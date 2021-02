Ludwigshafen: Stadtnotizen 23.02.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Ebertpark wieder offen

Der Stadt wurde gestern Mittag, Montag, 22. Februar 2021, gemeldet, dass im Ebertpark Wildschweine gesichtet worden seien. Daraufhin wurde der Park abgesperrt und von Mitarbeitern des Kommunalen Vollzugsdienstes und vom Bereich Grünflächen und Friedhöfe durchsucht. Nach Zeugenaussagen wurde dann ein Wildschwein gesehen, das über den Hemshofkreisel Richtung Rhein gerannt sei. Nachdem die Mitarbeiter auch heute nochmals sichergestellt haben, dass sich kein Wildschwein im Ebertpark mehr befindet, wurde er heute, Dienstag, 23. Februar, um 13.30 Uhr wieder geöffnet.

Falls weitere Wildschweine im Ebertpark gesehen werden, bittet die Stadt diese unter der Telefonnummer 0621 504-2067, Bereich Grünflächen und Friedhöfe, oder bei der Polizei unter der Nummer 0621/9632222 (zur Not 110) zu melden.

WärmeEffizienzKampagne zu Gast in Ludwigshafen – Dreiteilige Online-Vortragsreihe rund ums Thema Heizen beginnt im März

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Kommen Wärmepumpe oder Holzpellets in Betracht? Jeder, der sich derzeit mit dem Austausch einer veralteten Heizungsanlage beschäftigt, steht vor diesen Fragen. Auf diese geben drei Online-Vorträge Antwort, die von der Energieagentur Rheinland-Pfalz und ihren Kooperationspartner in Zusammenarbeit mit dem städtischen Klimaschutzbüro angeboten werden.

Die Stadt Ludwigshafen ist die zweite Kommune in Rheinland-Pfalz, in der die WärmeEffizienzKampagne (WEK) Station macht. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt freut sich, die Kampagne beim Auftakt am 18. März begrüßen zu dürfen: „Mit der WärmeEffizienzKampagne unterstützt uns die Energieagentur des Landes bei unseren Klimaschutzbemühungen. Wir können die globalen und nationalen Klimaschutzziele nur erreichen, wenn jeder Einzelne mitmacht. Das betrifft auch das eigene Haus und die Auswahl der Heizung. Hier kann jeder Einzelne seine eigene Energiewende vollziehen.“

Laut Heizspiegel verbrauchte im Jahr 2018 ein 110 Quadratmeter großes Einfamilienhaus durchschnittlich rund 1.800 Liter Heizöl. Bei einem Durchschnittspreis für Heizöl von rund 70 Cent pro Liter betrugen die Heizkosten (zuzüglich Heiznebenkosten) circa 1.500 Euro pro Jahr. Die Vortragsreihe erklärt, wie man durch den Austausch beziehungsweise die Erweiterung von Heizungsanlagen langfristig Geld sparen und gleichzeitig das Klima schützen kann. Auch aktuelle Fördermöglichkeiten von bis zu 55 Prozent der Investitionskosten werden vorgestellt.

Der erste Teil der Vortragsreihe mit dem Titel „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ findet am 18. März statt und spricht neben dem Heizungstausch auch Möglichkeiten der Optimierung von Bestandsanlagen an, wie etwa den Heizungspumpentausch und den Hydraulischen Abgleich. Am Ende der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, über den Fortgang der dreiteiligen Vortragsreihe abzustimmen. Zur Auswahl stehen dabei Vorträge zum Heizen mit Wärmepumpe, Erneuerbaren Energien oder Hybrid-Systemen.

Die landesweite Kampagne wurde von der Energieagentur Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der Handwerkskammer Koblenz sowie den Fachverbänden Sanitär, Heizung und Klima Pfalz und Rheinland-Rheinhessen durchgeführt. Sie schafft Aufmerksamkeit für das Thema „energieeffiziente Wärmeversorgung“ und bietet in Zusammenarbeit mit Kommunen Online-Vorträge für Bürger rund um das Thema Heizen.

Online-Vorträge der WärmeEffizienzKampagne im Überblick

Teil 1: Donnerstag, 18. März, 19 Uhr

Welche Heizung passt zu meinem Haus? 1. Vortrag – Überblick über verschiedene Heizsysteme

Teil 2: Donnerstag, 15. April 2021, 19 Uhr

Welche Heizung passt zu meinem Haus? 2. Vortrag – Thema folgt

Teil 3: Donnerstag, 6. Mai 2021, 19 Uhr

Welche Heizung passt zu meinem Haus? 3. Vortrag – Thema folgt

Die Themen für den zweiten und dritten Teil werden von den Teilnehmenden des ersten Teils gewählt. Die Online-Vorträge sind kostenlos und dauern jeweils ungefähr zwei Stunden. Die Teilnehmenden benötigen einen Computer mit Internetzugang und können über einen Chat Fragen stellen. Auf der Website der WärmeEffizienzKampagne können sich Interessierte unter www.earlp.de/wek informieren und anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und den Link zum Online-Vortrag erhalten Interessierte per E-Mail im Anschluss an die Anmeldung.

