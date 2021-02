Teure Haustür-Geschäfte – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Überteuertes Obst und Gemüse haben Unbekannte am Samstag

ihrem 14-jährigen Sohn an der Haustür ein Fünf-Kilo-Sack Kartoffeln für 20 Euro

verkauft wurde. Tatzeit war am Samstagnachmittag zwischen 13 und 14 Uhr.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich bei den Verkäufern um zwei

Männer und eine Frau handelte, die am Haus klingelten, um Obst und Gemüse

anzubieten. Der Verkäufer, der das Geschäft an der Tür abwickelte, war zwischen

30 und 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurze dunkle Haare.

Die Gruppe sei mit einem weißen Fahrzeug – vermutlich ein Kastenwagen – mit

Frankfurter Kennzeichen unterwegs gewesen. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Hinweise zu den Verkäufern und/oder dem benutzten Fahrzeug bitte unter

der Nummer 0631 / 369 – 2150 an die Polizeiinspektion 1. |cri

Drogentypische Auffälligkeiten im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Sonntag mehrere Autofahrer aus dem

Verkehr gezogen. Der Grund: Sie saßen unter Drogeneinfluss am Steuer.

Schon am frühen Morgen war die Fahrt für einen 29-jährigen Mann aus einem

benachbarten Bundesland zu Ende. Er wurde gegen 6.30 Uhr in der Fischerstraße

gestoppt und kontrolliert. Wegen seiner drogentypischen Auffälligkeiten baten

die Beamten den Fahrer zum Urintest; dieser fiel positiv aus und bestätigte

somit den Verdacht: Der Mann hatte Amphetamin „intus“. Er wurde deshalb zwecks

Blutprobe zur Dienststelle gebracht und sein Fahrzeugschlüssel an seinen

nüchternen Begleiter übergeben.

Gegen 9.15 Uhr hatte es eine Streife in der Ludwigstraße mit einem 19-jährigen

Fahrer aus dem Donnersbergkreis zu tun. Auch sein Verhalten ließ vermuten, dass

er unter Drogeneinfluss steht. Darauf angesprochen, räumte der junge Mann ein,

Rauschgift konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte dies.

Weil der 19-Jährige angab, „gelegentlich“ Betäubungsmittel zu kaufen, wird gegen

ihn nicht nur wegen der sogenannten Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Gegen 11 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Mainzer Straße einen Audi-Fahrer aus

dem Stadtgebiet. Der 30-Jährige gab während der Kontrolle zu, „vor einer Weile“

einen Joint geraucht zu haben. Da er keinen Urintest durchführen konnte, musste

der Mann mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Die weiteren Konsequenzen hängen von diesem Probenergebnis ab.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Polizeistreife in der

Ludwigstraße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Der Mann zeigte nicht nur

während der Fahrt deutliche „Schwächen“, auch bei der anschließenden Kontrolle

stellten die Beamten bei dem 50-Jährigen typische Anzeichen von

Betäubungsmittelkonsum fest. Weil der Mann einen Schnelltest vor Ort ablehnte,

musste er für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht werden. |cri

Arbeitsschuhe geklaut

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Innerhalb weniger Minuten haben Diebe

am Sonntagnachmittag in Mehlingen in der Mittelstraße zugeschlagen. Ihre Beute:

zwei Paar Arbeitsschuhe.

Das Opfer des Diebstahls, ein 28-jähriger Mann, meldete der Polizei, dass er die

Schuhe geputzt und gegen 13.15 Uhr zum Trocknen vor die Tür gestellt hatte. Als

er sie ein paar Minuten später wieder hereinholen wollte, waren sie nicht mehr

da.

Ein Nachbar berichtete, dass er eine Person gesehen habe, die mit Schuhen in der

Hand weggelaufen sei. Ob es sich dabei um die gestohlenen Schuhe handelte,

konnte nicht geklärt und der Unbekannte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer

0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Kennzeichen samt Halterung abgerissen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die

am vergangenen Donnerstag (18. Februar) abends kurz vor halb 8 in

Enkenbach-Alsenborn unterwegs waren. Gesucht werden Hinweise auf eine

verdächtige Person, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich

Thomasstraße/Alsenzstraße/Römerstraße aufhielt.

Der unbekannte Mann wurde dabei beobachtet, wie er in der Alsenzstraße an einem

geparkten Ford Kuga das hintere Kennzeichen samt Halterung von der

Kofferraumklappe abriss – anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung

Römerstraße. Der Täter hat eine schlanke Statur und war bekleidet mit einer

weiten Jeanshose, weißen Schuhen und einer dunklen Winterjacke.

Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat gesehen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

|cri

Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am

Sonntagmorgen ist ein Autofahrer aufgefallen.

Als Polizeibeamte den 23-Jährigen gegen 07:40 Uhr auf der B270 stoppten und

überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Er gab an

am Abend vorher zwei Bier getrunken zu haben. Der Alkoholtest zeigte einen Wert

von 0,21 Promille. Ein Urintest zeigte ein positives Ergebnis bei Amphetaminen

an.

Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie

soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Sein Führerschein und

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren ein. |elz

Diebstahl misslungen – E-Bike beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, ein E-Bike zu stehlen, ist ein Mann am

Samstag in der Bismarckstraße gestürzt. Der 27-Jährige wollte sich gegen 11 Uhr

ein Kundenfahrrad schnappen, das vor einem Geschäft abgestellt war – allerdings

übersah er dabei, dass das E-Bike gesichert war, so dass sich die Räder nicht

drehten. Bedingt durch seinen Alkoholpegel, verlor der verhinderte Dieb das

Gleichgewicht und kippte mit dem Rad um. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß

das Rad ließ er beschädigt liegen.

Die sofort verständigte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen bei der Suche

in der Umgebung ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann

einen Pegel von 1,36 Promille. Auf den 27-Jährigen kommt ein Strafverfahren

wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung zu. |cri

Auto fängt Feuer

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 19 Uhr

über ein brennendes Auto in der Schoenstraße informiert. Die Halterin und ihre

Tochter saßen im Wagen, als das Feuer im Bereich des Motorraums ausbrach. Beide

konnten das Fahrzeug sofort verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den

Brand und vermutete, dass die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt im

Motorraum gewesen sein dürfte. |elz

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Hochspeyer (ots) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Ortsumgehung

Hochspeyer ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Motorradfahrer befuhr

die Bundesstraße 37 von Frankenstein kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern und

wollte in Höhe des Golfplatzes einen vorausfahrenden PKW überholen. Hierbei

missachtete der Motorradfahrer den Gegenverkehr und stieß mit dem

entgegenkommenden Auto eines 30-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern

zusammen. Durch den Anstoß schleuderte das Auto des 30-Jährigen in den

Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weiteren PKW. Der Motorradfahrer aus

Baden-Württemberg erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die

fünf Insassen der beiden Autos erlitten leichte Verletzungen und mussten

teilweise in einem Krankenhaus behandelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen

entstanden Totalschäden. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme voll

gesperrt werden. Ein Sachverständiger ist mit der Erstellung eines

Unfallgutachtens beauftragt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde

Enkenbach-Alsenborn war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die

Besatzungen von vier Rettungswagen und eines Rettungshubschraubers kümmerten

sich an der Unfallstelle um die medizinische Versorgung. |PvD