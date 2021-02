Falscher Teppichverkäufer

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Mann rief am Mittwoch 17.02.2021 bei einer 85-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Teppichverkäufer eines Teppichgeschäftes aus. Er erkundigte sich bei der Seniorin, ob sie noch an der ihm bekannten Anschrift wohnen würde, da er ihr einen Teppich schenken wolle. Er würde gerne persönlich vorbeikommen.

Da ihr der Anruf verdächtig vorkam, meldete die Frau den Anruf bei der Polizei.

Versuchter Einbruch in Kirche

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch 17.02.2021 auf Donnerstag 18.02.2021 in eine Kirche in der Niederfeldstraße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der Eingangstür. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen.

Polizei sucht Jungen nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Ludwigshafen sucht nach einem circa 11-jährigen Jungen, der am Donnerstag 18.02.2021 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 22-Jährige wollte mit ihrem Pkw gegen 18.15 Uhr von Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße losfahren und kollidierte hierbei mit dem Jungen. Die Frau kümmerte sich anschließend um den Jungen, verließ aber anschließend den Unfallort mit der Annahme, dass dem Jungen nichts passiert sei.

Ein Zeuge beobachtete jedoch, wie der Junge humpelnd sich entfernte. Die Polizei such nun nach dem Jungen, der bisher nicht bekannt ist.

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ohne Führerschein unterwegs – Auto stillgelegt

Ludwigshafen (ots) – Ein 24-Jähriger wurde am Freitag 19.02.2021 von einer Polizeistreife erwischt, wie er ohne Führerschein mit einem Auto fuhr. Die Polizeibeamten kontrollierten gegen 01.20 Uhr den Mercedes-Benz in der Prinzregentenstraße. Während Kontrolle konnte der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Da der junge Mann in der Vergangenheit öfters ohne Führerschein Kraftfahrzeuge führte, zog die Polizei einen Schlussstrich und stellte den Pkw sicher, um weitere Fahrten ohne Führerschein zu unterbinden.

Einbruch in Pizzeria

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag 18.02.2021 gegen 04 Uhr, in ein Restaurant in der Mundenheimer Straße ein. Aus dem Räumlichkeiten wurden 20 Euro Bargeld sowie Reinigungsutensilien gestohlen. Der/die Täter ist/sind bisher unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen von Dienstag 16.02.2021 bis Donnerstag 18.02.2021 in ein Einfamilienhaus in der Von-Weber-Straße ein, indem die Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Haus gestohlen.

Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beim Einparken Unfall verursacht – Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Ein Fahrer eines schwarzen BMWs parkte am Donnerstag 18.02.2021 gegen 14 Uhr, rückwärts in eine Parklücke im Bereich der Mundenheimer Straße ein und stieß hierbei gegen einen geparkten Pkw. Zeugen beobachteten, wie ein Mann aus dem BMW stieg und den Schaden begutachte, aber sich nicht weiter um den Schaden kümmerte. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun den Fahrer des BMWs. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Falscher Microsoft-Mitarbeiterin

Ludwigshafen (ots) – Eine unbekannte Frau meldete sich am Donnerstag (18.02.2021) per Telefon bei einem 71-Jährigen und gab sich als Microsoft-Mitarbeiterin aus. Die Frau sprach ausschließlich Englisch und gab an, dass es Probleme mit dem Computer des 71-Jährigen geben würde. Glücklicherweise nahm das Gespräch der 32-jährige Sohn an und kam schnell dem Betrugsversuch auf die Schliche.

So können Sie sich schützen: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Werkzeug von Baustelle gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch 17.02.2021 auf Donnerstag 18.02.2021 auf einer Baustelle im Bereich der Deichstraße ein und stahlen Werkzeug. Der/die Täter entkamen unerkannt.

Der Wert der entwendeten Gegenstände wird derzeit noch ermittelt.

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Polizei stoppt betrunkenen Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife stoppte am Donnerstag 18.02.2021 um 21.23 Uhr, einen 53-jährigen Fahrradfahrer, als dieser versuchte auf die B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim aufzufahren.

Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest.

Ein Alkoholtest ergab 1,61 Promille. Der 53-Jährige musste anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.