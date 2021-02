Weinheim: Sommertagszug am 14. März 2021 – Schneemann wird online live verbrannt

Weinheim – Weinheim ganz ohne den Sommertagszug? Im zweiten Jahr hintereinander wegen Corona? Nein, das war jetzt für die Organisatoren im Weinheimer Kulturbüro und im Sommertagskomitee nicht vorstellbar. Natürlich ist eine Präsenzveranstaltung wie früher mit 2000 Teilnehmern nicht denkbar – aber eine kreative Online-Version des größten Sommertagszugs der Bergstraße sehr wohl!

Ab Sonntag, 14. März 2021, dem Sonntag Laetare und Traditionstermin des Spektakels, eine Woche lang können sich Familien coronagerecht auf der Zugstrecke (von der Peterskirche bis zum Marktplatz) auf eine Sommertags-Rallye begeben, unterwegs zehn Rätsel lösen und am Ende einen Buchpreis gewinnen. Der Schneemann selbst wird am 14. März um Punkt 15.30 Uhr bei einer Live-Schalte verbrannt, die kann sich Online auf einem Computer oder anderen Endgerät anschauen kann. Wo der Winter entzündet wird, ist freilich geheim. Das traurige Ende des Schneemanns ist auf www.weinheim.de zu verfolgen.

Und so geht es: Am Sonntag, 14. März von 10 Uhr bis 16 Uhr ist die Zugstrecke (außer der Schleife auf der Bahnhofstraße) von der Peterkirche über die Hauptstraße, die Institutstraße vorbei am Roten Turm bis zum Marktplatz, von zehn Rätselstationen gesäumt (die Rätsel werden auf gut sichtbaren Plakaten gestellt). Themen sind, soviel sei verraten: Sommertagsbutzen, ausgewählte Plaketten aus Vorjahren, Sommertagszug als Motiv am Rodensteinbrunnen, das Sommertagslied, der Sommertagsstecken, ein Sommertagsrätsel). Am Start werden Flugblätter ausgeteilt (die auch im Internet auf www.weinheim.de zum Download bereitstehen). Diese Blankobögen, in die die Antworten eingetragen werden können, liegen außerdem an folgenden Stellen aus: Vorplatz der Peterskirche (Start) und Marktplatzbrunnen , der Information. Das ist das Ziel. Der ausgefüllte Bogen kann von 10 Uhr bis 16 Uhr in die Box in der Tourist Information eingeworfen werden.

Die Teilnahme an der Rallye ist von Sonntag, 14. März bis Sonntag, 21. März 2021 möglich, also eine ganze Woche lang. Den ausgefüllten Bogen kann man in diesem Zeitraum einfach in den Briefkasten am Rathaus/Schloss werfen oder mit der Post ans Kulturbüro schicken (Stadtverwaltung Weinheim, Obertorstraße 9).

Unter allen korrekt und vollständig ausgefüllten Einsendungen werden 20 Buchgutscheine à 10 Euro verlost, die in Weinheimer Buchhandlungen eingelöst werden können. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Einsendeschluss ist Mittwoch, 31. März.