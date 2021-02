Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: PKW ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 19.02.2021 gegen 15:45 Uhr in der Landwehrstraße in Neustadt/Wstr. wurde durch die kontrollierende Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus Neustadt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt war an dieser Stelle für den Fahrer und seine beiden Mitfahrer beendet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG.

Neustadt: Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen in der Landauer Straße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittag des 19.02.2021 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrskontrollen in der Landauer Straße in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der genannten Kontrollstelle wurden innerhalb einer Stunde insgesamt sieben Fahrzeugführer festgestellt, welche verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Weiterhin hatte ein Fahrzeugführer keinen Sicherheitsgurt angelegt und eine Fahrzeugführerin keine Sehhilfe getragen. Die Ordnungswidrigkeiten wurden entsprechend geahndet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):