Sachbeschädigung an Auto

Schlitz – Unbekannte beschädigten am Freitagnachmittag (19.02.) einen in der Untergasse geparkten Transporter. Die Täter zerkratzten das rote Fahrzeug beidseitig über die komplette Fahrzeuglänge. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Diebstahl von Baugerüst

Schotten/Wingershausen – In der Nacht auf Freitag (19.02.) stahlen Unbekannte in der Straße „Am Berg“ Teile eines Baugerüsts. Das Gerüst war im Bereich der katholischen Kirche aufgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Homberg(Ohm) – Zwischen Freitagnachmittag (19.02.) und Samstagmittag (20.02.) rissen Unbekannte im Ostring mehrere Wahlplakate ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Unfall mit Personenschaden

Großenlüder – Eine 15-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin aus Großenlüder wurde bei einem Unfall am Sonntag, (21.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 14.10 Uhr in Großenlüder den Lerchenweg in Fahrtrichtung Mühlenstraße. An der Kreuzung Mühlenstraße / Lerchenweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 20-jährigen VW-Fahrerin, welche aufgrund der Lichtverhältnisse die Kleinkraftradfahrerin übersah. Die 15-jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem umgekippten Kleinkraftrad Betriebsstoffe ausliefen, mussten diese von der Feuerwehr abgebunden werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Unfall auf der A4 – zwei leicht Verletzte

Am Montag (22.02.), kam es gegen 09:10 Uhr auf der A4, Dresden-Kirchheim, Gemarkung Kirchheim, Kreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Berlin befuhr den linken von drei Fahrstreifen der A4 in westlicher Fahrtrichtung. Zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim verlor der Fahrer in einem Steigungsbereich – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – die Kontrolle über den Klein-Lkw Daimler Mercedes-Benz Vito. Das Fahrzeug prallte zunächst mit der linken hinteren Fahrzeugseite gegen die linksseitige Betongleitschutzwand, schoss anschließend katapultartig nach rechts über die gesamte Fahrbahn und prallte nahezu ungebremst frontal in die angrenzende Schutzplanke. Durch die Wucht des Anpralls wurde das Fahrzeug von der Schutzplanke abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer und sein 59-jährige Mitfahrer aus dem Landkreis Dahme-Spreewald (Brandenburg) wurden durch das Unfallgeschehen lediglich leicht verletzt (Prellungen, Kratzer und Schürfwunden).

Trümmerteile, Erdreich und ausgelaufene Betriebsstoffe (u. a. Motoröl) verteilten sich auf einer Länge von etwa 50 Metern über die gesamte Fahrbahn.

Die Fahrbahn wurde zwecks Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen in Fahrtrichtung Kirchheim für etwa 30 Minuten gesperrt.

Die Feuerwehr Bad Hersfeld und die Autobahnmeisterei Hönebach waren an der Unfallstelle im Einsatz und haben die Fahrbahn abgestreut und gereinigt.

Der nachfolgende Verkehr staute sich auf etwa 4 Kilometer – löste sich aber nach der Freigabe der Fahrbahn zeitnah wieder auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Schutzplanke auf einer Länge von 12 Metern beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Alsfeld – Am Dienstag (16.02.) wurde eine Schutzplanke auf einer Länge von 12 Metern beschädigt. Vermutlich befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die B 254 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Alsfeld. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug wurde beschädigt – Wer hat etwas beobachtet?

Romrod – Am Sonntag (21.02.), gegen 04:30 Uhr, wurde ein geparkter Opel Vivaro in der Straße „Krummacker“ in Romrod beschädigt. Laut Angaben eines Zeugen fuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Schwalmtal rückwärts mit seinem VW Golf aus einer Kreuzung heraus und stieß dabei mit seinem Heck gegen das geparkte Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.500 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Einbruch in Vereinsheim

Alheim / Heinebach – Zwischen Montag (08.02.) und Donnerstag (18.02.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim ein, welches sich in der Feldgemarkung von Alheim-Heinbach befindet. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, stahlen aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg – Zwischen Freitag (19.02.) und Samstag (20.02.) hatten es Unbekannte auf eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhaues in der Bürgerstraße abgesehen. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand wurden diverse Ausweiskarten sowie Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Vorgarten beschädigt

Lispenhausen – Zwischen Donnerstag (18.02.) und Samstag (20.02.) beschädigten Unbekannte eine Solarlampe sowie einen Gartenstrauch innerhalb eines Vorgartens in der Schillerstraße. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40 Euro.

