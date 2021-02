Müllentsorgung mit Folgen

Germersheim (ots) – Am Sonntagmorgen 21.0.2021 konnten Spaziergänger bei der Insel Grün mehrere offenbar illegal entsorgte Müllsäcke feststellen. Die verständigte Polizei konnte bei einer Überprüfung der Säcke nicht nur jede Menge Müll, sondern auch mehrere Rechnungen feststellen. Aufgrund dieser Rechnungen konnten die dafür Verantwortlichen schnell ermittelt werden.

In den Säcken befanden sich neben Bauschutt auch Autoteile und sogar Altöl. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Fest steht schon jetzt, dass die illegale Entsorgung sehr teuer wird.

Auffahrunfall zweier Radfahrer

Kandel (ots) – Am Sonntag 21.02.2021 befuhren mehrere Radfahrer den Feierabendweg in Richtung Raifeisenstraße. Aufgrund von Verunreinigungen auf dem Weg, verlangsamte einer der Radfahrer sein Geschwindigkeit. Ein nachfolgender Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihm Fahrenden auf. Beide Radfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

PKW Reifen aufgestochen

Hatzenbühl (ots) – In der Nacht auf den 21.02.2021 wurden in der Gartenstraße die Reifen an zwei dort geparkten PKW durch unbekannte Täter aufgestochen.

Totalschaden nach Ausweichmanöver

Lingenfeld (ots) – Am Sonntag 21.02.21 gegen 01:40 Uhr endete die Fahrt eines 19-jährigen Autofahrers auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Grünstreifen und nahm trotzdem ein glückliches Ende.

Auf Höhe der Anschlussstelle Lingenfeld versuchte der junge Autofahrer einem Kleintier auf der Fahrbahn auszuweichen, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte das Fahrzeugheck mit einem Baum.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Der Fahrzeugführer sowie ein Insasse erlitten nur leichte Verletzungen und kamen somit “mit einem blauen Auge” davon.