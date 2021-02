Frankfurt-Seckbach (ots)-(dr) – Am Freitagabend 19.02.2021 kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 24-jährige Frau. Die junge Frau hielt sich gegen etwa 18:50 Uhr in der Vatterstraße auf und leerte ihren Briefkasten, als sich ihr ein unbekannter Mann von hinten näherte. Er umklammerte die Frau am Oberkörper und berührte sie unsittlich. Darüber hinaus hielt der Mann ihr den Mund zu und versuchte sie zu Boden zu drücken.

Der 24-Jährigen gelang es, sich aus der Umklammerung soweit zu befreien, dass sie um Hilfe rufen konnte. Der Angreifer ließ daraufhin von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine anschließende Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, heller Teint. Bekleidet mit eng anliegender Mütze, Winterjacke mit Fellkragen, heller/weiter Hose, Handschuhen, Sneakers, MNS (OP-Maske).

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51310 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen