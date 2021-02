Darmstadt-Dieburg

Exhibitionist belästigt Kinder – Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Am Montagnachmittag 22.2.2021 hat ein unbekannter Mann gegen 15.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße 2 Mädchen belästigt. In einem grauen Kleinwagen auf dem Fahrersitz sitzend, bei geöffneter Autotür und entblößtem Unterleib hatte der Mann im Einmündungsbereich zur Schwimmbadstraße mit Schnalzgeräuschen die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich gezogen und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Täterbeschreibung:

Der Mann soll zwischen 30-40 Jahren alt sein. Seine Statur wurde als dünn wahrgenommen. Er hatte kurze braune Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem grauen Pullover bekleidet.

Eine nähere Beschreibung des Autos liegt derzeit nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu der Identität des Mannes oder dem geparkten grauen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.

Ein Streit mit Folgen – 2 Kg Marihuana sichergestellt

Groß-Umstadt (ots) – Der Streit zwischen Bewohnern eines Einfamilienhauses in Groß-Umstadt hat am Sonntagabend 21.2.2021 die Polizei auf den Plan gerufen, nachdem diese gegen 21 Uhr um Hilfe gebeten wurde. Doch bei Eintreffen der Ordnungshüter trafen diese in der Wohnung nicht nur auf die in Streitgeratenen, sondern auch auf einen Sack mit rund 2 Kilogramm augenscheinlich frisch geerntetes Marihuana samt einer Vielzahl von Zubehör.

Was also zunächst als Einsatz für die Beamten mit dem Ziel einen Streit zu schlichten begann, mündete für den Hausbesitzer schlussendlich in einer Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen sowie der Sicherstellung des aufgefundenen Rauschgiftes. Der 31-jährige Bewohner wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt

22-Jähriger nach Widerstand auf Luisenplatz festgenommen

Darmstadt (ots) – Ein 22-jähriger Mann aus Darmstadt wird sich nach seiner Festnahme am Montagabend 22.2.2021 wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen. Kurz vor 19 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen auf dem Luisenplatz gemeldet.

Im Zuge der Überprüfung und einer hierbei beabsichtigen Kontrolle des 22-Jährigen verweigerte der junge Mann vehement die Angaben seiner Personalien und versuchte zu flüchten. Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der Darmstädter erheblichen Widerstand und verletzte sich dabei an der Hand. Nach einer ärztlichen Behandlung und der Anzeigenerstattung wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen Hause entlassen.

Personenkontrollen in der Innenstadt – Zivilfahnder stellen Rauschgift, eine Kreditkarte und ein Mountainbike sicher

Darmstadt (ots) – Fahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben im Laufe des Montags 22.02.2021 umfangreiche Personenkontrollen in der Darmstädter Innenstadt durchgeführt. Gegen 11.40 Uhr nahmen die Zivilbeamten einen 38-jährigen Mann auf dem Luisenplatz vorläufig fest. Er hatte keine Ausweichpapiere dabei, bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf eine Plastiktüte mit rund 7 Gramm einer Kräutersubstanz. Der 38-Jährige gab an, dass es sich dabei um Kautabak handeln soll. Ein Drogentest reagierte jedoch positiv auf Cannabis. Es folgte die Beschlagnahme.

Im Sensfelderweg stoppten die Beamten gegen 13.50 Uhr einen 31-Jährigen. Bei ihm wurde eine Feinwaage sowie Kleinstmengen Haschisch sichergestellt werden.

Eine Kreditkarte sowie ein Bergamont Fahrrad stellten die Fahnder gegen 17.30 Uhr bei der Kontrolle zweier 45 und 38 Jahre alter Männer in der Neckarstraße sicher. Die Kreditkarte war auf eine andere Person ausgeschrieben, zum Fahrrad gab der 38-Jährige an, das Rad am Luisenplatz für 30 Euro von einem ihm unbekannten Mann gekauft zu haben. Da der Verdacht bestand, dass beide Gegenstände aus Straftaten stammen könnten, kamen sie in amtliche Verwahrung. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern noch an.

In der Pützerstraße klickten gegen 17.45 Uhr bei zwei 32 und 26 Jahre alten Männern die Handschellen. Bei ihnen wurden Kleinstmengen Marihuana beschlagnahmt, was zur Einleitung eines Verfahrens führte. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich beide jetzt strafrechtlich verantworten.

Ebenfalls eine Strafanzeige blüht einem 17-Jährigen, den die Polizeibeamten gegen 18.15 Uhr im Prinz-Emil-Garten überprüften. In seinem Rucksack wurde ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden.

Brand in öffentlicher Toilettenanlage – Mülltonne beschädigt

Darmstadt (ots) – Am Montagabend (22.2) gegen 20 Uhr haben Zeugen die Polizei und die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer öffentlichen Toilettenanlage in der Bessunger Straße wahrgenommen hatten. Nach ersten Erkenntnissen waren dort im Zugangsbereich für die Männer eine Mülltonne sowie deponiertes Toilettenpapier und im Zugangsbereich der Frauen mehrere Zeitungen in Brand geraten.