E-Bike gestohlen

Bebra – Am Sonntag (21.02.), zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr, stahlen Unbekannte ein Damen-E-Bike der Marke „Winora“ in Weiß. Die Geschädigte hatte ihr Rad im Bereich des Breitenbacher Wegs / Breitenbacher See abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.300 Euro.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Rotenburg – Am frühen Montagmorgen (22.02.), gegen 02:35 Uhr, hatten es Unbekannte auf einen Lebensmittelmarkt in der Mündershäuser Straße abgesehen. Die Täter schlugen die Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Aus diesem stahlen sie nach bisherigen Erkenntnissen eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten und Briefmarken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Wert des Diebsgutes kann noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstähle

Fulda / Hünfeld – Am Samstag (20.02.), gegen 16:15 Uhr, war ein Trickbetrüger in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Niedertor“ in Hünfeld erfolgreich. Der unbekannte Täter lenkte einen Mitarbeiter des Marktes ab und erbeutete so mit einem Geldwechseltrick mehrere hundert Euro.

Der Tatverdächtige kann wie folgte beschrieben werden: 40 bis 45 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, circa 180 cm groß, kräftige Statur, längere dunkle Haare, an den Seiten kurz, bekleidet mit einer grünen Jacke und dunkler Hose.

Kurze Zeit später, gegen 17:30 Uhr, erbeuteten zwei unbekannte Täter mit der gleichen Masche in einem Lebensmittelmarkt in der Mozartstraße in Fulda mehrere hundert Euro.

Das Opfer konnte die beiden Männer wie folgt beschrieben: Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Der eine war circa 25 Jahre alt, trug eine weiße FFP-2 Maske, eine dunkelgraue Jacke (oberhalb der Brust eine schwarz-weiße Applikation) mit weißen Kapuzenbändeln, eine dunkelblaue Jeanshose und weiße Sneakers. Der andere war circa 35 Jahre alt, trug eine beige Schiebermütze, einen medizinischen blauen Mundschutz, eine schwarze Kunstlederjacke, einen dunklen Pullover, eine helle Jeans und schwarze Lackschuhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Sachbeschädigung

Fulda/Bernhards – Unbekannte verbrannten in der Nacht auf Sonntag (21.02.) in der Bayernstraße eine Sitzbank und einen Tisch. Die Reste der Möbelstücke wurden in einer Feuerstelle vor einer Grillhütte gefunden. Wer in diesem Bereich verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Ladengeschäft

Fulda – Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (19.02.) und Sonntagabend (21.02.) in ein Ladengeschäft im Zitronemannsgäßchen ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Ladentür und stahlen Lederhandtaschen im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda – Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (18.02.) und Sonntagabend (21.02.) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Magdeburger Straße ein. Sie stahlen Schmuck und Zigaretten im Gesamtwert von circa 60 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rücknahme: Vermisste 14-Jährige wohlbehalten zurück!

Alsfeld – Seit Sonntag (14.02.) wurde die 14-jährige Melina K. vermisst. Die Suche kann nun eingestellt werden. Melina meldete sich am späten Sonntagabend (21.02.) unversehrt bei der Polizeistation Lauterbach. Die Polizei bedankt sich bei allen, welche sich an der Suche beteiligt haben.

Pflastersteine auf der Haimbacher Straße verloren – Unfall

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr die Haimbacher Straße und verlor aus bislang unbekannten Gründen ca. 30 Pflastersteine, welche verteilt auf der Haimbacher Straße liegen blieben und um die sich der Besitzer nicht kümmerte. Ein 81-jähriger VW Polo-Fahrer aus Fulda erkannte die auf der Straße liegenden Pflastersteine zu spät, überfuhr einige und beschädigte hierdurch seinen PKW. Es entstand ein Schaden am PKW in Höhe von 400 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda, unter der Telefonnummer: 0661 1050, zu melden.

