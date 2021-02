Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte Einbrecher erbeuten größere Bargeldsumme – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und

13:45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannten Täter unberechtigt

Zutritt zu einer Wohnung in einem Anwesen in der Pappelallee und entwendeten

Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Auf bislang unbekannte Weise drangen

die Unbekannten zunächst in den Hauseingangsbereich des Mehrfamilienhauses ein

und hebelten dann die Eingangstüre zu der Wohnung im Erdgeschoß auf. Die

Eigentümerin, die zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause war, bemerkte den

Schaden an der Wohnungstür und den Verlust ihres Bargeldes nach ihrer Rückkehr

und verständigte sofort die Polizei. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat

gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Herzogenried: Auf frischer Tat angetroffen – Vater stellt Jugendliche Täter beim Versuch, das Fahrrad der Tochter zu entwenden -Tatverdächtiger ermittelt

Mannheim – Am vergangenen Donnerstag, gegen 20 Uhr, erblickte ein

36-jähriger Familienvater zwei Jugendliche am Jugendhaus in der Straße „Zum

Herrenried“, die gerade versuchten, das mittels Schloss gesicherte Fahrrad

seiner Tochter zu entwenden. Als er diese zur Rede stellte und die Polizei

verständigte, entfernten sich die Jugendlichen. Einer Streifenbesatzungen des

Polizeireviers MA-Neckarstadt gelang es, im Rahmen der Fahndung zwei in

unmittelbarer Nähe befindliche Jugendliche einer Personenkontrolle zu

unterziehen. Unter diesen befand sich ein Zeuge der Tat, der auch einen der

beiden Täter persönlich kennt.

Die weiteren Ermittlungen wurden dem Haus des Jugendrechts Mannheim übergeben.

Mannheim-Käfertal: Falsches Gewinnversprechen – 69-Jähriger reagiert korrekt – Hinweise ihrer Polizei

Mannheim – Am Donnerstag erhielt ein 69-Jähriger im Mannheimer Stadtteil

Käfertal einen Anruf einer weiblichen Person. Diese teilte ihm mit, dass er an

einem Gewinnspiel teilgenommen habe und zur Gewinnauszahlung nun eine

Transfergebühr bezahlen müsse.

Der Geschädigte reagierte allerdings richtig und teilte der Anruferin mit, dass

er nun die Polizei verständigt. Daraufhin beendete diese das Gespräch.

Was sie in solchen Fällen tun können:

Wenn sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können

sie auch nichts gewinnen Geben sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu

erhalten. Zahlen sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern die z.B. mit folgenden Vorwahlen beginnen: 0900, 0180… Geben sie niemals persönliche Informationen wie Telefonnummern,

Mannheim-Käfertal: Porsche von Firmengelände entwendet und

wieder aufgefunden

Mannheim – Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr entwendete ein bislang

unbekannter Täter in der Bad Kreuznacher Straße einen schwarzen Porsche von

einem Firmengelände. Das Fahrzeug hatte noch einen geschätzten Zeitwert von mehr

als 35.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Holzblock aus 6. Stock von leerstehendem Gebäude auf Straße geworfen

Mannheim – Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr gelangten vier Jugendliche in der

Käfertaler Straße in ein leerstehendes Gebäude und warfen einen 50cm großen

Holzblock aus dem 6. Stock auf den angrenzenden Gehweg. Ein Zeuge, der den

Vorfall beobachtete, alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die vier Kinder

im Alter zwischen 11 und 16 Jahren in dem verlassenen Gebäude antreffen und an

deren Erziehungsberechtigte übergeben. Ob die Kinder durch den Wurf des

Holzblocks Passanten oder Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, ist derzeit noch

unklar. Personen, die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu

melden.

Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich; Autofahrerin eingeklemmt, Rettungsdienste und Feuerwehr im Einsatz

Mannheim – Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es an der

Kreuzung „Im Sennteich“/Dreesbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

20-jährigen Sprinter-Fahrer und einer 51-jährigen Seat-Fahrerin, nachdem der

junge Mann die Vorfahrt der 51-Jährigen missachtet hatte. Die Seat-Fahrerin

wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr der Wache Mitte daraus

befreit. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen

in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000.- Euro.

Mannheim-Vogelstang: Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht

Mannheim-Vogelstang – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen

18:15 Uhr in der Straße „Hinter dem Wolfsberg“. Ein 71-Jahre alter Mann wollte

von der Waldstraße kommend auf die Straße „Hinter dem Wolfsberg“ fahren, als er

beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen 19-Jährigen

Kia-Fahrer, welcher von der B38 abgefahren war, übersah und mit diesem

kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Sonntag, 18

Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr in der Eifelstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend

einfach vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Der Unfallverursacher fuhr vermutlich ein weißes Fahrzeug.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.