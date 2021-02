Schaufensterscheibe durch Flaschenwürfe beschädigt

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 19.02.2021, 17:00 Uhr 20.02.2021, 08:20 Uhr – Eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Markplatz beschädigte ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen 20.02.2021. Der Täter warf zweimal mit einer Glasflasche gegen die Schaufensterscheibe.

An der Scheibe entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter stehlen Pkw-Teile im Wert von mehreren zehntausend Euro

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 19.02.2021, 18:00 Uhr bis 20.02.2021, 08:30 Uhr – Fahrzeugteile von Pkws im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag 20.02.2021 bei einem Autohaus

“In der Aue”. Die Täter überstiegen den Sicherungszaun des Autohauses und gelangen auf das Ausstellungsgelände.

Hier öffneten sie insgesamt 8 Pkws und bauten Navigationsgeräte, Lenkräder, Scheinwerfer, Spiegel, Stoßstangen und Räder von den Fahrzeugen ab. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter verursachten insgesamt 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Gudensberg: Diebstahl von Werbebanner und Plakaten

(ots) – Freitag, 19.02.2021, 18.00 h bis 20.02.2021, 18.00 h – Ein Banner und zwei Wahlplakate der “Freien Wählergemeinschaft Gudensberg” stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend. Die Täter begaben sich in die Kasseler Straße Ecke Grabenweg und lösten und entwendeten das Banner (144 cm x 244 cm) und die Plakate (150 cm x 75 cm) von einem dortigen Bauzaun.

Der Wert der entwendeten Aushänge ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

