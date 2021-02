Einbruch in Café,

Limburg, Zeppelinstraße, 18.02.2021, 11.00 Uhr bis 19.02.2021, 09.20 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag wurde ein Café in der Zeppelinstraße in Limburg von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten die Tür auf, begaben sich in das Café und entwendeten eine auf dem Tresen befindliche Geldkassette mit dem darin befindlichen Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet Bargeld, Hadamar, 19.02.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Ein Betrüger hat sich am Freitagvormittag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und eine Frau aus Hadamar hinters Licht geführt. Unangekündigt klingelte das Telefon der Frau und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer der Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer gewährt worden war, kam es zu einer Geldabhebung. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Trickdiebstahl auf Einkaufsmarktparkplatz, Runkel, Ennerich, Großmannswiese, 19.02.2021, 13.00 Uhr,

(pl)Eine über 80-jährige Frau ist am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Großmannswiese in Ennerich einer Trickdiebin zum Opfer gefallen. Die Seniorin wurde gegen 13.00 Uhr nach dem Einkauf auf dem Parkplatz von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die vermeintlich freundliche Unbekannte half der Geschädigten beim Einladen der Einkäufe in den Kofferraum und bat die Seniorin im Anschluss um Wechselgeld für den Einkaufswagen. Als die über 80-Jährige der Frau dann das Geld gewechselt hatte, entfernte sich die Unbekannte vom Parkplatz, ohne einen Einkaufswagen zu holen. Nun schrillten die Alarmglocken bei der Seniorin und sie musste beim Nachschauen feststellen, dass die Trickdiebin aus dem Kofferraum ihres Autos die zuvor dort abgelegte EC-Karte entwendet hatte. Mit dieser gestohlenen Bankkarte wurden dann kurze Zeit später mehrere Hundert Euro Bargeld abgehoben. Mögliche weitere Geschädigte und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebe in Getränkemarkt – Diebstahl beim Geldwechsel, Limburg, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, 19.02.2021, 11.15 Uhr,

(pl)Am Freitagvormittag erbeuteten zwei Trickdiebe in einem Getränkemarkt in der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Die beiden Männer betraten gegen 11.15 Uhr den Getränkemarkt und baten die Kassiererin in englischer Sprache um Wechselgeld. Beim anschließenden Geldwechsel entwendeten sie unauffällig mehrere Geldscheine und verließen dann mit ihrer Beute den Markt in eine unbekannte Richtung. Beide Täter sollen etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt sowie FFP2 Masken getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Fensterscheibe von Restaurant eingeschlagen, Bad Camberg, Limburger Straße, 20.02.2021, 22.30 Uhr bis 21.02.2021, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag die Fensterscheibe eines Restaurants in der Limburger Straße in Bad Camberg eingeschlagen. Der durch die zerstörte Scheibe entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Opel Zafira gestohlen,

Limburg, Siemensstraße, 19.02.2021, 18.00 Uhr bis 20.02.2021, 06.00 Uhr,

(pl)Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in der Siemensstraße in Limburg einen grauen Opel Zafira gestohlen. An dem Pkw waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen LM-KA 318 angebracht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Vandalen auf Baumarktgelände zugange, Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, 19.02.2021, 17.00 Uhr bis 20.02.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Vandalen gewütet. Die Täter besprühten Fensterscheiben, Werbeplakate sowie den Boden des Parkplatzes mit Farbe, warfen mit Flaschen und entwendeten darüber hinaus auch noch das hintere Kennzeichen eines dort abgestellten Transporters. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel zweier geparkter Pkw beschädigt, Elz, Eisenbahnstraße, 19.02.2021, 18.00 Uhr bis 20.02.2021, 17.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag haben unbekannte Täter in Elz die Außenspiegel zweier geparkter Pkw beschädigt. Die beiden betroffenen Autos, ein Ford und ein Mercedes, waren in der Eisenbahnstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Für den Bereich der Polizeistation Limburg:

Alkoholisiert mit dem Fahrrad in Elz unterwegs Tatort: 65604 Elz, Limburger Straße Tatzeit: So., 21.02.21, gg. 02:20 h Eine Streife der Polizei Limburg erkannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Elz einen Radfahrer, der ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Zudem fiel dessen unsichere Fahrweise auf. Die durchgeführte Anhaltekontrolle und die Überprüfung des 20.-jährigen Mannes führte zur Feststellung einer nicht unerheblichen Alkoholisierung. Die Anordnung einer Blutentnahme und die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Folge.

Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Trunkenheitseinfluss Unfallort: 65599 Dornburg-Thalheim, Langgasse Unfallzeit: So., 21.02.21, gg. 01.45 h Ein 59.-jährige Frau aus der Großgemeinde Dornburg befuhr mit ihrem PKW in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Thalheim die Langgasse. Auf ihrer Fahrt kam die Dame nach links hin aus ihrer Fahrspur ab und prallte auf einen parkenden Volkswagen. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW dann noch auf einen PKW Fiat aufgeschoben und die dortige Straßenlampe beschädigt. Bei Unfallaufnahme durch die Polizei wurde deutliche Alkoholisierung bei der Unfallverursacherin festgestellt, welche offenbar nicht mehr fähig gewesen war ihr Fahrzeug sicher zu führen. Die Anordnung der Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folge. Der Gesamtschaden an den drei beschädigten PKW und der demolierten Straßenlampe beziffert die Polizei auf rund 10.000 EUR

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg:

Diebstahl von Kennzeichen auf dem Gelände einer Kfz.-Werkstatt Tatort: 35789 Weilmünster, Weilstraße 2 Tatzeit: 19.02.2021, 18:00 Uhr – 20.02.2021, 10:30 Uhr

Auf dem Gelände einer Kfz.-Werkstatt wurden im Laufe der Freitagnacht an insgesamt drei Kundenfahrzeugen die amtlichen Kennzeichen entwendet. An einem schwarzen Passat waren die Kennzeichen WEL-SB 106 angebracht. Unbekannte Täter montierten von einem grauen VW die Kennzeichen LDK-A 3107 ab. Des Weiteren wurden die Kennzeichen LM-LK 256 von einem grünen Audi entwendet.

Die Polizeistation Weilburg erbittet sich Täterhinweise unter der nachfolgenden Telefonnummer: 06471 93860.

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Bad Camberg

Am Freitag, 19.02.2021, kam es um 17.58 Uhr in 65520 Bad Camberg, in der Limburger Straße Höhe Haus Nr. 59 zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde ein 16-jähriger Mitfahrer des vorausfahrenden Pkw leichtverletzt.

Fahren unter Drogeneinfluss in Löhnberg

Am Freitagabend, 19.02.2021 befuhr um 23.00 Uhr ein 22jähriger Mann aus Löhnberg mit seinem Fahrzeug die Wetzlarer Straße in Löhnberg und wurde einer Allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Drogen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung in Merenberg

Am frühen Samstagmorgen, 20.02.2021, wurde um 00.10 Uhr in der Weilburger Straße eine Streife der Polizeistation Weilburg auf ein Fahrzeug aufmerksam, das auffällig langsam die Weilburger Straße in Merenberg entlangfuhr. Daraufhin wurde das Fahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 23jährige Fahrer aus Weilburg kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass die Kennzeichenschilder, die am Fahrzeug angebracht waren, als gestohlen gemeldet und nicht für dieses Fahrzeug zugelassen waren.

Kriminalitätslage

Brand im St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg

Im St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg kam es am Freitag, 19.02.2021, um 16.25 Uhr auf einer Station aus bisher unbekannten Gründen zu einem Zimmerbrand. Drei Patientinnen der Station wurden verletzt. Sie konnten nach Behandlung mit allen anderen Patienten der Station auf eine andere Station innerhalb des Krankenhauses verlegt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten wurde rund ums Krankenhaus Limburg der Verkehr teilweise umgeleitet.