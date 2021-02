Corona-Party Undenheim

Undenheim

Am 20.02.2021, gegen 20:40 Uhr, wurden der Polizei mehrere feiernde Jugendliche im Feld zwischen Undenheim und Friesenheim gemeldet, die sich nicht an die Vorschriften der geltenden 15. CoBeLVO halten würden. Es konnten fünf Jugendliche angetroffen werden, die die Mindestabstände nicht einhielten, keine Mund-Nasenbedeckung trugen, alkoholische Getränke konsumierten und aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Es wurden fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Corona-Party Sportplatz Dexheim

Dexheim

Am 20.02.2021, gegen 01:40 Uhr, wurden der Polizei feiernde Jugendliche am Sportplatz in Dexheim gemeldet. Vor Ort konnten vier Jugendliche kontrolliert und die Personalien festgestellt werden. Diese waren deutlich alkoholisiert, hielten weder den Mindestabstand ein, noch trugen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung und waren alle aus unterschiedlichen Haushalten. Es wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Oppenheim

Am 19.02.2021, gegen 18:40 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass sich eine größere Gruppe Jugendlicher an einem Baumarkt „Am hohen Brückenweg“ in Oppenheim aufhalten und gegen die Corona-Regeln verstoßen würde. Es konnten dort mehrere Jugendliche angetroffen werden, die die erforderlichen Mindestabstände nicht einhielten und erst bei Erblicken des Funkstreifenwagens ihre Mund-Nasen-Bedeckungen aufzogen. Im Rahmen der Personalienfeststellung kam es zu einem Widerstand mit einem 19-jährigen Niersteiner, der seine Personalien verweigerte und versuchte, sich von der Örtlichkeit zu entfernen.

Corona Party Moosberghäuschen Hahnheim

Hahnheim

Am 19.02.2021, wurde die Polizei über eine Corona Party am Moosberghäuschen in der Nähe von Hahnheim informiert. Es konnten dort ca. 10- 12 Personen gesichtet werden. Beim Eintreffen des Streifenwagens ergriffen alle, bis auf eine Person, die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte eine männliche Person kontrolliert werden. Es handelte sich hierbei um einen 16-jährigen aus Sörgenloch. Die Person, die an der Örtlichkeit blieb und nicht flüchtete, wurde ebenfalls kontrolliert. Es handelte sich hierbei um einen 18-jährigen aus Zornheim, der stark betrunken war. Da dieser ein Fahrzeug mitgeführte, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Beide Personen wurden dem Ordnungswidrigkeitsverfahren zugeführt.

Verkehrsüberwachung

Bingen

Bingen, 21.02., 10:30-12:00 Uhr. Bei einer Verkehrsüberwachung am Heilig-Kreuz-Weg, der Sonn- und Feiertags gesperrt ist, wurden 12 Fahrzeuge kontrolliert, die den Weg widerrechtlich befuhren. Alle Fahrer*innen wurden mit einem Verwarnungsgeld belegt.

Pflanzenverwüstung auf dem Postplatz

Oppenheim

In der Nacht vom 20.02. auf den 21.02.2021 rissen unbekannte Täter zahlreiche Blühpflanzen aus den Blumenkübeln der Stadt Oppenheim und verteilten diese quer über den Postplatz und verwüsteten diesen.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim.

Beschädigte Wahlplakate der SPD „Am Stadtbad

In den Weingärten“

Oppenheim

Zwischen dem 07.02.2021, 12:00 Uhr und dem 16.02.2021, 19:30 Uhr wurden im Bereich „Am Stadtbad / In den Weingärten“ in Oppenheim insgesamt 7 Wahlplakate der SPD beschädigt. Diese wurden zerschnitten oder beschmiert.

Betroffen waren Plakate mit dem Gesicht von Frau Dreyer sowie Frau Anklam-Trapp.

Es wurden Strafanzeigen wegen entsprechenden Delikten gefertigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Serie – Unbekannte Täter treten/schlagen Außenspiegel an sechs PKW ab

Nierstein

In der Nacht von Freitag, dem 19.02.2021 gegen 18:00 Uhr auf Samstag, den 20.02.2021 wurden bis zirka 10:00 Uhr insgesamt sechs Fahrzeuge im Bereich Wörrstädter Straße, Paterweg und Ringstraße in Nierstein beschädigt.

Die Fahrzeuge waren entlang der Straße geparkt worden. Unbekannte Täter liefen durch die Straßen und schlugen oder traten wahllos die Außenspiegel der sechs PKW ab. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 600EUR.

