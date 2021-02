Überfall in Schornsheim

Schornsheim

Eine 59-jährige Schornsheimerin wurde am Samstag, 20.02.2021, auf dem Nachhauseweg überfallen. Die Schornsheimerin verschloss zwischen 22.30 und 22.45 Uhr die Tankstelle an der B420. Sie überquerte die Bundesstraße und lief in Richtung Karl-Marx-Straße, als ein großes, weißes Auto quer vor ihr auf dem Gehweg anhielt. Sie erkannte, dass sich in dem Fahrzeug eine Person befand, als sie von hinten einen Schlag gegen den Rücken bekam und zu Boden ging. Noch mit dem Gesicht im Grünstreifen liegend forderte ein Täter die Schlüssel zur Tankstelle. Die Schornsheimerin hielt dem Täter ihre Schlüssel entgegen. Der unbekannte Täter stieg ohne die Schlüssel anzunehmen in das Fahrzeug ein, welches in Richtung Wörrstadt wegfuhr. Die Schornsheimerin wurde nicht verletzt. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Tankstelle, insbesondere zu dem weißen Fahrzeug, vermutlich einem SUV oder Transporter, unter 06731/9110.

Worms – Mofa frisiert

Worms – Am Samstagabend wurde in der Kolpingstraße ein frisierter

Mofa-Roller aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten im Rahmen einer

Verkehrskontrolle den 16-jährigen Wormser mit seinem Zweirad. Da Zweifel

bestanden, dass dies tatsächlich nur die angegebenen 25 km/h schnell fährt,

wurde der Roller auf einen Rollenprüfstand gestellt. Hierbei stellte sich

heraus, dass die Tachonadel erst bei 65 km/h stehen bleibt. Gegen den

Jugendlichen wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis eingeleitet.

Linienbus verursacht einem Verkehrsunfall mit 3 geparkten PKW`s

Worms,Rheindürkheim – Am Sonntag den 21.02.2021 gegen 19:10 Uhr biegt ein

Linienbus von der B9 nach rechts in die Kirchstraße in Rheindürkheim ab. Hierbei

verschätzt sich der Busfahrer und nimmt den Radius der Kurve zu eng. Dadurch

rammt er den am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Dieser verkeilt sich im

Radkasten des Linienbusses und wird dadurch auf den nächsten geparkten PKW

geschoben, welcher wiederum auf den nun mehr dritten geparkten PKW und gegen ein

Straßenschild geschoben wird. Somit hat der Busfahrer durch einen einzigen

Fahrfehler seinen Linienbus, 3 geparkte PKW einer Familie und ein Straßenschild

beschädigt. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Jugendlich greift nach Streit zu Axt

Worms – Am 21.02.2021, gegen 15:50 Uhr, wird zunächst ein Familienstreit

In Worms in der Landgrafenstraße gemeldet. Noch als die Streifen auf der Anfahrt

waren, wird im nahegelegenen Pfrimmpark ein Mann gemeldet, der mit einer Axt auf

Hunde losgeht. Beim Eintreffen im Park konnte der Mann bereits durch das

beherzte Einschreiten von Zeugen entwaffnet und am Boden fixiert werden. Die

Fixierung wurde durch die Beamten übernommen. Hierbei versuchte der Mann an die

Dienstwaffe einer Kollegin zu gelangen. Glücklicherweise konnte die verhindert,

er gefesselt und fixiert werden. Wie sich herausstellte handelte es bei dem Mann

um einen 15-jährigen. Dessen Mutter war ebenfalls vor Ort und versuchte die

Polizeibeamten von ihrem Sohn wegzuziehen. Daher musste letztendlich auch die

Mutter fixiert werden. Aufgrund offensichtlich vorliegender psychischer Probleme

des 15-jährigen wurde dieser in die Rheinhessen-Fachklinik Alzey eingewiesen.

Die Mutter wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Sowohl gegen

den 15-jährigen Wormser, als auch gegen seine Mutter wird ein Verfahren wegen

Widerstands und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Die Maßnahmen vor Ort wurde teils durch Unbeteiligte gefilmt. Zeugen oder bisher

unbekannte Geschädigte, eine bisher unbekannte Frau wurde angeblich mit der Axt

bedroht, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden

(06241/852-270). Mögliche Handyvideos könnten als Beweismittel im Strafverfahren

wichtig sein.

Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Wöllstein

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Siefersheimer Straße ein Verkehrsunfall, infolge dessen, neben den beiden Autofahrern, auch ein mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Ein 42-jähriger Siefersheimer hatte eine für ihn rot zeigende Ampel übersehen und war mit einem kreuzenden 26-jährigen Bad Kreuznacher und anschließend mit dem Ampelmast kollidiert. Glücklicherweise waren die Verletzungen der Fahrzeuginsassen nur leichterer Natur.

Betrunkener nimmt Polizeistreife die „Vorfahrt“

Alzey

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen PKW Fahrer, der in Alzey unterwegs war. Bei der Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der Alzeyer betrunken war. Damit fand sich auch die Erklärung für den eigentlichen Grund der Kontrolle.

Die Streife hielt den Autofahrer nämlich an, weil er deren „Vorfahrt“ nicht beachtet hatte.

