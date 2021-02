Heidelberg-Emmertsgrund: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte – 84-Jährige geschädigt – Tipps ihrer Polizei

Mannheim – Eine 84-jährige Seniorin erhielt zur Mittagszeit, am

18.02.2021, einen Anruf einer angeblichen Kriminalbeamtin. Diese erzählte ihr

die bereits mehrfach aufgetretene Geschichte, dass es in ihrer Nachbarschaft

einen Einbruch gegeben hatte. Nun seien drei Männer durch die Autobahnpolizei

festgenommen worden, bei welchen Unterlagen der Seniorin aufgefunden wurden.

Diese stellte Rückfragen zu den Unterlagen, die zunächst durch die Anruferin

beantwortet werden konnten. Als die Geschädigte jedoch auf die Frage, ob sie

Geld und Schmuck zuhause habe, mit Nein antwortete, wurde das Gespräch durch die

Anruferin beendet. Zu einer Forderung war es nicht gekommen.

Was sie in solchen Fällen machen können:

angebliche Amtsperson kommt. Suchen sie sich hierbei die Telefonnummer selbst heraus. Die Polizei bittet sie niemals um Geldbeträge

Heidelberg: Straßenbahn mit Graffiti beschmiert

Heidelberg – Am Donnerstag zwischen 04:00 Uhr und 21:30 Uhr besprühten

unbekannte Täter eine Straßenbahn mit Graffitis. Bei den Graffitis handelt es

sich um zwei 2 x 3 Meter große Schriftzüge. Die beschmierte Straßenbahn fuhr auf

der Strecke Handschuhsheim – Bismarckplatz – Rohrbach – Leimen. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Heidelberg-Pfaffengrund – Ein 24-jähriger Mann war am Donnerstagnachmittag

unter Drogeneinfluss mit dem Auto im Stadtteil Pfaffengrund unterwegs. Der Mann

fiel einer Polizeistreife gegen 15.45 Uhr auf, als er mit seinem Smart in der

Henkel-Teroson-Straße unterwegs war. Das Fahrzeug wurde in Höhe der

Hans-Bunte-Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten

deutliche Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 24-jährigen Fahrer. Ein Drogentest

bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde daraufhin

eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsteilnahme

unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Drogenbesitzes entgegen.

Heidelberg-Neuenheim: 83-Jährige wird Opfer von dreisten Trickdieben

Heidelberg-Neuenheim – Bereits am Dienstagnachmittag fiel eine 83-jährige

Frau im Stadtteil Neuenheim auf die dreiste Masche von unbekannten Trickdieben

herein. Gegen 14.30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Tür der Seniorin

und gab vor, bei einem Nachbarn Medikamente abgeben zu wollen. Unter dem

Vorwand, einen Zettel zu benötigen, um eine Nachricht zu hinterlassen,

verschaffte sie sich Zutritt zur Wohnung der 83-Jährigen und verwickelte diese

in der Küche in ein Gespräch. In der Zwischenzeit betrat eine weitere Person

durch die offenstehende Wohnungstür die Räume und entwendete im Schlafzimmer den

Schmuck des hilfsbereiten und arglosen Opfers. Nachdem der oder die Komplizin

die Wohnung wieder verlassen hatte, beendete auch die unbekannte Frau das

Gespräch und verließ ebenfalls die Wohnung.

Erst zwei Tage später bemerkte die Seniorin das Fehlen ihres Schmucks und

verständigte die Polizei.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei auf nachfolgende Tipps hin:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden

an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung? Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und

Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden

Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und

übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Heidelberg-Emmertsgrund: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Emmertsgrund – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Straße „Emmertsgrundpassage“. Eine

bislang unbekannte Autofahrerin fuhr auf Höhe der Hausnummer 3 rückwärts aus

einer der Parkbuchten, welche sich am Fahrbahnrand befinden und beschädigte

hierbei die Fahrerseite eines geparkten Audi. Hierbei enstand ein Sachschaden

von bis zu 10.000EUR.

Die Unfallverursacherin fuhr einen dunkelblauen oder schwarzen Skoda Kombi mit

HD-Kennzeichen, hat dunkle Haare und ist ca. zwischen 40-50 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu

melden.