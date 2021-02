Einbruch ins katholische Pfarramt

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind Donnerstagabend 18.02.2021 zwischen 18.20-19.15 Uhr, in der Luitpoldstraße ins Pfarrheim eingebrochen und haben in mehreren Räumen die Schränke durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Münzen und ein Tablet entwendet.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Bereits am 31.01.2021 kam es zu einem Einbruch in das Pfarramt in der Weinstraße, wo Bargeld und ein Laptop entwendet wurden.

Rennradfahrer gestürzt

Maikammer (ots) – Wegen einer Bodenschwelle ist am Donnerstagmittag 18.02.2021 um 13.20 Uhr ein 53-jähriger Rennradfahrer in der Weinstraße Nord hingestürzt und hat sich eine Ellenbogenfraktur zugezogen. Zur ärztlichen Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Kapsweyer (ots) – In der Rollgasse wurde in der Nacht vom 17/18.02.2021 an einem Pkw Ford, die Heckscheibe eingeschlagen. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 350 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter

06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.