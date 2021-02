Karlsruhe – Bei Rot über die Ampel gefahren und Unfall verursacht

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von fast 20.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag im

Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Allee Ecke Adenauerring ereignete.

Gegen 13:30 Uhr fuhr der 25 Jahre alte Unfallverursacher auf der

Willy-Brandt-Allee stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich passierte er den

Adenauerring trotz Rotlicht und kollidierte in der Folge mit den zwei von

rechts, auf dem Adenauer Ring, bei Grünlicht fahrenden Peugeot und Mercedes.

Durch die Kollision wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt und wurde

vorsorglich mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik

gebracht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam durch den Zusammenstoß nach

links von der Fahrbahn ab und überfuhr in der Folge ein Verkehrsschild. Der

Peugeot sowie der VW des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und

mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Weingarten – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter ist am Donnerstag in ein Wohnhaus in

der Mützenau in Weingarten gewaltsam eingedrungen. Ob der Dieb auf seiner Suche

nach Wertgegenständen fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht

gesagt werden.

Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr gelangte der Dieb über die Rückseite des

Einfamilienhauses gewaltsam ins Innere. Im Gebäude suchte er nahezu alle

Räumlichkeiten auf und öffnete dabei Schränke sowie Schubladen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet Zeugen, die im Bereich der Mützenau

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721

967180 zu melden.

Karlsruhe: Einbruch bei Tennisclub

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, dem

12.02.2021, und Donnerstag, dem 18.02.2021, in den Clubcontainer und den

Geräteschuppen eines Tennisclubs in Karlsruhe-Grünwinkel ein. Die Einbrecher

warfen eine Seitenscheibe des Clubcontainers ein und brachen die Tür des

warfen eine Seitenscheibe des Clubcontainers ein und brachen die Tür des

Geräteschuppens auf und durchsuchten im Anschluss

und Sperrung der Südtangente

Karlsruhe – Wegen eines entlaufenen Mischlingshundes, der auf der

Südtangente einen Verkehrsunfall verursachte und davonlief, waren am

Donnerstagabend mehrere Funkstreifen und der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Kurz nach 18.00 Uhr wurde der Polizei ein entlaufener Hund im Bereich der

Südtangente gemeldet. Durch mehrere Streifen konnte der Hund zwar gesichtet aber

nicht eingefangen werden. Kurz vor 19.00 Uhr lief der Hund auf die Südtangente

vor einen Pkw und wurde von diesem erfasst. Am Pkw entstand ein Sachschaden von

geschätzten 1500 Euro. Trotz seiner Verletzungen lief der Hund weiter. Nach

weiteren Sichtungen des Hundes unter anderem auch im Edeltrudtunnel, wurde für

den Verkehr auf der Südtangente die Geschwindigkeit zeitweise heruntergeregelt

und ein Polizeihubschrauber angefordert. Zeitweise musste die Südtangente wegen

des Hundes auch voll gesperrt werden. Nachdem das Tier kurz vor 20.00 Uhr durch

ein Loch in der Lärmschutzwand beim Bulacher Kreuz Richtung Neue-Anlage-Straße

rannte, konnte der Verkehr auf der Südtangente wieder frei gegeben werden.

Bruchsal: Radfahrer wurde bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Ein 33-jährige Pkw-Fahrer missachtete am Donnerstag, gegen

14:15 Uhr, an der Straße Am Mantel in Bruchsal die Vorfahrt und stieß beim

Abbiegen mit einem Radfahrer zusammen. Der Pkw bog nach rechts in die

Kammerforststraße ab und stieß mit dem 41-jährigen Fahrradfahrer, der von rechts

auf dem Fahrradstreifen kam, zusammen. Der Radfahrer wurde ambulant im KKH

behandelt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2700 Euro.

Karlsruhe: Radfahrer konnte Kollision trotz Bremsung nicht verhindern

Karlsruhe – Der 60-jährige Pkw-Fahrer stieß am Donnerstag, gegen 18:15

Uhr, mit einer vorfahrtsberechtigten Radfahrerin auf der Jollystraße in

Karlsruhe zusammen.

Der PKW-Fahrer bog nach links auf einen Parkplatz ab und kollidierte hierbei mit

der Radfahrerin. Trotz einer Bremsung konnte die 55-jährige Radlerin den

Zusammenprall nicht verhindern und verletzte sich leicht. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 100 Euro.

