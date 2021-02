Fahrzeugteil gestohlen,

Eschborn, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 18.02.2021, 18:30 Uhr bis Freitag, 19.02.2021, 11:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag den Katalysator eines in Eschborn geparkten Mercedes abgetrennt und anschließend gestohlen. Der silberne Wagen parkte auf dem Bahnhofsparkplatz „Eschborn Mitte“ in der Schwalbacher Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Da derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizei in Eschborn Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Vandalismusschaden an Freibad,

Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring, Freitag, 19.02.2021, 23:30 Uhr

(jn)Am Freitagabend haben unbekannte Täter einen Schaden in vierstelliger Höhe am Eingangsbereich des Hattersheimer Freibades verursacht. Gegen 23:30 Uhr beobachtete eine Zeugin sechs Jugendliche, die mehrere Steine gegen den Eingangsbereich im Ladislaus-Winterstein-Ring warfen. Dabei entstand an drei Glasscheiben ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

Weitere sachdienliche Hinweise werden von der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Fensterscheibe von Stadtverwaltung eingeschlagen, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Samstag, 20.02.2021, 22:15 bis 22:25 Uhr

(jn)In der Hofheimer Innenstadt kam es am Samstagabend zu einem Fall von Vandalismus, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge zwei junge Männer mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterlassen haben. Um etwa 22:20 Uhr war die Polizei über Jugendliche informiert worden, die mit einem Verkehrsschild herumhantierten und dabei auch gegen Eingangstüren geschlagen haben sollen. Am Einsatzort konnten zunächst weder die beschriebenen Personen angetroffen noch entsprechende Schäden festgestellt werden. Die potentiellen Vandalen, die nicht näher beschrieben werden konnten, waren samt Verkehrsschild in Richtung Hofheimer Altstadt geflüchtet. Am Sonntag wurde dann eine eingeschlagene Fensterscheibe der Hofheimer Stadtverwaltung gemeldet und ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es ist davon auszugehen, dass das Duo den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro mit dem Verkehrsschild verursacht hatte.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falles unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Autogetriebe umweltschädlich entsorgt, Sulzbach (Taunus), Mühlstraße, Sonntag, 21.02.2021, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Auf dem Parkplatz eines Sulzbacher Reiterhofes haben Unbekannte am Sonntagvormittag illegal das Getriebe eines Pkw entsorgt. Gegen 12:00 Uhr hatte die Feuerwehr das vor Öl noch triefende Getriebe zufällig auf dem Parkplatz in der Mühlstraße bemerkt und durch eine schnelle Reaktion mit Bindemitteln ein Ablaufen des Öls in einen Abfluss verhindert. Die Tatzeit konnte auf 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr eingegrenzt werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachtes einer Umweltstraftat.

Zeugen oder Hinweisgeber, die am Sonntagvormittag verdächtige Beobachtungen in Sulzbach gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Auto mutwillig beschädigt,

Eschborn, Königsteiner Straße, Samstag, 20.02.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.02.2021, 15:00 Uhr

(jn)Offensichtlich vorsätzlich ist in Eschborn am Wochenende ein grauer Hyundai zerkratzt worden. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand der Königsteiner Straße im Bereich „Im Hansengraben“, als Unbekannte im hinteren und linken Fahrzeugbereich Beschädigungen verursachten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 bei der Eschborner Polizei.

Beim Überholen übersehen,

Bundesstraße 8, Kelkheim (Taunus), Samstag, 20.02.2021, 17:20 Uhr

(jn)Ein 19-jähriger Autofahrer aus Königstein ist am frühen Samstagabend auf der B 8 bei Kelkheim verletzt worden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr eine 55-jährige VW-Fahrerin aus Bad Soden um 17:20 Uhr die B 8 von Kelkheim in Fahrtrichtung Liederbach und beabsichtigte, einen vorausfahrenden BMW zu überholen. Dafür scherte die 55-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge nach links aus, ohne dabei den nachfolgenden Verkehr zu beachten und übersah hierbei den von hinten herannahenden 19-Jährigen. Dieser war auf dem linken Fahrstreifen am Steuer eines Audi unterwegs und konnte infolge des Spurwechsels der Bad Sodenerin nicht mehr rechtzeitig reagieren. Es folgte ein Zusammenstoß des Audis mit dem VW, der dazu führte, dass der Audi mit der baulichen Begrenzung der B 8 kollidierte, abgewiesen wurde und letztlich mit dem BMW kollidierte. Anschließend musste der 19-jährige Audi-Fahrer in einem Krankenhaus untersucht werden. Die Höhe der drei an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge ist derzeit noch unklar; der Audi musste abgeschleppt werden.

BMW bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Hofheim am Taunus, Am Forsthaus, Donnerstag, 18.02.2021, 12:00 Uhr bis Freitag, 19.02.2021, 16:50 Uhr

(jn)Am Wochenende meldete sich der Nutzer eines BMW aus Hofheim und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an, bei der an seinem Pkw ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden war. Demnach hatte er seinen X1 am Donnerstag um 12:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße „Am Forsthaus“ abgestellt. Als er dann am Freitag um 16:50 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, musste er heftige Beschädigungen an dem Fahrzeug feststellen. Den Spuren zufolge war ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit dem BMW kollidiert und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei in Hattersheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.

Weißer Skoda angefahren – Zeugen gesucht, Hofheim am Taunus, Ulmenstraße, Freitag, 19.02.2021, 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(jn)Innerhalb einer guten Stunde ist am Freitagabend in Hofheim ein Fahrzeug im Verlauf einer Unfallflucht beschädigt worden. Um 18:00 Uhr wurde der weiße Skoda Octavia in der Ulmenstraße abgestellt. Um 19:15 Uhr bemerkte der Halter dann Beschädigungen an der hinteren Stoßstange und dem Kotflügel hinten links, deren Reparaturen sich auf circa 4.000 Euro belaufen dürften. Allem Anschein nach stammte der Schaden von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, welches nicht ausreichend Abstand gehalten hatte. Im Anschluss flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne seinen/ihren Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim erbittet sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrskontrollen in Hattersheim und Hofheim, Freitag, 19.02.2021

(ml)Durch Polizeibeamte der Polizeistation in Hofheim a.T. wurden am Freitag den 19.02.2021 zwei Kontrollstellen in Hattersheim und Hofheim betrieben.

In der Zeit von 09:00 bis 11:15 Uhr wurden 23 Fahrzeuge in Hattersheim in der Mainzer Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten insgesamt neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Um 11:10 Uhr konnte ein 38-jähriger Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei diesem stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Hofheim musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen.

In der Zeit von 13:30 bis 16:00 Uhr wurden 27 Fahrzeuge in Hofheim in der Niederhofheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten insgesamt 17 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Gurt- und Handyverstöße der kontrollierten Fahrzeugführer.

Festnahme eines Seriendiebes von Autokennzeichenschilder | Flörsheim, Innenstadt | bis Sonntag, 21.02.2021, 6:20 Uhr |

Bis zum Berichtszeitpunkt wurden an etwa 100 geparkten Fahrzeuge amtliche Kennzeichenschilder gewaltsam gelöst, entwendet und hinterher im Nahbereich deponiert. Zudem entstand Sachschaden an zahlreichen Fahrzeugen, eine Fahrzeugscheibe wurde eingeworfen, jedoch nichts entwendet. Die numerische Erfassung der Fälle und der Sachschadenshöhe dauert aktuell noch an. Eine dringend tatverdächtige Person konnte durch umfangreiche, unmittelbare Fahndungsmaßnahmen durch eingesetzte Funkstreifen der Polizeistationen Flörsheim und Hofheim festgenommen werden. Ein hinzugezogener Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme beim 34-jährigen wohnsitzlosen, deutschstämmigen Beschuldigten an, da dieser zur Tatzeit mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mittel gestanden hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Polizeistation Flörsheim wieder entlassen. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760 zu melden.

Sachbeschädigung durch Feuer an Wahlplakat | Kriftel, Lindenstraße | Samstag, 20.02.2021, 22:00 Uhr |

Ein unbekannter Täter entzündete ein Wahlplakat zur anstehenden Kommunalwahl, welches an einer Metallstange vor einer Grundstücksmauer angebracht war. Plakat und Ständer brannten fast vollständig ab, die Mauer wurde stark verrußt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 EUR. Ein Anwohner konnte eine verdächtige Person beobachten, die sich fluchtartig und durch Überspringen über ein Tor in Richtung Schmelzweg fußläufig entfernte. Diese Person wurde wie folgt beschrieben: unbekanntes Geschlecht, kleiner als 170 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem langärmeligen Oberteil und einer weitgeschnittenen Stoffhose. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW | Bad Soden, OT Neuenhain, Fuchshohl | Samstag, 20.02.2021, 14:45 – 18:00 Uhr |

Der angegangene braunfarbige PKW VW Sharan befand sich ordnungsgemäß abgestellt im Innenhof eines Privatanwesens. Unbekannter Täter betrat den frei zugänglichen Innenhof, zerkratzte dort das hintere linke Seitenteil des Fahrzeuges mit einem unbekannten Gegenstand. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 200 EUR. Die Polizeistation Eschborn erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06196 96950.

Sachbeschädigung an Zigarettenautomat | Hattersheim am Main, Im Boden | bis Samstag, 20.02.2021, 13:27 Uhr |

Durch einen Automatenbestücker wurde festgestellt, dass die Metallfrontverkleidung eines verbauten Zigarettenautomaten oberflächlich beschädigt wurde. Aufbruchsspuren, die auf einen versuchten Diebstahl hindeuten, konnten nicht festgestellt werden. Am Automaten entstand Sachschaden von etwa 50 EUR. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen, nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Diebstahl von Handtasche | Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Kurpark | Samstag, 20.02.2021, gegen 16:00 Uhr |

Bei einem Spaziergang mit Freunden durch den Bad Sodener Kurpark ließ die Geschädigte ihre schwarze Lederhandtasche von Ralph Lauren mit etwas Kleingeld und ihrem Schlüsselbund, kurzzeitig auf einer Parkbank liegen. Kurz darauf war diese durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Der entstandene Schaden kann mit etwa 200 EUR beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Unfallflucht mit Sachschaden | Eppstein, Auf der Hohl | Samstag, 20.02.2021, 15:00 – 17:00 Uhr |

Ein schwarzer PKW Skoda Fabia wurde durch dessen Halterin ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt. Im Tatzeitraum beschädigte ein mutmaßlich gelbes Fahrzeug beim Rangieren bzw. Wenden den vorderen rechten Kotflügels des geparkten Fahrzeuges. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 850 EUR. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu sorgen und ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der regionale Verkehrsdienst ermittelt und nimmt telefonische Hinweise unter der Rufnummer 06190 93600 entgegen.