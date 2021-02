Karlsruhe – Flasche durch Scheibe geworfen

Karlsruhe (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher war am frühen Samstagmorgen in der

Pfinztalstraße unterwegs. Aufgrund des durch die Gruppe ausgehenden Lärms,

öffneten Anwohner gegen 00.15 Uhr ein Fenster und sahen auf die Straße. Sofort

wurden sie von der Gruppe verbal aggressiv angegangen. Nachdem das Fenster

wieder geschlossen wurde, warf einer der Jugendlichen eine stabile Wodkaflasche

durch die Scheibe. Die Bewohner konnten ausweichen und wurden nicht verletzt.

Die Gruppe ging dann in Richtung Schlossplatz davon. Einer der Jugendlichen wird

als ca. 15-16 Jahre alt, ca. 175 c und schlank beschrieben. Er trug einen

schwarzen Pullover, Jogginghose und eine schwarze Kappe. Er war in Begleitung

zweier weiterer junger Männer und zweier junger Frauen, die auffallend bunte,

bauchfrei Oberteile trugen.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, wird gebeten sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhausaufbrüche

Karlsruhe (ots) – Mehrere Gartenhäuser beim Kleingartenverein Fasanengarten

wurden am Wochenende aufgebrochen. Bislang meldeten sich sieben Geschädigte bei

der Polizei. An den Gartenhäusern wurde erheblicher Sachschaden an den

Einrichtungen verursacht. Die Polizei sucht nun Personen, die am Wochenende im

Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070

in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – 16-Jähriger wird von mehreren geschlagen und getreten

Karlsruhe (ots) – Nur durch das beherzte Einschreiten von Passanten konnte ein

16-Jähriger, am Samstag gegen 17:00 Uhr, vor schlimmeren Verletzungen bewahrt

werden.

Nach vorherigem Streit und Provokationen in sozialen Netzwerken, kam es zwischen

dem 16-jährigen Geschädigten, dem bislang unbekannten Täter sowie einer größeren

Personengruppe im Bürgerpark in Leopoldshafen zu einem Zusammentreffen und

zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge erhielt der

16-Jährige durch einen der Täter einen Kopfstoß. Von einer weiteren Person aus

der Gruppe erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin ging der

Jugendliche zu Boden und wurde vom Rest der Gruppe mit Schlägen und Tritten

malträtiert. Nach dem Einschreiten der Zeugen entfernte sich die Personengruppe

in Richtung Pfinzentlastungskanal. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen fehlt von

den Tätern bislang jede Spur.

Zeugen die Angaben über die Personengruppe machen können werden gebeten sich

beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 zu

melden.

Karlsruhe-Grötzingen – Zwei Außenspiegel an Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots) – An zwei geparkten Autos hat ein Unbekannter am Samstagabend

gegen 21:20 Uhr in der Oberausstraße in Grötzingen die Außenspiegel abgetreten

beziehungsweise abgeschlagen. Beide Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt

ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens

wird auf 800 Euro geschätzt.

Wer hierzu verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter 0721 4907311 in Verbindung zu setzen.

Sternenfels – Pkw überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 63-jähriger Ford-Fahrer als am

Samstagnachmittag sich vermutlich durch einen Fahrfehler sein Auto überschlug

und er dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Der 63-Jährige fuhr gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 1103 von Sternenfels in

Richtung Oberderdingen. Nach eigenen Angaben sprang ein Tier auf die Fahrbahn.

In der Folge kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und

kam letztendlich seitlich liegend in einem Graben zum Stehen. Ein zufällig dort

in der Nähe aufhaltender Passant eilte dem Fahrer zu Hilfe, stieg auf das Auto

und befreite den Mann aus dem Fahrzeuginneren. Er wurde mit dem Rettungsdienst

zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr

fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der bei dem

Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Stutensee: Bienenvölker durch Unbekannte entwendet

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum von Donnerstag-

bis Freitagnachmittag mehrere Bienenvölker im Gebiet der Brüchigpfadäcker in

Stutensee-Blankenloch. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang auf das

Wiesengelände und stahlen die Bienenvölker. Der Diebstahlschaden beläuft sich

auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier-Waldstadt unter

0721/96718-0 entgegen.

Karlsruhe – Dreister Dieb im Drogeriemarkt

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann stahl, am Samstag, in einem

Drogeriemarkt in der Kaiserstraße in Karlsruhe mehrfach Parfum. Aufmerksame

Zeugen nahmen, gegen 14:10 Uhr, eine männliche Person wahr, die den

Diebstahlsalarm auslöste und den Markt verließ. Daraufhin beobachteten sie, dass

der Flüchtige die gestohlene Ware mehreren Passanten in der Fußgängerzone

offensichtlich zum Kauf anbot. Außerdem wurde die Polizei parallel informiert.

