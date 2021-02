Audi mit falschen Kennzeichen unterwegs

Kirchheimbolanden

Während der Streife fällt Beamten der Kirchheimbolander Polizei ein Audi auf, der unverschlossen in der Bahnhofstraße in Kirchheimbolanden abgestellt ist. Die Beamten stellen bei der anschließenden Kontrolle fest, dass die Kennzeichen für einen Opel ausgegeben sind. Zudem ist der PKW nicht versichert. Es wird Anzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorgelegt.

Motorradfahrer verletzt

Kirchheimbolanden

Leichte Verletzung am Bein erlitte ein 26-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag. Beim Befahren der Landstraße zwischen Harxheim und Bubenheim musste der Kradfahrer verkehrsbedingt abbremsen, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Blaues Versicherungskennzeichen ab 01. März

Bad Kreuznach

Die Bad Kreuznacher Polizei weist daraufhin hin, dass Mofas, Mopeds und E-Roller ab dem 01. März 2021 ein neues Versicherungskennzeichen benötigen. Das alte schwarze wird durch ein neues blaues Kennzeichen ersetzt. Neben den üblichen Blechschildern bieten einige Versicherungen für das Versicherungsjahr nun auch erstmalig Kennzeichen auf Klebefolien an. Wer mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen fährt, macht sich strafbar und für das Fahrzeug besteht keinerlei Versicherungsschutz mehr. Bei Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs zu Beginn der warmen Jahreszeit wird verstärkt auf die Umstellung des Versicherungskennzeichen von Seiten der Polizei geachtet werden.

Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizei Kirn

Am Abend des 21.02.2021 führte die Polizeiinspektion Kirn in ihrem Dienstgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch.

Bei zwei Fahrzeugführern, einem 31jährigen Fahrer eines Wohnwagengespanns sowie bei dem 18jährigen Fahrer eines PKW Audi konnten Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. In beiden Fällen reagierte ein polizeilicher Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe Cannabis, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der jeweilige Führerschein sichergestellt wurde.

Bei der Kontrolle des Wohnwagengespanns wurde darüber hinaus festgestellt, dass das auf dem Wohnwagen montierte amtliche Kennzeichen nicht auf diesen Anhänger sondern auf einen Transporter ausgegeben ist. Aus diesem Grund wurde gegen den 31jährigen Fahrer u.a. auch ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Schlägerei unter jungen Männern – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Mühlenstraße Ecke Kornmarkt

Am Samstagabend kam es gegen 20:35 Uhr an der Ecke Mühlenstraße / Kornmarkt zu einer größeren Schlägerei unter jungen Männern. Mehrere unbeteiligte Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei Bad Kreuznach. Allerdings konnten die sofort entsandten Einsatzkräfte beim Eintreffen vor Ort keine Personen mehr vorfinden. Laut Angaben der Zeugen soll es sich um ungefähr zehn dunkel gekleidete junge Männer gehandelt haben. Mindestens einer der Männer hätte bei der Auseinandersetzung eine blutende Verletzung davongetragen. Da die Personalien der Beteiligten bislang nicht bekannt sind, ist die Polizei Bad Kreuznach in dieser Sache auf weitere Zeugenhinweise angewiesen.

Illegal Beton entsorgt

Kirchheimbolanden

Angrenzend zu einem asphaltierten Feldweg, dem „Roten Weg“, im Bereich der Zufahrt zum Friedwald bei Kirchheimbolanden wurden zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag von einer derzeit unbekannten Person etwa drei bis vier Kubikmeter noch weicher Beton abgekippt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Fahrzeug überschlägt sich – Siehe Eingangsbild

Hennweiler K5

Am 21.02.2021 gegen 03:30 Uhr befuhr ein PKW Opel die K5 von Bruschied in Richtung Hennweiler. Nach einer leichten Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker mehrfach. Ein Fahrzeuginsasse wurde hierbei schwer verletzt. Zur Absuche des Geländes nach möglichen weiteren Insassen wurde der Polizeihubschrauber hinzugezogen. Die Polizei Kirn bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06752 1560.