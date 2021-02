Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Waldsee (ots) – Am Donnerstagnachmittag 18.02.2021 gegen 15:05 Uhr ereignete sich in der Albert-Einstein-Allee ein Unfall, bei dem ein 3-jähriges Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge stand das Kind zunächst zusammen mit seiner älteren Schwester auf einer Parkfläche auf der bebauten Seite der Straße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Feldrand standen weitere Kinder. Der 3-jährige Junge schien dann unvermittelt auf die Straße getreten zu sein, wobei er von einem gerade vorbeifahrenden Pkw erfasst wurde.

Das Kind erlitt mehrere schwere Verletzungen und ist mit dem Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 17-jährige Autofahrerin und ihre Mutter (Beifahrerin) erlitten einen Schock. Die Polizei hat den Pkw sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

Radfahrerin mit Kind im Kindersitz bei Unfall verletzt

Waldsee (ots) – Am Donnerstagnachmittag 18.02.2021 gegen 15:20 Uhr ereignete sich in der Goethestraße ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin und ihr 2-jähriges Kind, das sie auf einem Kindersitz bei sich hatte, leichte Verletzungen davontrugen.

Sie fuhr gerade an einem geparkten Pkw vorbei, als der Fahrer die Tür öffnete und aussteigen wollte. Die Frau stieß gegen die Tür, wodurch die Fensterscheibe zersprang, und kam zu Fall. Sie und ihr Sohn erlitten dadurch leichte Schürfwunden. Da sie beide einen Helm trugen, ist zum Glück nicht Schlimmeres passiert.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L523

Bobenheim-Roxheim (ots) – Folgemeldung 18.02.2021 – Das Ergebnis der Untersuchung der dem tödlich verunglückten Fahrer entnommenen Blutprobe liegt mittlerweile vor. Dieser hatte 2,03 Promille Alkohol im Blut. Weiterhin ergab die von der Staatsanwaltschaft Frankenthal veranlasste Obduktion, dass die erlittenen tödlichen Verletzungen mit dem Unfallgeschehen in Einklang stehen und durch den Unfall verursacht worden sind.

Das mit der Unfallaufnahme und der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragte Ingenieurbüro hat bereits entsprechende Untersuchungen durchgeführt, welche nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf einen technischen Defekt an dem Unfallfahrzeug oder eine Fremdbeteiligung ergeben haben.

Ursprungsmeldung vom 15.02.2021

(ots) – Am 13.02.20201 kam es zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal, bei dem ein 47-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 47-Jährige mit seinem Seat Leon von Bobenheim-Roxheim in Richtung Frankenthal und kam auf Höhe der Berliner Straße aus bislang noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend.

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die genaue Unfallzeit und die Unfallursache sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen hierzu laufen. Die Polizei sucht daher Zeugen des Unfalles.