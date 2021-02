Groß-Gerau

Junge Leute im Dutzend mit Bollerwagen und Alkohol unterwegs

Stockstadt (ots) – Am Samstagnachmittag (20.02.) erreichten die Polizei zahlreiche Meldungen, wonach am Apfellehrpfad, im Bereich Insel Kühkopf, mehrere junge Leute mit einem Bollerwagen unterwegs seien und dort ausgelassen mit Alkohol feiern würden.

Die 12 Männer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren wurden von der Streife anschließend in Höhe des Fähranlegers angetroffen und kontrolliert. Alle erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen die derzeit geltende Coronaverordnung und zudem einen Platzverweis.

Autoaufbruch – Schuhe gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Ein “Am Alten Raunheimer Weg” geparkter Landrover geriet in der Nacht zum Sonntag (21.02.), gegen 4.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum ein dort abgelegtes Paket mit Schuhen im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Polizei beschlagnahmt Marihuana

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen 44-jähriger Mann kontrollierte eine Streife der Flugsicherung am späten Samstagabend (20.02.) in der Okrifteler Straße, in Höhe der Feuerwehr.

In seinem Rucksack fanden die Sicherheitskräfte anschließend knapp 20 Gramm Marihuana und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen. Die Polizei fand später in der Wohnung des Mannes weitere rund 100 Gramm Marihuana. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehrere Vereinskeller in Bürgerhaus aufgebrochen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Drei Kellerverschläge im Bürgerhaus in der Hermann-Löns-Allee, in denen Gustavsburger Vereine unter anderem Werkzeuge, Lebensmittel und Getränke aufbewahren, gerieten zwischen Freitag und Samstag (19./20.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten hebelten den Zugang zu den Kellerräumlichkeiten auf und verschafften sich so Zutritt. Die Ermittler vermuten, dass zum Abtransport bereitgelegte Beute liegenblieb, weil die ungebetenen Besucher bei der Tat gestört wurden. Über den Keller gelangten die Täter zudem in das Bürgerhaus. Entwendet wurde dort jedoch nach erstem Anschein nichts.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Montag 22.02.2021 zwischen 07.30-08.00 Uhr, wurde in der Brückenstraße in Mörfelden ein geparkter Pkw BMW am Heck beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Darmstadt

Tödlicher Unfall – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Am Donnerstag 18.02.2021 gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf dem Fußweg, der die Rüdesheimer Straße in Darmstadt mit der Heinestraße verbindet, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86jähriger Fahrradfahrer offenbar ohne Fremdeinwirkung gestürzt war. Er wurde von Passanten bewusstlos mit einer Kopfverletzung aufgefunden.

Trotz sofortiger Operation verstarb der 86jährige leider in Folge an seinen schweren Verletzungen.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, ist gebeten, sich telefonisch unter 06151/969-3710 beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen rund um Eberstadt

Darmstadt (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt haben am Freitag (19.02.) Verkehrskontrollen rund um Eberstadt durchgeführt und dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die erheblich zu schnell unterwegs waren. Zudem stoppten sie auch einen “alten Bekannten”, der jetzt erstmal zu Fuß gehen muss.

Zwischen 10.20 Uhr und 12.45 Uhr stoppten die Einsatzkräfte auf der Bundesstraße 3 insgesamt 18 Autofahrer, die schneller als die erlaubten 100 km/h fuhren. Vier Gestoppte kamen mit Verwarngeldern davon, mit einem Punkt in Flensburg sowie einem Bußgeld müssen 13 Wagenlenker rechnen. Für den Fahrer eines Porsches war die Fahrt an der Kontrollstelle hingegen beendet. Ihn hatten die Polizisten mit 156 km/h gemessen, was 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Monat Fahrverbot nach sich zieht. Dem jedoch nicht genug, der Fahrer war den Beamten bereits bekannt. Wegen eines ähnlich hohen Geschwindigkeitsverstoßes hätte er seinen Führerschein für einen Monat abgeben sollen. Da er dies aber unterließ, hatte die Führerscheinstelle die Polizei zur Einziehung des Führerscheins ersucht. Das Dokument wurde sichergestellt und zusätzlich Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Bei der zweiten Kontrolle auf der Bundesstraße 426 stoppten die Polizeibeamten innerhalb einer Stunde elf Fahrzeugführer, von denen drei im Verwarngeld-Bereich blieben und acht mit einem Bußgeld und einem Punkt rechnen müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein Autofahrer mit 105 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h auf dem Tacho.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt-Schwarzer Weg (ots) – Am Samstag 20.02.2021 kam es in Darmstadt auf dem Parkplatz vor dem Schwarzen Weg 9 (neben REWE-Markt) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Unfallverursacher gegen einen geparkten grauen Peugeot stieß und anschließend flüchtete.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Montag 08.02.2021 gegen 14:10 Uhr ereignete sich in Darmstadt auf der Pallaswiesentraße stadtauswärts an der Kreuzung zur Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall.

