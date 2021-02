Darmstadt-Dieburg

Lastenräder in der Ludwigstraße gestohlen (siehe Foto)

Seeheim-Jugenheim (ots) – Zwei nahezu identisch aussehende Lastenräder in der Farbe Grau/Olivgrün vom Hersteller Riese & Müller wurden zwischen Donnerstagabend (18.2.), 21 Uhr und Freitagmorgen (19.2.), 9 Uhr in der Ludwigstraße, Bereich Bahnhofstraße gestohlen. Die Räder des Typs “Load 60” standen auf dem Grundstück unter dem Carport und waren mit Schlössern gesichert. Der Gesamtschaden liegt bei über 11.000 Euro.

Die Polizei in Pfungstadt (DEG) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl selbst und zu den aktuellen Abstellorten der Lastenräder geben können. Telefon: 06157 / 9509-0.

Kriminelle machen Beute in Werkstatt – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Weil sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (18.2.) und Freitagmorgen (19.2.) an einer Autowerkstatt in der Frankfurter Straße zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nachdem sich die Unbekannten durch ein Tor Zutritt zur Werkstatt verschafften, hatten sie es auf den dortigen Tresor abgesehen. Unter Gewaltanwendung gelang es den Unbekannten das Behältnis zu öffnen. Hieraus entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Nach Leergutdiebstahl und Sachbeschädigung Tatverdächtige ermittelt

Dieburg (ots) – Nachdem am frühen Mittwochmorgen (17.2.) mehrere Flaschen an Leergut aus dem Lagerraum eines Imbisses in der Feldstraße entwendet wurden, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln.

Der Diebstahl von rund 60 Leergutflaschen wurde den Ordnungshütern am Mittag gemeldet und soll gegen 6 Uhr passiert sein. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen, konnten die Tatverdächtigen durch den Schutzmann vor Ort ermittelt werden. Hierbei handelte es sich um eine 32-Jährige und einen 35 Jahre alten Mann. Offenbar wurden die Flaschen kurze Zeit nach dem Entwenden eingelöst.

Auch nach einer Sachbeschädigung, die bereits Mitte März 2020, an einem Mercedes “Auf der Moret” begangen wurde, konnten die Tatverdächtigen durch den Schutzmann vor Ort ermittelt werden. Am Donnerstag, den 4. Februar, wurde ein 18-Jähriger mit seinem Mountainbike in der Ringstraße kontrolliert. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der mittlerweile 18-Jährige die Tat mit zwei 16-Jährigen begangen haben soll. Hierbei wurde unter anderem eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und ein Schaden von mehreren Tausend Euro hinterlassen.

Mit den genauen Tatumständen und weiteren Ermittlungen ist die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg betraut.

Darmstadt

Kriminelle scheitern an der Haustür – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Elisabeth-Selbert-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochmittag 17.2.2021 und Donnerstagabend 18.2.2021 in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten durch die Haustür in die Wohnräume zu gelangen und diese aufzuhebeln. Hierbei scheiterten die ungebetenen Gäste, woraufhin sie das Weite suchten. An der Tür entstand dennoch ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an die Beamten des Kriminalkommissarariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Groß-Gerau

Drei Autos geplündert – Rund 25.000 Euro Schaden

Rüsselsheim/Bauscheim (ots) – Zwei “Am Weinfaß” geparkte Fahrzeuge der Marke Mercedes und VW sowie ein im Chattenring abgestellter Mercedes, gerieten in der Nacht zum Freitag (19.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zerstörten Scheiben oder brachen Türschlösser auf und verschafften sich so anschließend Zugang in die Fahrzeuginnenräume. Dort ließen sie Radios, Navigationssysteme, Lenkräder samt Airbag sowie weitere elektronische Geräte mitgehen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 17.02.2021 zwischen 07-13.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus Mörfelden ein weißer Pkw Mercedes an der linken Seite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Perfider Schockanruf bei 87-Jähriger läuft ins Leere

Mörfelden-Walldorf (ots) – Mit einer besonders perfiden Form eines sogenannten Schockanrufs wollten Kriminelle am Donnerstagmittag 18.02.2021 an das Ersparte einer 87-jährigen Seniorin.