Bis zum Eintreffen der Polizei fuhr der Dieb in der Straßenbahn 1 in Richtung

Ettlingen. Die eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen ergaben in

der Folge, dass der Täter bereits am Vormittag und am Nachmittag den

Drogeriemarkt betrat und mehrfach Parfum entwendete. Sachdienliche Hinweise

nimmt das Polizeirevier- Markplatz unter 0721/666-3311 entgegen.

Karlsruhe – Couragiertes Handeln verhindert Schlimmeres

Karlsruhe (ots) – Nach einem Streit schlägt ein 32-Jähriger, am Samstag, gegen

18:40 Uhr, in der Karlsruher-Innenstadt einem Mann mehrfach ins Gesicht.

Offensichtlich kamen zwei Männer vor einem Einkaufsmarkt in der Karlstraße in

Streit. In der Folge trat der Täter das Opfer, so dass dieser auf den Boden fiel

und schlug ihn mehrfach ins Gesicht. Der Beschuldigte ließ erst von dem Opfer

ab, nachdem eine Passantin couragiert eingriff und den 32-Jährigen aufforderte

aufzuhören. Der daraufhin Flüchtige konnte aufgrund der eingeleiteten Fahndung

festgenommen werden und muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher

Körperverletzung rechnen. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Karlsruhe – Zusammenstoß beim Abbiegen

Karlsruhe (ots) – Eine 18-jährige Frau stieß am Sonntag, gegen 19:15 Uhr, mit

ihrem Pkw beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die

Unfallverursacherin bog von der Rheinhold-Frank-Straße nach links in die

Moltkestraße in Karlsruhe ab. Hierbei stieß sie mit einem weiteren Pkw zusammen,

obwohl dieser Vorfahrt hatte. Die 28-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt

und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro.

Angetrunkene Amerikanerin attackiert Bundespolizisten

Mannheim (ots) – Am vergangenen Freitag wurde die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Deutschen Bahn darüber verständigt, dass eine

alkoholisierte weibliche Person in der Bahnhofshalle andere Reisende anpöbeln

würde. Bei der Kontrolle der in Frage kommenden Damen, machte diese zunächst nur

mündliche Angaben. Da ihr die Überprüfung ihrer Angaben zu lange dauerten,

versuchte Sie sich der Kontrolle zu entziehen. Als sich ihr hierauf ein

Bundespolizist in den Weg stellte, begann Sie unvermittelt auf ihn

einzuschlagen. Anschließend wurde die Frau durch die Bundespolizisten fixiert.

Da Sie sich auf dem Weg zur örtlichen Wache immer wieder zu Boden fallen ließ,

musste sie gefesselt werden. Erst auf der Wache händigte die 52-jährige

Amerikanerin den Beamten ihren Reisepass aus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Anschließend wurde auch die Entnahme

einer Blutprobe durch den Polizeiarzt veranlasst. Die 52-Jährige erwartet nun

eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss

der strafprozessualen Maßnahmen konnte die Frau die Wache wieder verlassen.

Taxifahrer schreitet ein – Grabschender Langfinger in Haft

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Freitag, kurz nach 20 Uhr, belästigte ein

49-jähriger Rumäne eine 23-jährige Frau am Karlsruher Hauptbahnhof auf sexuelle

Weise. Im Raucherbereich vor dem Haupteingang fasste er der jungen Frau zunächst

an das Gesäß. Ferner griff er der Dame unter dem T-Shirt an die Brust. Hierauf

stieß die junge Frau den 49-Jährigen von sich weg.

Dieser versuchte anschließend das Mobiltelefon der jungen Frau zu entwenden, was

durch das couragierte eingreifen eines 67-jährigen Taxisfahrers misslang. Eine

Streife der Bundespolizei konnte den leicht alkoholisierten Täter kurz nach der

Tat in der Bahnhofshalle vorläufig festnehmen.

Bei der Überprüfung des Wüstlings stellten die Beamten fest, dass der zurzeit

wohnsitzlose Mann schon mehrfach vorbestraft ist. Kürzlich verbüßte er eine

Haftstrafe wegen diverser Gewaltdelikte. Ein weiterer Aufenthalt in der

Justizvollzugsanstalt wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff

auf Vollstreckungsbeamten wurde kurz vor Weihnachten letzten Jahres in eine

Bewährungsstrafe umgewandelt. Gegen ihn wurde nun ein weiteres

Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und versuchten Diebstahls durch

die Bundespolizei eingeleitet. Die zuständige Staatsanwaltschaft folgte dem

Antrag auf Untersuchungshaft, weshalb der 49-Jährige am Samstag abermals in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Karlsruhe – Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Nach einem vorausgegangenen Verkehrsunfall am Samstag ist das

Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach einem dunklen Kastenwagen.

