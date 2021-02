Mannheim: Fahrradfahrerin mit Kinderanhänger bei Unfall verletzt; beide Kinder unverletzt

Mannheim (ots) – Glück hatten am Montagmorgen, gegen 8 Uhr, zwei Kleinkinder bei

einem Verkehrsunfall im Stadtteil Wallstadt, die in einem Kinderhänger von ihrer

37-jährigen Mutter mit dem Fahrrad gezogen wurde.

Ein 70-jähriger Opel-Fahrer war auf dem Mudauer Ring in Richtung Klingenberger

Straße unterwegs. An der Kreuzung Mosbacher Straße übersah er die Vorfahrt der

Fahrradfahrerin. Durch den leichten Anstoß wurde die Radfahrerin leicht

verletzt. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde sie zur Untersuchung in eine

Klinik eingeliefert, aber im Laufe des Vormittages wieder entlassen. Bei beiden

Kinder blieben unverletzt ihrem Vater übergeben. Der Schaden am Auto ist gering.

MA-Neckarau: Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch

Mannheim (ots) – Am vergangen Sonntag, kurz vor 1 Uhr nachts, konnte ein

22-Jähriger durch eine Streife des Polizeireviers MA-Neckarau auf frischer Tat

in der Straße Brückeswasen festgenommen werden. Er hatte versucht, in ein

örtliches Elektronikgeschäft einzubrechen.

Der Mann wollte über ein Dachfenster in das Geschäft einsteigen. Beim

Einschlagen des Fensters löste jedoch die Alarmanlage aus. Dadurch erschrak der

Mann und flüchtete. Hierbei verletzte er sich leicht.

In unmittelbarer Tatortnähe konnte er dann durch eine Streife widerstandslos

festgenommen werden. Die Tat räumte er nach erfolgter Belehrung ein. Durch den

Einbruchsversuch entstand dem Geschäft ein Schaden von ca. 500EUR.

Mannheim-Rheinau: Zeugin verhindert Aufbruch von Zigarettenautomat

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 21:15 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Täter,

wie diese in der Fronäckerstraße gewaltsam versuchten, einen Zigarettenautomat

aufzubrechen. Als die Täter die Zeugen erblickten, flüchteten sie. Der Zeugin

gelang es jedoch, mit dem Handy ein Bild der Täter zu fertigen. Während der

sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Polizeistreife eine männliche Person

fest, auf welche die Beschreibung einer der Täter zutraf. Als der 18-Jährige die

Beamten bemerkte, warf er eine Tasche in ein Gebüsch. In der Tasche befanden

sich mehrere Gramm Marihuana, ein Einhandmesser sowie Bargeld in szenetypischer

Stückelung. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten

Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Marihuana auf. Nachdem der

junge Mann erkennungsdienstlich behandelt wurde, konnte er wieder gehen. Die

Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern derzeit noch an. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/876820 beim Polizeiposten Rheinau oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Heidelberg/Mannheim: 18-jähriger Leichtkraftradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Heidelberg/Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen flüchtete ein 18-jähriger

Leichtkraftfahrer vor einer Polizeikontrolle. Der junge Mann fiel einer

Polizeistreife am frühen Morgen auf, als er im Bereich Wieblingen mit seinem

Leichtkraftrad unterwegs war. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er.

Gegen 2.30 Uhr konnte das Kraftrad auf der L597 in Richtung Schwetzingen fahrend

wieder angetroffen werden. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und gaben mit

Blaulicht und Martinshorn deutliches Anhaltesignal. Der Fahrer bog auf die

Zufahrt der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim in Richtung Heidelberg ab und

