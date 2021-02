Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): 80-Jährige durch „Enkeltrick“ betrogen – Zeugen gesucht

Mannheim – Eine 80-jährige Seniorin wurde am vergangenen Mittwoch, gegen

13 Uhr, von bislang unbekannten Tätern durch den sogenannten „Enkeltrick“ um

mehrere Tausend Euro betrogen. Die Dame erhielt zunächst von einer bislang

unbekannten männlichen Person einen Anruf bei welchem sie gefragt wurde, ob sie

wisse wer dran sei. Sie ging davon aus, dass es sich um ihren Neffen handelte.

Der Mann forderte dann eine fünfstellige Bargeldsumme von ihr.

Die Seniorin hob daraufhin Bargeld bei ihrer Bank ab. Wieder zuhause erhielt sie

gegen 16:30 Uhr erneut einen Anruf ihres vermeintlichen Neffen der sie nun

aufforderte nach draußen zu gehen, wo sie das Geld dann an eine männliche Person

übergab. Wieder zurück forderte der Anrufer nun sämtliches Bargeld was sie noch

zuhause hat. Daraufhin fand die Dame nochmals eine größere Menge Bargeld, das

sie im Haus versteckt hatte. Hiernach wurde sie erneut vor das Haus zitiert, wo

sie das Geld an eine zweite männliche Person, die sich als Herr Braun ausgab,

übergab.

Erst am darauffolgenden Tag erstattete die nunmehr Geschädigte Anzeige beim

Polizeiposten Eppelheim. Von dort aus wurde der Sachverhalt durch die

Kriminalpolizei übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Täter, an die das Geld übergeben wurde, konnten wie folgt beschrieben

werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170-175cm groß, normale Figur,

dunkle Haare, trug eine Schutzmaske, dunkle Jacke und eine helle

Hose

Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 155-160cm groß, mollige

Figur, braune Haare, trug eine helle Maske, dunklen Anorak und

Figur, braune Haare, trug eine helle Maske, dunklen Anorak und

eine dunkle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel.

0621 174-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer umgetreten und schwer verletzt – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Donnerstag gegen 17:40 Uhr soll auf dem Radweg der

Heddesheimer Straße ein 33-jähriger Radfahrer, der mit seinem Sohn unterwegs

war, einen entgegenkommenden 61-jährigen Radler im Vorbeifahren getreten und

somit zu Fall gebracht haben. Durch den Sturz zog sich der 61-Jährige schwere

Kopfverletzungen zu. Kinder, die auf die Tat aufmerksam wurden, nahmen die

Verfolgung des flüchtigen Täters auf und führten die alarmierten Polizeibeamten

zur Anschrift des 33-Jährigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim

zu melden.

Hockenheim: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Hockenheim – Aus zunächst unbekannter Ursache kam am Donnerstagnachmittag,

gegen 17.40 Uhr, ein 32-jähriger VW-Fahrer auf dem Südring von der Fahrbahn ab

und prallte gegen einen Baum.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung

stand. Ein erster Test hatte 1,5 Promille ergeben.

Zur Untersuchung wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde bei ihm

zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 32-Jähigen wurde

beschlagnahmt. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000.-

Euro. Dass Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Sinsheim: Auffahrunfall; Schwangere leicht verletzt

Sinsheim – Bei einem Auffahrunfall auf der B 292 wurde am

Donnerstagnachmittag eine schwangere Frau leicht verletzt.

Kurz nach der Auffahrt von der B 45 in Richtung Waibstadt musste ein 45-jähriger

Tesla-Fahrer wegen eines einscherenden Lkws abbremsen. Dies hatte zur Folge,

dass ein nachfolgender 24-jähriger Opel-Fahrer die Situation zu spät erkannte

und auf den Tesla auffuhr.

Während beide Autofahrer unverletzt blieben, wurde die schwangere Beifahrerin im

Tesla mit dem Verdacht, leichte Verletzungen erlitten zu haben, aber auch

aufgrund ihres hochschwangeren Zustandes zur Untersuchung in eine Klinik

gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000.- Euro. Der Opel

wurde abgeschleppt.

Der Fahrstreifen in Richtung Waibstadt war während der Unfallaufnahme für rund

eine Stunde bis gegen 17.30 Uhr blockiert. Sowohl auf der B 292 als auch auf der

B 45 (Sinsheimer Straße/Hauptstraße) kam es zu Verkehrsbehinderungen.