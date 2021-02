Heidelberg-Bahnstadt: Versuchter Wohnungseinbruch – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen – Zeugen gesucht

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am heutigen Montag kam es in der

Heidelberger Bahnstadt in der Straße Zollhofgarten zu einem versuchten

Wohnungseinbruch. Kurz vor 1 Uhr wurde das Polizeirevier Heidelberg-Mitte durch

die Mutter einer Geschädigten verständigt. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch

mehrere Polizeistreifen aufgesucht. Am betroffenen Appartement wurde eine leicht

offenstehende Wohnungstür festgestellt und in der Wohnung die Geschädigte

angetroffen. Der Täter hatte sich wohl erst kurz zuvor entfernt, da er die Tür

nicht komplett öffnen konnte.

Nach diesem wurde umgehend durch die Streifen gefahndet. Durch eine weitere

Anwohnerin wurde mitgeteilt, dass sie durch ihren Türspion eine männliche, ca.

170-180cm große Person mit blauem Rucksack erkennen konnte. Im Laufe der

Fahndung wurde durch eine Streife am Hauptbahnhof eine Person kontrolliert, die

auf die Beschreibung passte. Bei dieser wurde auch ein Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Der 30-jährige Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und es wurde eine

DNA-Probe erhoben. Ob es sich bei diesem um den Täter handelt, ist Gegenstand

der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte Tel.: 06221 991700 zu melden.

Heidelberg: Steinewerfer an der Speyerer Straße – Zeugen gesucht

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Ein BMW-Fahrer meldete am Samstagabend,

kurz vor 23 Uhr, dass in der Speyerer Straße (L600A), kurz nach der Auffahrt

Cuzaring in Fahrtrichtung Heidelberg und in der Gegenrichtung mehrere faustgroße

Steine auf der Fahrbahn liegen würden. Zeitgleich machte er eine vor Ort

befindliche Streifenbesatzung des Polizeireviers HD-Süd auf die Gefahr

aufmerksam.

Durch die Streifenbesatzung konnte sogleich in unmittelbarer Nähe eine

Personengruppe mehrerer Jugendlicher festgestellt werden. Diese teilten sich

nach Erblicken der Polizei auf und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Eine 15-Jährige blieb jedoch nach Aufforderung stehen und wurde für weitere

Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Dort gab sie eine Beschreibung der ihr

unbekannten weiteren Steinewerfer ab:

Person: männlich, ca. 185cm groß, trug grauen Kapuzenpulli,

schwarze Weste Person: männlich, ca. 170cm groß, dunkle Hautfarbe, trug

hellblaue Sweatjacke Person: männlich, ca 180cm groß, dunkelbraune kurze Haare, trug

schwarzen Jogginganzug

Der BMW-Fahrer musste aufgrund der Steine stark bremsen, um sein Fahrzeug nicht

zu beschädigen. Zu weiteren Schadenseintritten kam es nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd Tel.: 06221 34180 zu

melden.

Heidelberg-Kirchheim: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen – zwei Beteiligte leicht verletzt

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zwei verletzte Personen und beträchtlicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der L 600a

bei Heidelberg-Kirchheim. Ein 41-jähriger Mann war kurz nach 7 Uhr mit seinem

Renault auf der B 535 in Richtung Heidelberg unterwegs. An der Einmündung zum

Grasweg fuhr er zunächst hinter zwei weiteren Fahrzeugen auf der

Linksabbiegerspur, um in den Grasweg abzubiegen. Als die Fahrzeuge vor ihm

bereits abgebremst hatten, entschied er sich, doch geradeaus weiterzufahren und

zog auf die linke Geradeausfahrspur. Der dort fahrende 50-jährige

Sattelzugfahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen

Zusammenstoß mit dem Renault nicht mehr verhindern. Dabei stellte sich der

Renault quer und wurde auf den VW einer 57-jährigen Frau auf der

Linksabbiegerspur geschoben, der wiederum auf einen davorstehenden Renault eines

33-jährigen Mannes geschoben wurde. Der 41-jährige Renault-Fahrer und die

57-jährige Fahrerin des VW wurden leicht verletzt und zur Behandlung in

Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine

weiteren Informationen vor. Der Renault des 41-Jährigen und der VW waren so

stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf

rund 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die B 535 in Richtung Heidelberg vorübergehend

gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge, der sich

nach Freigabe der Fahrbahn nach und nach wieder auflöste.

Im Zuge der weiteren Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass der 41-jährige

Renault-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen

fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Heidelberg-Rohrbach: Handtasche aus Auto entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Freitag wurde gegen 15:20 Uhr auf einem

Supermarktparkplatz in der Felix-Wankel-Straße eine Handtasche aus einem Auto

geklaut. Während die 71-jährige Frau ihre Einkäufe in den Kofferraum verlud,

entwendete ein bislang unbekannter Täter die auf dem Beifahrersitz stehende

Handtasche der Frau.