Neue Brandmeldeanlage für das Wilhelm-Hack-Museum: Arbeiten bis in den Spätherbst

Im Wilhelm-Hack-Museum wird im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten die Brandmeldeanlage komplett neu installiert. Wegen der aufwändigen Arbeiten passt das Museum seine Ausstellungsplanung an.

Die Brandschutzsanierung im Wilhelm-Hack-Museum hatte Mitte September 2020 begonnen. Beim Öffnen der Decken und Wände stellten die Bauexperten während der Arbeiten fest, dass keine Zwischendeckenmelder installiert waren. Diese sind nach heutigem Stand jedoch vorgeschrieben. Ersatzteile gibt es aufgrund des Alters der Anlage nicht mehr. Um die aktuellen sicherheitstechnischen Standards zu erfüllen, muss die Brandmeldeanlage daher vollständig erneuert werden. Der Bau- und Grundstücksausschuss folgte der Verwaltung in ihrer Argumentation und stimmte dem Vorgehen im Januar 2021 zu.

Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen der regelmäßigen Baubesprechungen Anforderungen, Zwänge und Rahmenbedingungen für die Arbeiten erörtert und in ein erstes grobes zeitliches Tableau eingepasst. Beteiligt ist eine Vielzahl einzelner Gewerke, deren Arbeitsabläufe insbesondere aufgrund der Vorgaben der Corona-Pandemie – wie bei vielen anderen Bauvorhaben auch – aufwändig aufeinander abgestimmt werden müssen. Insgesamt erfordern die Arbeiten mehr Zeit und werden voraussichtlich bis zum Spätherbst dauern. Eine Übergabe des Hauses an das Museumsteam ist voraussichtlich Ende des Jahres möglich.

Aufgrund der neuen Entwicklung wird das Wilhelm-Hack-Museum seine Ausstellungsplanung überarbeiten. Die geplante Einzelausstellung mit Werken von Michael Beutler und die für Herbst vorgesehene Ausstellung „Street Life – Die Straße in der Kunst von Kirchner bis Streuli“ werden ins Jahr 2022 verschoben. Das Museum wird, sofern es die Pandemie erlaubt, auch Veranstaltungsformate im hack-museumsgARTen anbieten. Für das Sommerferienprogramm wird ein Ausweichquartier gesucht. Das Programm in der Rudolf-Scharpf-Galerie ist nicht betroffen.

Burgundenstraße aufgrund von Bauarbeiten gesperrt

Wegen des Baus eines Wohngebäudes ist die Burgundenstraße im Zeitraum ab 1. März bis voraussichtlich 6. Dezember 2021 für den Verkehr gesperrt. Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt der Straße im Bereich zwischen den Einmündungen zur Volkerstraße und zur Valentin-Bauer-Straße nicht möglich. Die Burgundenstraße wird an den entsprechenden Kreuzungsbereichen als Sackgasse beschildert.

Die Stadtverwaltung bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.

Illegale Beherbergungsbetriebe entdeckt

Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei und des Bereichs Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, haben die Einsatzkräfte am Montag, 22. Februar 2021, vier illegal betriebene Beherbergungen entdeckt. Drei der nicht angemeldeten Pensionen befanden sich im Stadtteil Oppau und eine im Stadtteil Nord/Hemshof. Die Kontrolle in einem der Häuser in Oppau ergab, dass unter anderem eine Abstellkammer zur Vermietung stand.

Radler werden um Konrad-Adenauer-Brücke geleitet

Im Uferpfeiler der Konrad-Adenauer-Brücke werden Podeste, Stege und Steigleitern erneuert. Aus diesem Grunde ist der Fuß- und Radweg entlang des Rheins zwischen Ostasieninstitut und der Ampel an der Lichtenberger Straße bis Ende Mai gesperrt.

Von Norden herkommend kann man den parallelen Radweg entlang der Rheinallee und ab Höhe Yorckstraße den Radweg stadtauswärts nutzen. Über die Max-Pechstein-Straße ist dann wieder die Rheinpromenade erreichbar.

Von Süden her gelangen Radfahrer ab der Paul-Klee-Straße zum Radweg entlang der Rheinallee stadteinwärts, bis sie dann an der Ampel der Lichtenbergerstraße wieder zum Rheinufer gelangen.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahme verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.