fuhr am Ende der Zufahrt nach links entgegen der Fahrtrichtung auf die A 656

auf, um kurz darauf über den Grünstreifen die Autobahn an der Ausfahrt

Mannheim-Seckenheim wieder zu verlassen. Er bog anschließend wieder auf die L

597 in Richtung Schwetzingen ab. Hier versuchten die Polizeibeamten mehrfach,

das Leichtkraftrad zu stoppen. Als der Fahrer schließlich in die Steinzeugstraße

eingebogen war, gelang es den Beamten, mit dem Streifenwagen links neben das

Motorrad zu fahren, woraufhin der junge Mann mehrmals nach links zog, wodurch

die Beamten jeweils nach links ausweichen mussten, um eine Kollision zu

verhindern. Hierbei kam es auch zu einer Berührung mit dem Streifenwagen. Beim

Abbiegen in den Langlachweg zwang der Motorradfahrer ein zweites verfolgendes

Fahrzeug zu einer Gefahrenbremsung und flüchtete im Langlachweg auf der

Gegenfahrspur in Richtung Saarburger Ring weiter. Hier beschleunigte der junge

Mann sein Kraftrad und stieß dabei gegen eines der Streifenfahrzeuge. Hierdurch

geriet er ins Schlingern und stieß in der Folge gegen den Bordstein. Daraufhin

stürzte er mit seinem Kraftrad auf die Fahrbahn. Er stieg vom Fahrzeug und

versuchte, weiter zu flüchten. Er konnte nach wenigen Metern von einem Beamten

eingeholt und festgenommen werden. Sein Sozius war auf dem Kraftrad

sitzengeblieben und konnte hier festgenommen werden. Beide Personen waren

unverletzt geblieben.

Während der Mitfahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort

wieder entlassen werden konnte, wurde der 18-Jährige zum Autobahnpolizeirevier

Mannheim-Seckenheim gebracht. Bei ihm hatten die Beamten deutliche Anzeichen für

Drogenkonsum festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, ein

Alkoholtest verlief ohne Befund. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei seiner Durchsuchung wurden in seinem Geldbeutel zudem rund 11 Gramm

Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an

einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Drogenbesitzes und Unfallflucht ermittelt.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sein Leichtkraftrad wurde sichergestellt.

Den Sozius erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei ihm war ein Messer aufgefunden worden.

Mannheim-Kirschgartshausen: Auto aufgebrochen und fest eingebautes Navi gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Kirschgartshausen (ots) – Unbekannte Täter schlugen in der Zeit

zwischen Sonntag, 07.02.2021 und Sonntag, 21.02.2021 an einem Alfa-Romeo, der in

der Straße „Der hohe Weg zum Rhein“ abgestellt war, beide vorderen

Seitenscheiben ein und entwendeten die komplette Mittelkonsole samt fest

installiertem Navigationsgerät. Zudem bauten sie das Zündschloss aus und

versuchten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Die Höhe des entstandenen

Gesamtschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Aufmerksamer Zeuge nimmt Graffiti-Sprayer fest

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 20:15 Uhr beobachtete ein Polizist, der privat

unterwegs war, zwei Täter dabei, wie diese am Bahnhof Friedrichsfeld die Aufzüge

sowie einen Zug mit Graffiti beschmierten und alarmierte seine Kollegen. Einer

der Täter konnte vor dem Eintreffen der Streifen mit einem Zug flüchten. Als

sich der zweite Täter mit dem Rad entfernen wollte, hinderte ihn der Zeuge an

der Flucht, nahm ihn vorläufig fest und übergab ihn den alarmierten Polizisten.

Die Beamten brachten den 22-jährigen Täter zum Polizeirevier Ladenburg. Im

Rucksack des jungen Mannes fanden die Polizeibeamten mehrere Spraydosen sowie

eine Digitalkamera auf. Mit der Kamera hatte der Täter mehrere seiner Taten

fotografisch festgehalten. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen

Wert von 1,1 Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er

wieder gehen.