Laut dem Geschädigten streifte der/die Fahrer/ -in einem dunklen Fahrzeug den Seitenspiegel des Fahrzeuges des Geschädigten und brach diesen ab. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und bog nach links in die Frankfurter Straße ab. Ein Zeuge hatte sich kurz darauf bei dem geschädigten Fahrer gemeldet.

In diesem Zusammenhang sucht das 1. Polizeirevier in Darmstadtnach den Zeugen, der sich bei dem Geschädigten gemeldet hat. Außerdem nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151 969-3610 an das 1. Polizeirevier in Darmstadt.

Darmstadt-Dieburg

Nach Farbschmiererei auf Wahlplakat

Ober-Ramstadt/Modau (ots) – Weil Vandalen sich an einem Wahlplakat in der Odenwaldstraße zu schaffen machten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen meldeten am Freitagabend (19.2.), gegen 18.40 Uhr, das mit schwarzer Farbe beschmierte Wahlplakat. Darunter befand sich unter anderem ein Hakenkreuz.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Griesheim (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter bestahl am vergangenen Freitag (19.02.) einen 79 Jahre alten Senior. Gegen 11.20 Uhr befand sich der Herr in seinem Auto auf einem Parkplatz hinter einer Apotheke in der Wilhelm-Leuschner-Straße, als ein Unbekannter an seine Scheibe klopfte. Der hilfsbereite 79-Jährige machte sein Fenster runter, woraufhin ihn der Kriminelle fragte, ob er ein zwei Euro Stück in 50 Cent Münzen wechseln könne.

Der hilfsbereite Rentner holte daraufhin sein Portemonnaie raus und schaute in sein Kleingeldfach. Hierbei griff der Dieb in das Scheinfach und entwendete mehrere Hundert Euro. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt.

Er war circa 30 bis 40 jahre alt, hatte kurze braune Haare und über Mund und Nase eine OP-Maske. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 24 zu melden.

Brand in Einfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Babenhausen (ots) – Der Brand eines Einfamilienhauses im Stadtteil Hergershausen hat am frühen Montagmorgen (22.02.) Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 3.40 Uhr verständigten Bewohner des Anwesens in der Straße “Westend” über Notruf die Rettungsleitstelle, nachdem sie den Brand im Obergeschoss des Hauses entdeckt hatten.

Zeugenhinweisen zufolge dürfte das Feuer im Bereich einer Steckdose ausgebrochen sein. Sofort herbeigeeilte Wehren konnten die Flammen, die sich mittlerweile bis ins Dach ausgebreitet hatten, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall – Polizei sucht Zeuge

Groß- Zimmern (ots) – Am Samstag (20.02.) kam es gegen 16.30 Uhr in Groß-Zimmern oder einem Nachbarort zu einem Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 41-jähriger alkoholisierter Autofahrer aus Groß-Zimmern von seiner Wohnung weggefahren und ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, ehe er mit seinem beschädigten schwarzen VW Golf wieder zu Hause ankam. Vermutlich ist er bei der Fahrt mit seinem Fahrzeug an einem Bordstein oder einer anderen Verkehrseinrichtung hängen geblieben. An seinem Auto entstanden 2.000 EUR Schaden.

Von der Polizei wurden deswegen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, denen zwischen 16.00 und 17.00 Uhr in Groß-Zimmern oder der Nähe ein schwarzer Golf aufgefallen ist oder die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 9656-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A 5 – Verursacher alkoholisiert

A 5 Gem. Darmstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag 21.02.2021 um 15:20 Uhr verursachte auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Weiterstadt und dem Autobahndreieck Darmstadt ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz aus dem Kreis Schwäbisch Hall einen Unfall. Der Mercedesfahrer verlor zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine 27-jährige BMW-Fahrerin aus dem Kreis Offenbach und schließlich in die Leitplanke.