Der junge Mann brachte es auf den stolzen Wert von 1,6 %o, was eine empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen dürfte. Die normalerweise fällige Sicherstellung seines Führerscheines war nicht notwendig, weil der Autofahrer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Worms – Versammlung verlief friedlich

Worms – Am heutigen Samstag fand vor dem Wormser Bahnhof eine Versammlung

statt. Die Partei Die RECHTE versammelte sich um 18:00 Uhr mit elf Personen auf

dem St. Albans Platz. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Bereits ab

Beginn dieser Versammlung fanden sich in der unmittelbaren Nähe zeitweise bis zu

300 Personen zum Gegenprotest ein. Um eine Konfrontation zu vermeiden, wurde von

der angemeldeten Kundgebungsörtlichkeit auf dem Ludwigsplatz Abstand genommen

wurde. Auf Antrag des Versammlungsleiters wurde in einem Kooperationsgespräch

einer anschließenden Kundgebung vor dem Bahnhof in Osthofen stattgegeben. Diese

wurde um kurz nach 20:00 Uhr beendet und fand kein öffentliches Interesse.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW

Worms, Friedrich-Ebert-Straße – Am Samstag den 20.02.2021 gegen 14:30 Uhr

befährt eine Radfahrerin vor einem Linienbus die Friedrich-Ebert-Straße. Die

Radfahrerin möchte nach links in die Burkhardstraße abbiegen und leitet

ordnungsgemäß den Abbiegevorgang ein. Ein hinter dem Linienbus fahrender PKW

überholt just in diesem Moment den verlangsamenden Linienbus und kollidiert dann

mit der abbiegenden Radfahrerin. Diese stürzt auf die Straße und verletzt sich

glücklicherweise nur leicht, so das sie nach kurzer ambulanter Versorgung im

Klinikum wieder entlassen wird.

Verkehrsunfall beim Überholen auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen

Worms, B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen – Am Samstag den 20.02.2021 gegen

17:10 Uhr gerät der 30-jährige Fahrer eines PKW aus Unachtsamkeit von der linken

Fahrspur beim Überholen auf die rechte Fahrspur und kollidiert hierbei seitlich

mit dem dort fahrenden PKW. Dieser gerät dadurch mit seiner rechten Seite an die

dort befindliche Leitplanke und wird somit an beiden Seiten beschädigt. Da die

Beifahrerin des Unfallverursachers schwanger ist, wird vorsorglich die Rettung

hinzugezogen. Jedoch passiert werdender Mutter und heranwachsendem Kind nichts.

Nach Räumung der Unfallstelle ist die B9 wieder Befahrbar.

Verkehrsunfallflucht nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Worms, Valckenbergstraße – Am Samstag den 20.02.2021 gegen 14:00 Uhr

verstößt der Unfallverursacher gegen die Vorfahrtregel, als er aus der

Otterbergerhofstraße auf die Valckenbergstraße auffahren möchte und stößt mit

dem vorfahrtsberechtigten PKW zusammen. Nach dem Unfall flüchtet der

Unfallverursacher, jedoch kann der geschädigte Verkehrsteilnehmer das

Kennzeichen ablesen. Der flüchtige Fahrer kann an seiner Wohnanschrift

Versuchter Enkeltrick – Schockanruf!

Worms – Die Enkelin der 89-Jährigen Geschädigten meldet sich heute Mittag

19.02.2021 bei der Polizei und teilt mit, dass ihre Großmutter Opfer eines

versuchten Enkeltricks geworden sei. Die ältere Dame schilderte gegenüber der

Kriminalpolizei, dass sie gegen 12.00 Uhr einen Anruf erhalten habe. Demnach

meldete sich eine weinerliche Stimme und teilt mit, dass sie einen Unfall gebaut

und eine Frau totgefahren habe. Die 89jährige Dame ist geschockt und schreit

laut auf. Die vermeintliche Enkelin sagt, dass sie Hilfe brauche und im

Krankenhaus liege. Nach einem kurzen Moment des Innenhaltens merkt die rüstige

Rentnerin, dass die Anruferin nicht von sich aus als Enkelin mit ihr spricht.

Daher fragt sie die Anruferin direkt, wer sie ist und wie sie heißt. Daraufhin

legt die Anruferin auf. Somit kam es noch nicht zu irgendwelchen konkreten

finanziellen Forderungen.

Diese Variante des „Enkeltricks“ soll, wie in diesem Fall geschehen, die

Angerufenen so schockieren, dass sie eher gewillt sind ihr Bargeld

herauszugeben, sog. Schockanrufe! Die Betrüger wenden dies so vor allem bei

älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten,

dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein

Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und

deshalb dringend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person,

die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben – Ihre Polizei Worms.

Worms, Innenstadt – Am Samstag den 20.02.2021 gegen 14:30 Uhr wird ein

Ladendieb durch Mitarbeiterinnen des Drogeriemarktes Müller in der Kaiserpassage

in Worms auf frischer Tat betroffen. Der Ladendieb, der bereits hinreichend in

gleichgelagerten Fällen in Erscheinung getreten ist, stößt die Mitarbeiterinnen

weg, um zu flüchten. Als er bemerkt, dass diese im hinterher eilen, versucht er

aus der Socken ein Messer zu ziehen. Durch die Polizeistreife kann der Flüchtige

gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde das Messer aufgefunden. Es folgt

eine Anzeige, erkennungsdienstliche Behandlung und die Vorführung bei Gericht am

nächsten Tag. Solange verweilt der Beschuldigte im polizeilichen Gewahrsam.

Sachbeschädigung an mehreren parkenden Fahrzeugen im Bereich der Valckenbergstraße / Andreasstraße

Worms – Am Freitagabend, gegen 23 Uhr, beschädigte ein 20-jähriger

Beschuldigte mehrere Fahrzeuge, welche im Bereich der Valckenbergstraße /

Andreasstraße geparkt waren. Durch die Polizei konnte die Person im Nahbereich

festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der

Tatausführung war der Beschuldigte erheblich alkoholisiert. An den besagten

Fahrzeugen wurde Kratzspuren festgestellt. Aufgrund der hohen Alkoholisierung

und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Beschuldigte in das

polizeiliche Gewahrsam verbracht. Geschädigte werden gebeten, sich bei der

Polizei Worms zu melden.