Der Betrüger gab sich am Telefon als Kriminalkommissar Friedrich Weber aus und gaukelte der Frau vor, dass ihr Enkel einen schweren Autounfall gehabt hätte. Der Enkel habe eine hochschwangere Frau angefahren. Das ungeborene Kind sei dabei verstorben, die Frau schwer verletzt worden. Nun soll der Enkel 15.000 Euro Kaution bezahlen, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Die Geschichte setze sich dann in der Form fort, dass der angebliche Enkel sich anschließend meldete und weinend um die Bezahlung der genannten Kaution bettelte. Der genannte Geldbetrag sollte demnach von einem Polizisten und dem Staatsanwalt abgeholt werden. Die miese Betrugsmasche scheiterte lediglich daran, dass die Seniorin nicht über den geforderten Geldbetrag verfügt und dies dem Anrufer auch mitteilte.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim ermittelt in diesem Fall, hat aber derzeit keine Hinweise auf die Täter. Die echte Polizei rät zur Wachsamkeit und gibt Verhaltenshinweise: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die für Ihren Wohnort zuständige Polizeidienststelle und sprechen Sie mit Ihren nächsten Angehörigen über den Anruf. In Notfällen wählen Sie die 110!

100 km/h wegen Lärmschutz in der Nacht – Mit 210 “Sachen” über die A 67

Groß-Gerau (ots) – Wiederholt überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Nacht zum Freitag 19.02.2021 die Einhaltung des Lärmschutzes auf der A 67. Von 22.00 bis 03.00 Uhr wurden von der Polizei insgesamt fast 1200 Fahrzeuge auf dem Streckenabschnitt, in dem aus Lärmschutzgründen zwischen 22.00 und 6.00 Uhr maximal 100 km/h gefahren werden dürfen, gemessen.

73 Fahrerinnen und Fahrer waren bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell und erwarten jetzt Verwarnungsgelder. 115 drohen zudem Punkte, weil sie noch schneller unterwegs waren und 30 davon erwartet gar ein Fahrverbot, weil sie den Streckenabschnitt mit mindestens 41 km/h zu viel auf dem Tacho passierten.

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 210 “Sachen” mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Ihn erwarten nun 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Kreis Bergstraße

Keine Beute – Einbrechertrio im Einfamilienhaus

Lampertheim (ots) – Ohne einen Schaden zu hinterlassen, haben sich drei Fremde am Donnerstag 18.2.2021 zwischen 20-20.15 Uhr in einem Einfamilienhaus im Pommernweg, Ende der Sackgasse umgesehen. Die Einbrecher wurden von einer Innenraumüberwachungskamera dabei aufgenommen, wie sie in Behältnissen und Schränken nach Wertsachen gesucht haben.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter wohl über die nicht richtig verschlossene Terrassentür in das Haus eintreten. Hierbei liefen sie über das Gartengrundstück. Wem sind drei Personen im Pommernweg oder in den angrenzenden Straßen im Tatzeitraum aufgefallen? Alle Hinweise hierzu bitte unter der 06252/706-0 dem Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim melden.

Arbeitsunfall in Möbelproduktionsfirma

Bürstadt (ots) – Ein 54-jähriger Mann aus Biblis geriet am frühen Freitagmorgen 19.2.2021 in der vollautomatischen Fertigungsstraße einer Möbelproduktionsfirma in der Industriestraß, aus bisher noch ungeklärter Ursache in einen Montagearm. Ein Kollege des Mannes wurde um kurz nach 5 Uhr auf den Unfall aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte.

Äußerlich konnten keine nennenswerten Verletzungen von dem anwesenden Notarzt und Rettungssanitätern festgestellt werden. Dennoch mussten Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden, bevor er in ein Krankenhaus transportiert werden konnte. Ob dem Unfall eine medizinische Ursache vorausgegangen ist, wird geprüft. Die Polizei in Lampertheim und das Amt für Arbeitsschutz haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Für den Einsatz war neben der Polizei und den Rettungskräften auch die Bürstädter Feuerwehr vor Ort.

Verdacht auf Drogeneinfluss, ohne Führerschein und Haschisch dabei

Lampertheim (ots) – Einen 18-jährigen Motorrollerfahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag 18.02.2021 in der Römerstraße. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung fanden die Ordnungshüter knapp 10 Gramm Haschisch bei dem Mann. Er räumte den Polizisten gegenüber auch den vorherigen Konsum der Droge ein. Einen Führerschein konnte er den Beamten nicht vorweisen.

Der 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Odenwaldkreis

Streukasten durch Verkehrsunfall beschädigt

Reichelsheim (ots) – Am Donnerstag 18.02.2021 gegen 19:45 Uhr kam es in der Gumpener Straße im Reichelsheimer Ortsteil Laudenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein roter Kleinwagen im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und hierbei mit einem Kasten mit Streusalz kollidierte.

Der Streukasten wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Aufgrund von vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen wird vermutet, dass das Fahrzeug starke Beschädigungen im Frontbereich aufweist.

Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer verließ im weiteren Verlauf die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, welchen die Polizei auf etwa 500 EUR beziffert, zu kümmern.

Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug mutmaßlich um einen roten Kleinwagen der Marke Fiat handelt. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer.