Bei der Handtasche handelt es sich um eine neuwertige schwarze Lederhandtasche

der Marke „Prada“ in der sich der Geldbeutel der Frau mit allen wichtigen

Dokumenten und Bargeld, sowie ihr Handy befanden. Der Diebstahlschaden beträgt

mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg: Beschädigung von Wahlplakaten – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen

Heidelberg: (ots) – Am Freitag und in der Nacht zum Samstag wurden in Heidelberg

erneut Wahlplakate, die anlässlich der Landtagswahl aufgehängt wurden,

beschädigt. Betroffen sind die Plakate alle Parteien.

In der Hegenichstraße im Stadtteil Kirchheim wurden am Freitagmittag insgesamt

26 Wahlplakate rund um das Kirchheimer Rathaus festgestellt, die mit

handflächengroßen Aufklebern verunstaltet worden waren. Im Stadtteil Rohrbach

verständigte ein Zeuge am Samstag gegen 0.30 Uhr die Polizei, nachdem er in der

Felix-Wankel-Straße sechs durch Inbrandsetzen nahezu vollständig zerstörte

Wahlplakate festgestellt hatte. Ein Plakat brannte noch und konnte durch den

Zeugen gelöscht werden. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen

bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich

bitte bei ihrem örtlich zuständigen Polizeirevier.

In der Kriegsstraße im Stadtteil Handschuhsheim störte ein Zeitungsausträger am

frühen Samstagmorgen, gegen 01.00 Uhr, drei männliche Personen, die mit

unbekannten Gegenständen auf Wahlplakate, die an Straßenlaternen angebracht

waren, einschlugen und diese schließlich herunterrissen. Die Polizei, die der

Zusteller unverzüglich verständigt hatte, nahm die drei Tatverdächtigen im Alter

von 27, 23 und 22 Jahren noch vor Ort fest. Nach Feststellung ihrer Personalien

wurden sie wieder entlassen. Sie werden sich wegen Sachbeschädigung verantworten

müssen.

Heidelberg-Handschuhsheim: Polizei beendet Familienfeier einer Großfamilie

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Freitagabend beendete die Polizei gegen

23.30 Uhr eine Familienfeier in der Dossenheimer Landstraße. Nachbarn hatten

wegen einer Ruhestörung die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord

verständigt, die in der Zwei-Zimmer-Wohnung und im Innenhof des Anwesens

insgesamt 20 Personen, darunter acht Kinder unter 14 Jahren, antrafen. Anlass

war der 10.Geburtstag des Sohnes des Wohnungsinhabers. Die Feier wurde beendet

und die teilweise alkoholisierten Gäste nach Hause geschickt. Die überzähligen

Personen erhielten zudem Platzverweise, nachdem sie den Heimweg zunächst nicht

antreten wollten. Gastgeber sowie Gäste müssen mit Anzeigen wegen eines

Verstoßes gegen die CoronaVO rechnen. Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen

mittlerweile gelockert bzw. aufgehoben wurden, haben die Kontaktbeschränkungen

für private Treffen im öffentlichen oder im privaten Raum nach wie vor

Gültigkeit.

Heidelberg-Rohrbach: Räuberische Erpressung -Unbekannte bedrohen 16-Jährigen und fordern Bargeld und Handy – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Zwei bislang unbekannte männliche Täter bedrohten am

Freitagabend in der Karlsruher Straße einen Jugendlichen mit einem Messer und

forderten dessen Geld und Mobiltelefon. Der 16-Jährige geriet in der Straßenbahn

der Linie 24 mit zwei jungen Männern in Streit. Daraufhin verließ er die

Straßenbahn an der Haltestelle Freiburger Straße. Die beiden Unbekannten folgten

ihm. Einer griff den Jugendlichen an, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte

ihn auf, Geld und Handy herauszugeben. Der 16-Jährige übergab Bargeld in Höhe

von ca. 15 Euro und sein Mobiltelefon samt Kopfhörer. Die Unbekannten behielten

das Bargeld und gaben das Handy. Zu Hause berichtete er seiner Mutter von dem

Vorfall, die ihn dann zum zuständigen Polizeirevier begleitete, wo sie Anzeige

erstatteten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die

beiden unbekannten Täter wurden als südeuropäische Phänotypen, ca. 17 bis 19

Jahre alt, ca. 185 bis 190 cm groß beschrieben. Eine Person war schlank, trug

einen auffälligen Oberlippenbart und war mit einer dunklen Jogginghose, einer

schwarzen Jacke mit grauem Fellkragen und einer dunkelblauen Mütze mit weißem

Logo bekleidet. Die zweite Person war muskulös und mit einer dunklen Winterjacke

mit Kapuze bekleidet. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 zu melden.