Neustadt: Stadtbücherei weitet ihr digitales Angebot aus

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße weitet ihr digitales Angebot aus und bietet ihren Nutzerinnen und Nutzern ab sofort unter rlp.overdrive.com und über die zugehörige App „Libby“ eine Auswahl englischsprachiger eBooks und Hörbücher zur kostenfreien Ausleihe an.

Mit „Overdrive Rheinland-Pfalz“ ergänzt die Stadtbücherei Neustadt mit rund 50 anderen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz das Angebot der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ nun um eMedien in englischer Sprache. Overdrive enthält Titel verschiedener Genres für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer der Stadtbücherei Neustadt haben mit ihrem gültigen Bibliotheksausweis kostenfreien Zugang zu dem neuen Angebot. Die Kundinnen und Kunden wählen unter rlp.overdrive.com oder über die kostenfreie Overdrive-App „Libby“ (iOs oder Android) ihre Heimatbibliothek aus und loggen sich mit der Nutzernummer und ihrem persönlichen Passwort ein. Die digitalen Medien können dann für einen Zeitraum zwischen sieben und 21 Tagen entliehen werden und werden dann automatisch zurückgegeben.

Sollte ein Titel entliehen sein, kann man sich vormerken lassen.

Die eBooks und Hörbücher können auf ein Gerät heruntergeladen und offline gelesen beziehungsweise gehört oder auch direkt im Webreader gelesen und. gestreamt werden.

Weitere Informationen:

Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße, Telefon 06321/855-1717 oder auf open.neustadt.eu.

Zugang zu OverDrive Rheinland-Pfalz: https://rlp.overdrive.com oder über die App „Libby“ (bei Google Play oder im Apple Store) Libby-App im Webbrowser: https://libbyapp.com

Anleitungen und Hilfe: https://overdrive-hilfe.de