Einer der Geschädigten äußert einen Tatverdacht gegen eine Gruppe Jugendlicher, welche nachts regelmäßig in diesem Bereich ihre Streifzüge mache.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen. 06133/933-0

Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Bingen

Am Freitagnachmittag wurde eine Frau auf einem E-Scooter am Fruchtmarkt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter keine Betriebserlaubnis hatte und er zudem derart schnell lief, dass zum Führen eine Fahrerlaubnis nötig gewesen wäre, die die 38-Jährige wiederum nicht besaß. Bei der Dame ergaben sich bei der Kontrolle außerdem Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum. Entsprechende Schnelltests verliefen dahingehend positiv. Bei der Dame wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

PKW kracht gegen Hauswand

Bingen

Am späten Freitagabend krachte ein PKW in der Koblenzer Straße nach einem missglückten Überholmanöver gegen eine Hauswand. Der Fahrer zog sich dabei mehrere leichtere Blessuren zu. Aufgrund der Verletzungen besteht der Verdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war. Am PKW entstand Totalschaden.

Mainz – Lerchenberg- Polizei rettet Welpen aus Wohnung

Mainz-Lerchenberg – Sonntag, 21.02.2021, 19:30 Uhr

Einen Einsatz der etwas anderen Art, mit letztlich tierisch gutem Ausgang,

erlebten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Mainz 3 am

Sonntagabend, den 21.02.2021, gegen 19:30 Uhr.

Der Hintergrund: Auf einem Online-Portal wurden Hundewelpen der Rasse Pomeranian

Kleinspitz angeboten. Eine Zeugin meldete sich in diesem Zusammenhang bei der

Polizei vom Mainzer Lerchenberg und äußerte Zweifel hinsichtlich der

artgerechten Haltung der Tiere, des Alters der angebotenen Welpen sowie der

ordnungsgemäßen Zucht. Die Beamtinnen und Beamten konnten schließlich in einer

Wohnung auf dem Mainzer Lerchenberg die Verkäuferin, sowie zwei Hundewelpen

antreffen. Die vermutlich aus Bulgarien stammenden Tiere wurden noch in der

Nacht durch die Polizei beschlagnahmt und bis zur Übergabe an das zuständige

Veterinäramt liebevoll versorgt und betreut. Auch wenn die Welpen nur eine Nacht

auf der Dienststelle verbrachten, fiel den Kolleginnen und Kollegen die Trennung

von den beiden süßen Fellknäulen deutlich schwer. Die Tiere werden nun

medizinisch untersucht und bis zu einer Entscheidung des Veterinäramtes in einem

Tierheim untergebracht.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mainz-Gonsenheim – Samstag, 20.02.2021, 23:00 Uhr

Am Samstagabend meldeten Zeugen, dass mehrere Jugendliche in der Gutenbergstraße

Auto-Spiegel abtreten würden. Anschließend seien sie in Richtung Marienstraße

geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeibeamten

zwei Personen in der Nähe des Juxplatzes und zwei weitere Personen an der

Breiten Straße/Ecke Jahnstraße einer Personenkontrolle unterziehen. Die

Polizeibeamten stellten fest, dass insgesamt vier Autos in der Gutenbergstraße

und drei in der Budenheimer Straße beschädigt wurden. Gegen die vier Personen im

Alter zwischen 15 und 18 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Defekte Bremsen? Auffahrunfall auf A 61.

Rheinhessen (Westhofen) – Zu einem Auffahrunfall kam es am 21.02.2021

gegen 15:40 Uhr auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen in Höhe des Parkplatzes

Bergkloster in der Gemarkung Westhofen. Dort fuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem

PKW auf den vorausfahrenden LKW eines 46-jährigen Mannes auf. Sie gab an, dass

die Bremsen an ihrem PKW versagt hätten. Dieser wurde daher für weitere

Untersuchungen sichergestellt. Die 32-Jährige und ihre 27-jährige Beifahrerin

erlitten Verletzungen an Händen, Armen und im Bereich des Oberkörpers. Sie

wurden deshalb mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in Krankenhäuser nach

Worms und Alzey verbracht. Der 46-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Den

Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 6500 Euro.

Ein zunächst den Ersthelfern aus dem Auto der 32-Jährigen entwichener Hund

konnte schnell wieder eingefangen und den Eltern der Fahrerin übergeben werden.

Neben der Polizei waren noch 20 Kräfte der Feuerwehr und zwei Rettungswagen im

Einsatz. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Nach Alkoholfahrten Führerscheine einbehalten

Rheinhessen (Westhofen, Gau-Bickelheim) – Bei der Kontrolle eines

35-jährigen Fahrers eines Kleintransporters am 20.02.2021 gegen 17:25 Uhr auf

dem Parkplatz Bergkloster an der A 61 bei Westhofen stellten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim eine erhebliche Alkoholisierung fest.

Zeugen war zuvor der schwankende Gang des 35-Jährigen aufgefallen, als dieser an

der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost losgefahren war. Ein Atemalkoholtest des

Transporter-Fahrers ergab ca. 2,24 Promille. Der Mann musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ebenfalls alkoholisiert war ein 54-jähriger Fahrer eines PKW, den eine Streife

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.02.2021 gegen 01:10 Uhr auf dem

Mitfahrerparkplatz an der L 400 bei Gau-Bickelheim kontrollierte. Bei ihm zeigte

der Alkotest ca. 1,54 Promille an. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

In beiden Fällen müssen die Fahrer mit Strafanzeigen und dem Verlust der

Fahrerlaubnis rechnen.

Verwarnungen und Strafanzeigen nach Verkehrskontrollen

Alzey – Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten am

Samstag, dem 20.02.2021 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Schafhäuser

Straße in Alzey Verkehrskontrollen durch. In sechs Fällen wurden PKW-Nutzer

verwarnt, weil sie nicht angeschnallt waren, in einem Fall wurde das

Nichtmitführen eines Führerscheins beanstandet. Für einen 30-jährigen Mann indes

war die Fahrt beendet. Er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. Er muss mit

einer Strafanzeige rechnen, genau so wie der Halter, der die Fahrt zugelassen

hatte.

Mainz – Schönes Wetter lockt Tausende ins Freie –

Corona-Maßnahmen gelten weiterhin

Mainz – Unzählige Menschen die sich auf Wiesen, Bänken oder einfach auf

dem Boden niedergelassen haben, die Sonne und Wärme genießen oder einfach

spazieren gehen, haben am Samstag für dichtes Gedränge auf den Straßen und

Plätzen in Mainz und anderswo gesorgt. Gruppen standen beisammen, Spaziergänger,

Radfahrer und viele mehr, mussten sich den zu eng gewordenen Platz auf den

Spazierwegen teilen.

Dichtes Gedränge herrschte zeitweise auch vor Verkaufsstellen von Getränken und

Speisen für den direkten Verzehr. Es bildeten sich teilweise lange Schlangen,

die ein ungehindertes Queren für andere Menschen nahezu unmöglich machte.

Die derzeit geltende 15. CoBeLVO regelt derweil eindeutig, dass sich nur

Personen aus einem Hausstand mit maximal einer weiteren Person treffen dürfen,

Abstand zu anderen Personen von 1,50 Meter ist einzuhalten und es besteht ein

absolutes Alkoholkonsum-Verbot auf öffentlichen Wegen und Plätzen. Der Verkauf

offener alkoholhaltiger Getränke für den direkten Verzehr ist aus diesem Grund

ebenfalls verboten. In weiten Teilen der Mainzer Innenstadt besteht darüber

hinaus eine Maskentragepflicht. Der Bereich ist durch gelbe Plakate deutlich

markiert. Beim Genuss von Speisen und Getränken kann die Maske kurzzeitig

abgenommen werden. Die Maskentragepflicht gilt selbstverständlich auch innerhalb

aller geöffneter Geschäfte.

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wird die Mainzer Polizei auch weiterhin auf

die Einhaltung dieser Regelungen achten, aufklären und erläutern, aber auch

Bußgeldverfahren einleiten. Das gemeinsame Ziel lautet, die Inzidenzwerte der

Coronapandemie deutlich zu senken. Jeder kann mit seinem aufmerksamen Verhalten

etwas dazu beitragen. #gemeinsamgegencorona

Fahndung nach unbekanntem Steinewerfer: Suche nach Zeugen

BAB 63, Fahrtrichtung Kaiserslautern, zwischen den Anschlussstellen

Klein-Winternheim und Nieder-Olm – Am Freitag, den 19.02.2021 kam es gegen

17:30 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Vorfall mit

einem Steinewerfer.

Nach bisherigem Sachstand wurde ein PKW, gesteuert von einem 44-jährigem Mann,

in Höhe der Fußgängerbrücke zwischen den Anschlussstellen Klein-Winternheim und

Nieder-Olm, von einem Stein getroffen. Dabei wurde die Windschutzscheibe und

Motorhaube beschädigt. Zu einem Durchschlag ist es jedoch nicht gekommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit verdächtige

Beobachtungen im Bereich der Fußgängerbrücke gemacht oder kann Angaben zu

verdächtigen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation

Heidesheim. Diese kann unter der Rufnummer 06132 950-0 oder per E-Mail an

PAStHeidesheim@polizei.rlp.de erreicht werden.

Gummipuppe sorgt für größeren Einsatz

Mainz – Am Freitagnachmittag teilte ein besorgter Spaziergänger einer

Polizeistreife mit, dass an der Nato-Rampe in Mainz-Laubenheim ein nackter,

lebloser Körper unmittelbar am Rheinufer liege. Aufgrund dieser Information

wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen, die Kriminalpolizei, ein Notarzt, die

Berufsfeuerwehr Mainz sowie die Wasserschutzpolizei zur genannten Örtlichkeit

beordert. Die Einsatzkräfte konnten den „Torso“ zeitnah auffinden. Schnell

stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Menschen, sondern um einen

täuschend echt aussehenden Unterleib einer Gummipuppe handelte. Daher konnte

Entwarnung gegeben und die Einsatzkräfte entlassen werden. Die Gummipuppe wurde

anschließend entsorgt.