Gegen 13:20 Uhr fuhr der 76 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Toyota auf

der Weinbrennerstraße in Mühlburg. Nach eigenen Angaben streifte er mit seinem

Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Kastenwagen. Als die

Beamten den Verkehrsunfall aufnehmen wollten, konnte in der Weinbrenner Straße

das beschädigte Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Es wird vermutet, dass

der Kastenwagen im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt wurde. Der

Sachschaden beim Verursacher beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Der Fahrer des dunklen Kastenwagens oder Zeugen die weitere Angaben zu dem

Flüchtigen machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West

unter der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

Zwei Wohnungseinbrüche und ein Versuch

Karlsruhe (ots) – Wohnungseinbrecher suchten über das Wochenende wohl die

Stadtteile Rüppurr und Beiertheim-Bulach auf. Bislang unbekannte Einbrecher

brachen im Zeitraum von Freitag bis Samstag in ein Einfamilienhaus in Rüppurr

und eine im Erdgeschoß gelegene Wohnung in der Klosestraße ein. Bei einem

Einbruchsversuch in der Rolandstraße wurden die Täter wohl von einem

Hausbewohner gestört und verließen das Haus, ohne etwas zu entwenden.

In Rüppurr gelang es den Tätern durch ein in die Scheibe der Terrassentür

gestochenes Loch und den daraus resultierenden Bruch der Scheibe die Tür zu

entriegeln. Anschließend durchwühlten sie alle Räume des Hauses. Was genau

entwendet wurde bedarf der weiteren Ermittlungen. An der Tür entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Tat ereignete sich am Freitag

zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr.

In der Klosestraße lässt sich der Zeitraum des Einbruchs wohl auf Freitag, 18

Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr eingrenzen. Hier wurde die Terrassentür mittels eines

unbekannten Werkzeugs aufgehebelt und so offenbar die Wohnung betreten. Was

genau in den durchwühlten Zimmern entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

Glücklicherweise durch einen Bewohner gestört wurden wahrscheinlich die Täter in

der Rolandstraße am Samstag gegen 15.30 Uhr. Hier wurde bereits die

Hauseingangstür aufgehebelt, als ein Hausbewohner aus dem Keller kam und so

vermutlich einen Einbruch verhinderte. Der Täter konnte aber nicht gesehen

werden, sodass keine Beschreibung vorliegt.

Wer im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntag in der Südweststadt,

Rüppurr oder in Beiertheim-Bulach verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möchte

sich bitte mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung setzen,

Telefonnummer 0721/666/3411.

Weingarten – Gebäudebrand

Karlsruhe (ots) – Zwei derzeit unbewohnbare Einfamilienhäuser sind die Folge

eines Brandes am Sonntag gegen 20.45 Uhr in Weingarten, Ahornweg 3. Die zwischen

den Anwesen Ahornweg 3 und Ahornweg 2 liegende Garage geriet in Brand, wobei der

Brand auf beide Wohngebäude übergriff. An beiden Anwesen wurde die Fassade

erheblich beschädigt, die Garage brannte aus. Ein Bewohner des Anwesens Ahornweg

3 erlitt leichte Verletzungen, die durch den anwesenden Rettungsdienst ambulant

behandelt wurden. Durch den Brand sind beide Gebäude derzeit nicht bewohnbar,

die Bewohner kamen anderweitig unter. Der Schaden durch den Brand ist derzeit

nocht nicht bezifferbar, dürfte sich nach ersten Schätzungen jedoch im

sechsstelligen Bereich bewegen. Die Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, es

liegen derzeit jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

Karlsruhe – Betrügerische Dachdecker unterwegs

Karlsruhe (ots) – In Karlsruhe sind derzeit offenbar betrügerische Handwerker

unterwegs. In der Neufeldstraße in Knielingen tauchten am Donnerstagmittag bei

einer Frau zwei Männer osteuropäischer Erscheinung in typischer Handwerkermontur

auf, die den Hof des Anwesens reinigen wollten. Hier ist es auch zu einer

Preisverhandlung gekommen, bei der sich die Parteien allerdings nicht einig

wurden. Daraufhin nahmen die mutmaßlichen Betrüger ihre Flyer, die zuvor durch

sie ausgeteilt wurden, wieder an sich und verschwanden mit einem weißen Kleinbus

mit Wormser Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Das Anbieten von spontanen Handwerkerleistungen oder vermeintlichen Schnäppchen,

um eine Unterschrift unter einen Vertrag zu erhalten, ist zumeist das Ziel von

Betrügern an der Haustür. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker,

Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus. So werden

beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, wie die Hofreinigung oder

Dacheindeckung angeboten. Ihre Opfer sind häufig Menschen, die tagsüber zu Hause

sind.

Die Polizei rät daher bei Haustürgeschäften:

Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.

Die angebotenen Gegenstände oder Handwerkerleistungen sind

meist nur geringwertig oder gar wertlos.

Die angebotenen Gegenstände oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Lassen Sie unaufgefordert kommende „Vertreter“ und angebliche

Handwerker nicht in Ihre Wohnräume.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf: https://www.polizei-beratung.de/sta

rtseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-handwerkern/