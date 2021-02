Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Lauterbach – Zwischen Sonntag 21.02.2021 gegen 17:00 Uhr und Montag 22.02.2021 um 08:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Neuen Steinweg in Richtung Kanalstraße. Aus unbekannter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß so gegen das Verkehrszeichen “Verbot der Einfahrt”, dass es abbrach. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Montag (22.02.) zwischen 07:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde im umfriedeten Firmengelände der Firma Libri ein silberner Honda CRV, im Bereich der dortigen Baustelle, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es dürfte sich beim Verursacher, Aufgrund der Beschädigung in Höhe von circa 2.000 Euro, um ein Baustellenfahrzeug gehandelt haben.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Dienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeuge stoßen im Kreuzungsbereich zusammen

Homberg/Haarhausen – Am Montag 22.02.2021 gegen 10:10 Uhr, befuhr eine 66 Jahre alte Autofahrerin aus Amöneburg mit ihrem silbernen Ford in Haarhausen die “Erfurtshäuser Straße” in Richtung Gontershausen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27-jährige Autofahrer aus Gießen mit seinem weißen Ford-Transporter die “Bachstraße” in Richtung Einmündung zur “Erfurtshäuser Straße”.

Im Einmündungsbereich übersah der junge Mann die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 6.500 Euro.

Unfallflucht

Bebra (ots) – Am Montag 22.02.2021 gegen 06:30 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug einen Ford-Kuga, schwarz am rechten Fahrbahnrand in der Oststraße. Als der Geschädigte gegen 12:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Kennzeichen gestohlen

Lauterbach (ots) – In der Nacht zu Montag (22.02.) hatten es Unbekannte auf die beiden amtlichen Kennzeichen – BB-SK 251 – von einem grauen VW Touran abgesehen. Die Täter stahlen die Kennzeichenschilder von dem Fahrzeug, welches in der Straße “An der Wascherde” abgestellt gewesen war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