Unfall mit Leichtkraftrad auf der B 27 – Sozius schwerverletzt

Am Samstagnachmittag gegen 14.04 Uhr befuhr ein 28-jähriger Leichtkraftrad-fahrer aus Fulda mit seiner 29-jährigen Sozia aus Fulda die B 27 von Rothemann kommend in Richtung Döllbach. 200 Meter vor dem Ortseingang Döllbach kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die dortige Schutzplanke, übersteuerte anschließend das Leichtkraftrad, kam auf der Fahrbahn zu Fall und beide Personen rutschten ca. 8 Meter über den Asphalt. Während der Fahrer mit nur leichten Verletzungen nach medizinischer Erstversorgung nach Hause entlassen werden konnte, musste die Sozia schwerverletzt ins Klinikum Fulda transportiert werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von 1500 EUR.

Drei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Bad Hersfeld

Freitag, 19.02.21

Bad Hersfeld: Schillerplatz: Am Freitagnachmittag gg. 14:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Reichstraße in Höhe des Schillerplatzes. Dabei fuhr ein 63-jähriger Bad Hersfelder mit seinem blauen VW auf den vorrausfahrenden 53-jährigen VW-Fahrer, der verkehrsbedingt bremsen musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000,-EUR. Der 53-jährige VW Fahrer musste bremsen, da ein Fahrschulauto, welches aus Bad Hersfeld stammt, plötzlich die Fahrspur wechseln wollte, ohne die Fahrtrichtungsänderung anzuzeigen und den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 48-jährige Fahrlehrer konnte noch rechtzeitig in die Lenkbewegung des 21-jährigen Fahrschülers aus Bad Hersfeld eingreifen, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam.

An der Sommerseite: Um 14:14 Uhr kam es zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von 2000,-EUR. Ein 33-jähriger Kia Fahrer aus Bad Hersfeld übersah beim Einfahren von einem Parkplatz, der angrenzenden Grundschule, den von links herannahenden 39-jährigen Bad Hersfelder mit seinem Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Europakreisel: Gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Europakreisel. Dabei übersah der 39-jährige Mercedes Fahrer aus Fulda ein 74-jährigen Rollerfahrer aus Bad Hersfeld. Der Merceds Fahrer wollte in den Kreisverkehr einbiegen und übersa den Rollerfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Rollerfahrer kam beim Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2000,- EUR. Polizeistation Bad Hersfeld, Köhler, PHK

Samstag, 20.02.21

Bad Hersfeld, Wehneberger Straße Gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Wehneberger Straße in Bad Hersfeld. Ein 20-jähriger Bad Hersfelder fuhr mit seinem Opel auf einen abbiegenden VW auf. Dabei war der Fahrer des Opel vermutlich abgelenkt durch die Benutzung eines Navigationsgerätes. Durch den Aufprall wurde der 51-jährige VW-Fahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 5000,- EUR.

Alheim – Verkehrsunfall

Am Samstag, 20.02.2021, 05:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Kasseler mit seinem PKW die B83 aus Richtung Rotenburg in Richtung Alheim. Vor der Ortslage von Heinebach, Höhe des Industriegebiets Haischwiese, lief ein Stück Wild auf die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Das Reh wurde beim Zusammenprall getötet. Der Sachschaden am PKW wird auf 3500,00EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Ein 24-jähriger Bad Hersfelder befuhr am 19.02.21 gegen 07.25 Uhr mit seinem Pkw die Straße Peterstor in Richtung Landecker Straße. In Höhe der Stadtwerke Bad Hersfeld kam der 24-jährige in Folge eisglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Niederaulaers. Der Niederaulaer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am 19.02.21 gegen 10.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger aus Bad Langensalza mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Lomo Kreuzung. Als er in die Lomo Kreuzung einfuhr, um in Richtung Hünfeld weiterzufahren, ignoriete er die für ihn gültige und rotzeigende Lichtzeichenanblage. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Pkw eines 71-jährigen Hersfelder, welcher die B 62 aus Richtung Asbach befuhr und in Richtung Sorga weiterfahren wollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro.