79-jähriger Schwarzfahrer muss hinter Gitter

Kassel (ots) – Am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe endete am Sonntagnachmittag 21.02.2021 die Reise eines 79-jährigen Wohnsitzlosen. Bei einer Routinekontrolle wurden Beamte der Bundespolizei in Kassel auf den Mann aufmerksam. Eine Überprüfung seiner Identität ergab, dass der Rentner mit Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg gesucht wurde. Der 79-Jährige war wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von rund 1.000 EUR verurteilt worden.

Da er seine Strafe bisher nicht beglichen hatte, musste er nun für 60 Tage ersatzweise die Freiheitsstrafe antreten. Der Rentner kam daher anschließend in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Bundespolizei schnappt mutmaßlichen Ladendieb

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Bundespolizisten stoppten am vergangenen Samstagnachmittag 20.2.2021 einen 35-Jährigen aus Kassel. Da der Mann sich beim Verlassen eines Drogeriemarktes im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verdächtig verhielt, wurden eine Bundespolizeistreife auf den 35-Jährigen aufmerksam. Als dieser die Polizisten erkannte, geriet er offensichtlich in Panik und flüchtete in Richtung Innenstadt. Noch im Bereich des Bahnhofsvorplatzes konnten die Ordnungshüter den Verdächtigen stellen und festnehmen.

Bei den polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass er einen Herrenduft bei sich trug, für welchen er keinen Kaufbeleg nachweisen konnte. Zur der Herkunft des Parfüms machte er widersprüchliche Angaben. Zudem beleidigte der Festgenommene bei der Feststellung seiner Identität eine Polizistin. Nach ersten Ermittlungen stammt das Parfüm offensichtlich aus einer anderen Kasseler Drogerie.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen Beleidigung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Nächtliche Geschwindigkeitskontrollen – Autofahrer mit 91 km/h erwartet Fahrverbot

Kassel-Nord (ots) – Beamte des Polizeireviers Mitte haben in der Nacht zu Montag 22.02.2021 zur Steigerung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen auf der Holländischen Straße in der Kasseler Nordstadt durchgeführt. Dazu setzten die Polizisten ein Laserhandmessgerät ein und überprüften in Höhe des Westrings die stadteinwärts fahrenden Verkehrsteilnehmer.

Zwischen 23:55 Uhr und 01:30 Uhr stellten sie 9 Fahrer fest, die zu schnell unterwegs waren. Gegen Mitternacht war ein BMW mit 81 km/h gemessen worden, weshalb der Fahrer aus Vellmar nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen muss.

Trauriger Spitzenreiter war ein 24-Jähriger aus Vellmar am Steuer eines Daimler, der mit 91 km/h gemessen wurde. Der Mann wird wegen seiner rasanten Fahrweise nun voraussichtlich einen Monat ohne Führerschein auskommen müssen. Darüber hinaus erwarten ihn nun ein Bußgeld von 160 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei.

Brand eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes

Kassel-Rothenditmold (ots) – Folgemeldung 22.02.2021 gegen 16.30 Uhr – Nach dem Brand des Garten- und Landschaftsbaubetriebs in der Angersbachstraße am Sonntag 21.02.2021 sind die Ermittlungen an der Brandstelle am Montag 22.02.2021 von den Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo fortgesetzt worden. Dabei kam auch eine Drohne der Polizei zum Einsatz, um ein Bild über das Ausmaß des Schadens zu bekommen.

Wie die Ermittler berichten, ist das Gebäude durch das Feuer völlig zerstört worden. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades ist ein Betreten momentan nicht möglich. Derzeit liegen noch keine Hinweise auf die Brandursache vor. Diese ist aktuell noch völlig unklar.

Auch die Schadenshöhe lässt sich bislang schwerlich beziffern. Ein hoher 6-stelliger Betrag scheint nicht ausgeschlossen zu sein. In die Ermittlungen wurde nun auch ein Brandsachverständiger eingeschaltet, mit dem die Kriminalbeamten in den nächsten Tagen die Brandstelle gemeinsam aufsuchen werden.

Folgemeldung 21.02.2021 gegen 18 Uhr:

(ots) – Die Löscharbeiten von Seiten der Feuerwehr sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, die polizeilichen Absperrungen wurden aufgehoben. Lediglich die Sperrung der Angersbachstraße bleibt für die Dauer der Brandwache bestehen.

Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da eine Begehung des Brandortes erst am morgigen Montag möglich sein wird, wurde der Brandort seitens der Polizei beschlagnahmt.

Auch eine realistische Schätzung der Schadenshöhe wird erst im Laufe des morgigen Tages erfolgen können. Ersten groben Schätzungen zufolge wird sich diese jedoch zumindest im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich bewegen.

Folgemeldung 21.02.2021 um 10:20 Uhr:

(ots) – Das Gebäude steht weiterhin im Vollbrand. Das Feuer wird derzeit durch ca. 100 Einsatzkräfte der Kasseler Feuerwehren bekämpft, die Polizei ist mit knapp 30 Beamten im Einsatz. Der Bereich um den Brandort wurde weiträumig abgesperrt, zwei angrenzende Wohnhäuser mussten geräumt werden. Die 30 Bewohner, die ihre Wohnungen verlassen mussten, befinden sich derzeit in Betreuung. Glücklicherweise sind bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Verletzten zu beklagen.

Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden, mit einer Aussage hierzu ist frühestens im Laufe des Nachmittags zu rechnen.

Unbekannter Fahrer beschädigt Seat Leon und flüchtet

Kassel-Kirchditmold (ots) – Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher eines Unfalls in der Heßbergstraße, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.02.2021 ereignete, erbitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Unbekannte hatte mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen geparkten Seat Leon beschädigt und an diesem einen Schaden von etwa 5.000 Euro angerichtet.

Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.

Der Schaden war dem Besitzer des grauen Seat Leon am gestrigen Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr aufgefallen. Wie er den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West später schilderte, hatte er sein Auto am Samstagnachmittag auf dem Parkstreifen vor dem Haus Heßbergstraße 1a abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der unbekannte Verursacher im Vorbeifahren in Richtung Loßbergstraße die Fahrerseite des geparkten Seat touchiert und dabei den hohen Schaden an dem Pkw angerichtet. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte eine Anwohnerin in der Nacht gegen 1:30 Uhr einen lauten Knall gehört, der vermutlich bei dem Zusammenstoß entstanden war.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