Bei der Unfallaufnahme konnte durch eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen starker Alkoholgeruch beim Mercedesfahrer festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von knapp 2,00 Promille. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird nun wegen Trunkenheit am Steuer strafrechtlich zu Rechenschaft gezogen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sowohl der Mercedesfahrer als auch die BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die beiden rechten der vier Fahrspuren der A 5 mussten für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in südliche Fahrtrichtung bis kurz nach 17:00 Uhr gesperrt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Kreis Bergstraße

Absturz eines Gleitschirms

Lindenfels (ots) – Beim Anflug zu einem Landeplatz geriet am Samstag 20.02.2021 gegen 13.40 Uhr eine Gleitschirmfliegerin zu tief, musste einer Baumgruppe ausweichen und prallte gegen ein Hausdach. Die 53 Jahre alte Frau aus Lindenfels war gerade vom Vereinsstartplatz “Alter Steinbruch” gestartet. Kurz darauf passierte in der Nibelungenstraße bei einem Natursteinhandel in ca. 5 m Höhe das Unglück.

Die Frau zog sich beim Aufprall Frakturen zu und musste ins Krankenhaus nach Heppenheim verbracht werden. Die Polizei hat zur Untersuchung des Unfalls den Gleitschirm zunächst sichergestellt.

Drei brennende Autos – Polizei nimmt 40 Personen vorläufig fest

Bensheim (ots) – Drei brennende Autos haben am Freitag 19.2.2021 einen größeren Polizeieinsatz in Bensheim ausgelöst. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verdachts der Brandstiftung.

Um 16.30 Uhr wurde im Ortsteil Schönberg ein brennender Mini-Cooper auf dem Parkplatz des SV Schönberg im Hofweg gemeldet. Um kurz nach 17 Uhr brannte in der Nibelungenstraße, zwischen Schönberg und Bensheim, ein Renault Scenic. Ein drittes brennendes Auto, ein Opel Corsa, wurde gegen 17.40 Uhr In der Wilhelmstraße gemeldet.

Zeugen hatten in der Nähe der Brände eine größere Gruppe Jugendliche wahrgenommen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen hatten sich die gesuchten Personen wohl getrennt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zwei Gruppen gebildet haben, die sich aus bislang unbekannten Gründen treffen wollten.

Während den laufenden Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber, erhielt die Polizei zudem zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, die zusätzlich dazu führten, dass bis 22 Uhr rund 40 Personen im Alter zwischen 13-20 Jahren vorläufig festgenommen werden konnten. Ob diese Personen mit den Bränden in Zusammenhang zu bringen sind, wird aktuell überprüft. Nach Feststellung der Personalien der vier Kinder, wurden diese in die Obhut der verständigten Eltern übergeben. Die Überprüfungen der anderen Personen dauern noch an.

Bankmitarbeiterin schöpft Verdacht – Betrüger gehen leer aus

Absteinach (ots) – Sensibel und umsichtig hat am Montagmittag (22.2.) eine Bankmitarbeiterin gehandelt, als ein 66 Jahre alter Mann vorsprach und auf Geheiß der Rentenversicherung 1200 Euro per Western Union nach Thailand überweisen wollte. Die Angestellte schöpfte Verdacht und setzte sich umgehend mit der Polizei in Verbindung. Wie sich schnell herausstellte, hat sich ein Krimineller als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung ausgegeben. Mit der abenteuerlichen Geschichte, dass der 66-Jährige Spielschulden habe und er nun damit rechnen müsse, dass seine Rente gekürzt wird, sollte er dazu bewegt werden, Geld nach Thailand zu überweisen. Vor lauter Angst ließ sich der Mann auf die Forderung ein, obwohl er keine Spielschulden hat. Nur durch das vorbildliche Verhalten der Bankmitarbeiterin hat der Mann nicht keinen finanziellen Schaden erlitten.

Die Polizei kann immer wieder nur vor den Maschen der Telefonbetrüger warnen. Wichtig ist:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Seien Sie stets misstrauisch, wenn nach Geld oder Wertsachen gefragt wird!

Sprechen Sie, bevor sie handeln, mit ihrer Familie, einer Vertrauensperson oder der Polizei!