Mannheim-Innenstadt: Vorfahrt genommen – Unfall verursacht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen

14:10 Uhr an der Kreuzung Parkring/ Bismarckstraße. Ein 23-jähriger

Hyundai-Fahrer wollte von der Bismarckstraße in den Schleusenweg fahren, als er

an der Kreuzung zum Parkring, an der die Ampel ausgefallen war, einen

28-jährigen VW-Fahrer, welcher von Lindenhof kommend auf dem Parkring unterwegs

war, übersah und mit ihm kollidierte. Der VW-Fahrer blieb unverletzt, der

Hyundai-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen

in eine Klinik gefahren. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 13.000 EUR. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mannheim: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Eine 78-jährige Mercedesfahrerin übersah am Samstagnachmittag

ein Vorfahrtszeichen am Rathaus in Mannheim. Beim Überqueren der

Straßenbahnschienen der verlängerten Planken stieß sie gegen 17.20 Uhr mit einer

in Richtung Ludwigshafen fahrenden Straßenbahn zusammen. Nur die 78-Jährige und

ihre 65-jährige Beifahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurden

vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Der totalbeschädigte Mercedes

musste abgeschleppt werden, während die Straßenbahn ihren Weg fortsetzen konnte.

Bis zur Räumung der Unfallstelle und der anschließenden Fahrbahnreinigung war

der Strabverkehr bis gegen 19.00 Uhr gestört. *mm

Mannheim-Käfertal: Zwei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag, dem 21.02.2021, gegen 12.20 Uhr kam es im

Kreuzungsbereich der „Wormser Straße“ und „Auf dem Sand“ zu einer

Vorfahrtsverletzung. Die 72-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Wormser Straße

in Richtung Speckweg und wollte hierzu die Straße Auf dem Sand queren. Hierbei

übersah sie eine 81-jährige Renault Fahrerin die die Straße Auf dem Sand von der

Waldstraße in Richtung Obere Riedstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich traf der VW

den Renault im Heckbereich. Durch den Aufprall kam der VW ins Schleudern, kippte

auf die Seite und kam auf dem Dach zum liegen. Beide Fahrerinnen wurden leicht

verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.500 Euro. Bis

14.45 Uhr wurde der Verkehr durch eine Polizeistreife geregelt, da die Fahrbahn

gereinigt und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Mannheim: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und fährt Hang hinunter

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit

einem Volvo XC 60 die Ludwigshafener Straße stadtauswärts. In der Auffahrt zur B

38a verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte die Leitplanke, ehe er

diese durchbrach und ca. 5 Meter den Hang hinunter fuhr. Da zunächst das Ausmaß

des Unfalls unbekannt war, wurde die Einsatzörtlichkeit gemeinsam mit der

Berufsfeuerwehr Mannheim und einem Rettungswagen angefahren. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte hatte sich der Fahrer bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit und

war offensichtlich unverletzt. Er kam vorsorglich zur Beobachtung über Nacht in

ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste durch einen Kran geborgen werden. Durch den

Verkehrsunfall entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 5.000 EUR, ebenso wurden

ca. 10 Meter Leitplanke beschädigt. Zu Verkehrsstörungen kam es während der

Unfallaufnahme nicht.

Mannheim-Sandhofen: Auffahrunfall auf der B44 – eine Person verletzt

Mannheim-Sandhofen: (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, ereignete sich

auf der Frankenthaler Straße in Höhe des Ortsteils Scharhof ein Verkehrsunfall

mit Beteiligung zweier Fahrzeuge. Der Fahrer eines Opels fuhr auf der

Frankenthaler Straße (B 44) in Richtung Lampertheim und hielt in Höhe an der

Einmündung der Kirschgartshäuser Straße verkehrsbedingt an der roten Ampel an.

Vermutlich infolge Unachtsamkeit bremste der hinter ihm befindliche Fahrer eines

Nutzfahrzeugs des Herstellers Mega nicht rechtzeitig ab, fuhr auf das stehende

Fahrzeug auf und schob dieses über den Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der 80-Jährige Fahrer des auffahrenden Megas aus dem Fahrzeug

geschleudert. Die verständigten Rettungskräfte gewährleisteten seine

medizinische Erstversorgung noch am Unfallort. Mit einem Krankenwagen wurde der

augenscheinlich nur leicht verletzte ältere Mann in eine nahegelegene Klinik

gebracht. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. Der Mega war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die durch ausgelaufene Betriebsstoffe

verschmutzte Fahrbahn wurde nach der Reinigung durch eine Fachfirma wieder für

den Verkehr freigegeben.