Mannheim: LUKE MOCKRIDGE – „Welcome back to Luckyland“ am 26. und 27. Mai 2022

Mannheim – Luke Mockridge muss Live-Tour erneut verschieben. Von der behördlichen Entscheidung, im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) Veranstaltungen vorerst zu untersagen, ist auch die Tournee von Luke Mockridge betroffen. Daher werden alle noch geplanten Shows ins Jahr 2022 verschoben. Am 26. und 27.05.2022 findet in Absprache mit Luke Mockridge und den örtlichen Veranstaltern konnten jedoch Ersatztermine für alle betroffenen Shows gefunden werden. Am 26. und 27.05.2022 kommt Luke Mockridge nun nach Mannheim in die SAP Arena.

Dazu Luke Mockridge: “Wir werden die Vorfreude nochmal anschmeißen und gemeinsam den neuen Terminen entgegenfiebern… obwohl “fiebern” jetzt denkbar schlecht gewählt ist…😬 Also nochmal: Nächstes Jahr heißt es “Welcome back to Luckyland” und ich feile weiter im stillen Kämmerchen, bis es in die lauten Arenen geht und wir gemeinsam abgehen als wäre es 2019! Ich freu mich (weiterhin) sehr auf jeden einzelnen von euch!”

Alle Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin in der jeweiligen Stadt Ihre Gültigkeit. Tickets sind über www.s-promotion.de, www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mehr Informationen unter: www.luke-mockridge.de