Einfamilienhaus ausgespäht? – Kripo sucht nach Einbruch weitere Zeugen

Rimbach (ots) – Um in ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße, Bundesstraße 38, Ortseinfahrt aus Richtung Mörlenbach, einbrechen zu können, zerstörten Täter am Samstag (20.2.) zwischen 14.20 Uhr und 16.35 Uhr die Terrassentür. Die mehrfach verglaste Tür wurde mit einer Axt eingeschlagen, die die Täter aus der Garage des Hauses entnommen hatten. Zuvor haben sich die Kriminellen über Nachbargrundstücke und dem Gartengrundstück dem Wohnhaus genähert.

Neben Schmuck und Bargeld schnappten sich die Kriminellen auch zwei Reisepässe.

Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Im Tatzeitraum sah ein Zeuge aus einem Nachbarhaus eine Person im Garten des Einfamilienhauses. Er hielt ihn für den Nachbarn, so dass er dem keine Bedeutung zumaß. Die Person soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Jacke und ein dunkles Käppi getragen haben. In dem Zusammenhang wurde auch auf dem Wiesengrundstück an der Weschnitz, die am Gartengrundstück des betreffenden Hauses grenzt, ein grauer Kleinwagen gegen 13.30 Uhr bemerkt.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht dringend Zeugen, die an dem Nachmittag weitere Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der gesuchten Person und dem grauen Kleinwagen geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Frisch eingesetzte Pappel umgeknickt – Wer kann Hinweise zu der Sachbeschädigung geben?

Hirschhorn (ots) – Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell die Polizei, nachdem eine von der Stadt Hirschhorn frisch gepflanzte Pappel mutwillig umgeknickt wurde. Das über ein Meter hohe Pflänzchen wurde im Zeitraum zwischen dem 5. und 8.Februar von Unbekannten beschädigt.

Möglicherweise waren dieselben Personen am Werk, die bereits im Sommer letzten Jahres bis zu vier Setzlinge an der gleichen Örtlichkeit in der Jahnstraße, Höhe Familienpark, abgeschnitten hatten. Wer Hinweise auf die möglichen Verursacher der Schäden geben kann meldet sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn. Telefon: 06272 / 93050.

Odenwaldkreis

Täter zerstechen Reifen und schlagen gegen Außenspiegel

Oberzent (ots) – Alle vier Reifen eines geparkten blauen Ford Focus wurden zwischen Samstagabend (20.2.), 20.30 Uhr und Sonntagmorgen (21.2.), 9.30 Uhr in der Brunnengasse, Nähe dem Eberbacher Weg zerstochen. Zudem wurden beide Außenspiegel aus der Halterung gebrochen.

Wegen der Sachbeschädigung in Höhe von mindestens 500 Euro hat die Polizei in Erbach ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberzent/L3120 (ots) – Am Montag 22.02.2021 kam es gegen 9 Uhr auf der L3120, in der Nähe von Ober-Sensbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin mehrfach. Die Fahrzeugführerin aus Oberzent wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 10.000 EUR beziffert. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Beerfelden im Einsatz.

Von Unfallstelle geflüchtet

Höchst i. Odw. (ots) – Am Freitag 19.02.2021 zwischen 07:30 Uhr und 13.00 Uhr war ein grauer Opel Tigra mit Miltenberger Kennzeichen auf dem Parkplatz hinter der Wilhelminenstraße 1-3 in 64739 Höchst geparkt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte diesen Pkw, offensichtlich beim Ausparken, hinten links. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des Schaden, der auf mindestens 2.000 EUR geschätzt wird, zu bemühen. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug erbittet

Von Unfallstelle gelüchtet – Polizei sucht Zeugen

Zell/Bad König (ots) – Am Donnerstag 18.02.2021 um 17:05 Uhr ereignete sich auf der B45 in Richtung Michelstadt, kurz vor der Zeller-Kreuzung, ein Verkehrsunfall. Laut Zeugen verursachte ein Dacia Duster durch Auffahren auf einen polnischen LKW (bis 3,5t) Sachschaden. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Das vordere Emblem des Dacia konnte an der Unfallstelle aufgefunden werden. Somit müsste das Verursacherfahrzeug an der Front kein Dacia-Emblem mehr haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang oder einen beschädigten Dacia beobachtet haben und sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