Die herbeieilende Berufsfeuerwehr löschte rasch die Flammen. Die Darmstädter Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Gerau

Falsche Polizeibeamte – Seniorin um 150.000 Euro betrogen

Rüsselsheim (ots) – Eine 80-jährige Seniorin erschien am Montag 22.02.2021 auf der Wache der Polizeistation in Rüsselsheim und wollte sich nach dem Verbleib ihrer am 3. Februar an die Polizei übergebenen Wertgegenstände erkundigen. Den dortigen Beamten war rasch klar, dass die Frau von falschen Polizisten betrogen wurde.

Wie sich anschließend herausstellte, wurde die 80-Jährige bereits am 2. Februar von einem Kriminalbeamten Wagner angerufen, der im Telefonat vorgaukelte, eine festgenommene Diebesbande wolle auch an das Ersparte der Seniorin. Sie solle daher alles sicherheitshalber der Polizei übergeben.

Täterbeschreibung Geldabholer:

Ein großer, dunkelhaariger Mann mit Mund-Nasen-Bedeckung, holte am nächsten Tag (03.02.) das in einer Tasche vor der Haustür verstaute Bargeld samt Schmuck und Goldmünzen im Gesamtwert von über 150.000 Euro ab und verschwand mit der Beute.

Die Beamten des Rüsselsheimer Betrugskommissariats K 23 warnen daher erneut eindringlich: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Die Polizei verlangt von Ihnen niemals die Herausgabe von Wertgegenständen.

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die für Ihren Wohnort zuständige Polizeidienststelle und sprechen Sie mit Ihren nächsten Angehörigen über den Anruf. Im Notfall wählen Sie die 110!

Wohnungseinbruch über den Balkon

Raunheim (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Elbestraße geriet am Montag (22.02.), in der Zeit zwischen 10.30 und 21.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelten die Tür auf. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie anschließend umgerechnet etwa 80 Euro in einer fremden Währung mitgehen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Überraschte Einbrecher flüchten

Rüsselsheim (ots) – Zwei Unbekannte an der Terrassentür seines Hauses “Im Robiger”, bemerkte ein 59 Jahre alter Mann in der Nacht zum Dienstag 23.02.2021 gegen 03.45 Uhr.

Als die Kriminellen begannen, sich an der Tür zu schaffen zu machen, schaltete er das Licht an. Das Duo flüchtete daraufhin sofort in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund verlief anschließend ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtigen ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat einen Stoppelbart und war dunkel gekleidet. Sein Begleiter ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und trug einen dunkelgrauen Mantel mit Kapuze sowie eine dunkle Hose und Schuhe. Beide Männer sollen laut Angaben des Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Arbeitsunfall in Möbelproduktionsfirma – Verletzter Arbeiter verstorben

Bürstadt (ots) – Folgemeldung – Der 54-jährige Mann, der am Freitagmorgen 19.2.2021 in der Fertigungsstraße einer Möbelproduktionsfirma durch den Montagearm eines Roboters verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist dort am Montagabend 22.2.2021 verstorben.

Zur Klärung der Umstände, die zum Tod geführt haben, dauern die Ermittlungen an. Über die Staatsanwaltschaft soll zudem eine Obduktion angeregt werden, die weitere Aufschlüsse geben könnte.

Ermittlungsergebnisse zum Brand eines Hauses

Viernheim (ots) – Nach dem Brand eines Reihenhauses im Jakob-Kaufmann-Weg am Montag 15.02.2021 untersuchten Brandermittler des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei, unterstützt von einem Brandsachverständigen am Dienstag 23.2.2021 den Brandort.

Aufgrund der Spurenlage dürfte eine elektrotechnische Ursache das Feuer in einem Kinderzimmer im zweiten Obergeschoß/ Dachgeschoß entfacht haben. Die Flammen, die durch das Dach schlugen, griffen in der Folge auf ein Nachbarreihenhaus über und beschädigten dieses stark. Die enorme Hitzeentwicklung zerstörte zudem Rollläden und Fenster der angrenzenden Reihenhäuser. Die Ermittler gehen von einer Gesamtschadenshöhe von mindestens 500.000 Euro aus.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Donnerstag (18.02.), kam es zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz geparkter grauer Pkw der Marke Ford Kuga wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Fahrzeugheck (Beifahrerseite) beschädigt. An dem Ford Kuga entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Höchst i. Odw. (ots) – Am Freitag 19.02.2021 zwischen 07:30 Uhr und 13.00 Uhr war ein grauer Opel Tigra mit Miltenberger Kennzeichen auf dem Parkplatz hinter der Wilhelminenstraße 1-3 in 64739 Höchst geparkt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte diesen Pkw, offensichtlich beim Ausparken, hinten links. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schaden, der auf mindestens 2.000 EUR geschätzt wird, zu bemühen. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug erbittet

