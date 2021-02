Überfall durch Gruppe junger Männer

Frankfurt-Nied (ots)-(mc) – Am Montagabend 22.02.2021 wurden mindestens drei Jugendliche im Bereich eines Verbindungsweges zwischen der Coventrystraße und Heinrich-Stahl-Straße von einer größeren Gruppe junger Männer überfallen.

Auf den Vorfall wurde eine Streife aufmerksam, als einer der Geschädigten zufällig an ihr vorbeilief und sichtbare Verletzungen aufwies. Die Beamten gingen der Sache auf den Grund und nahmen sich des 16-jährigen an. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er und mindestens zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 20.00 Uhr auf eine größere Personengruppe stießen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. In der Folge wurde dem Geschädigten seitens der anderen Gruppe ein iPhone sowie dazugehörige Kopfhörer im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Der Geschädigte trug oberflächliche Blessuren davon und stand unter dem Eindruck des Geschehens. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 069/755-51499 zu melden.

Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am 22. Februar entdeckten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen nach Ankunft eines Fluges der Deutschen Lufthansa aus Sao Paulo bei einer Person gleich zwei Urkundenfälschungen. Ein bolivianischer Staatsangehöriger legte zur Einreisekontrolle einen spanischen Reisepass und eine Identitätskarte vor. Bei der Durchsicht der Reisedokumente erkannten die Beamten, dass es sich um Fälschungen handelte.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der versuchten unerlaubten Einreise ein. Bei den Ermittlungen wurde der echte bolivianische Reisepass des Mannes aufgefunden. Die Einreise wurde verweigert und der 20-jährige Mann wurde noch am selben Abend nach Sao Paulo zurückgewiesen.

Dieser Sachverhalt ist für die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am Main kein Einzelfall. Selbst in Coronazeiten mit niedrigen Passagierzahlen wurden seit März 2020 rund 700 Urkundendelikte festgestellt.

Frankfurt-Bockenheim: Gartenhütte beschädigt

Frankfurt (ots)-(fue) – Bislang unbekannte Täter legten zwischen Donnerstag 18.02.2021 um 15.00 Uhr und Montag 22.02.2021 gegen 13.45 Uhr, ein Feuer an einer Gartenhütte der Kindertagesstätte in der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße.

Der oder die unbekannte/n Täter luden hierzu verschiedene brennbare Materialien (z.B. trockenen Baumschnitt) auf einen Bollerwagen, schoben diesen an die Hütte und zündeten ihn an. Der durch die Flammen entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden.

Frankfurt-Nied: Polizei macht Kellereinbrecher dingfest

Frankfurt-Nied (ots)-(hol) – Montagmorgen 22.02.2021 waren Zivilfahnder der Frankfurter Polizei im Stadtteil Nied erfolgreich. Die Beamten nahmen einen Kellereinbrecher fest, nachdem sie sich auf die Lauer gelegt hatten. Gegen 10:15 Uhr klickten bei dem 47-jährigen Tatverdächtigen in der Birminghamstraße die Handschellen.

Er war zuvor schon in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem es zu einer Serie von Einbrüchen in die Keller von Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet gekommen war. Die Frankfurter Polizei hatte daraufhin verdeckte Maßnahmen eingeleitet, die den Tatverdacht gegen den 47-Jährigen erhärteten. Kurz vor der Festnahme beobachteten die Einsatzkräfte den Verdächtigen dabei, wie er in den Laderaum eines unverschlossenen Transporters einer Dachdeckerfirma eindrang und daraus eine Werkzeugkiste entwendete. Nachdem er diese in Tatortnähe “gebunkert” hatte, machte er sich mit einzelnen Werkzeugen daraus auf und betrat das Treppenhaus eines Mehrparteienwohnhauses.

Als er dieses kurz darauf wieder verließ, nahm ihn die Polizei fest. Ihm werden derzeit mindesten 4 weitere Einbrüche in Kellerräume zugerechnet. Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ölspur auf Fahrbahn – Mehrere Verkehrsunfälle in kurzer Zeit

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(em) – An Dienstag 23.02.2021 kam es in Preungesheim zu mehreren Verkehrsunfällen. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Gegen 12.00 Uhr war ein 51-jähriger Mann mit einer Kehrmaschine in der Homburger Landstraße unterwegs. Als er in Richtung Frankfurter Berg fuhr, bemerkte er etwa auf der Höhe der Hausnummer 264, dass sein Fahrzeug Öl verlor. Unmittelbar hielt er auf einem nahegelegenen Gelände an.

Ein unbeteiligter 34-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation sofort und bot an, bei der Absperrung der Ölspur zu helfen. Hierzu stellte der 34-Jährige sein Fahrzeug auf die rechte Fahrspur und holte das Warndreieck aus dem Auto. Zeitgleich näherte sich ein 20-Jähriger mit einem VW Golf aus Richtung Am Dachsberg kommend dem Audi A3.

Als der 20-Jährige bemerkte, weswegen der Audi dort stand, leitete er umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Aufgrund des Öls auf der Straße, zeigte diese jedoch wenig Wirkung. Der VW prallte mit voller Wucht in das Heck des Audis und schob das Fahrzeug gegen ein ca. 15 Meter entferntes Zufahrtstor, was dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Während der Reinigungsarbeiten ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall. Gegen 14.00 Uhr prallte ein 21-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der Höhe der Haunsummer 262 in einen geparkten Opel Astra.

Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand schwer verletzt. Allerdings waren alle 5 Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurter Berg gesperrt. Gegen 15.10 Uhr gaben die Polizeibeamten die Unfallstelle wieder frei. Der finanzielle Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

