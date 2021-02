Fahren unter Drogeneinfluss

Hochstetten-Dhaun, B41, Baustelle

Am 18.02.2021 gegen 21.50 Uhr befuhr die 34jährige Fahrerin eines PKW VW den Baustellenbereich der B41 bei Hochstetten-Dhaun, als sie nach links über die Fahrbahnmitte geriet. Der entgegenkommende 58jährige Fahrer eines PKW Toyota konnte einen Frontalzusammenstoß nur mit einem Ausweichmanöver nach rechts und einer gleichzeitigen Notbremsung verhindern. Lediglich die beiden linken Außenspiegel stießen gegeneinander. Dabei entstand jedoch kein Sachschaden. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten bei der 34jährigen Verursacherin Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein polizeilicher Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und Cannabis. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrerin des VW muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten und hat auch führerscheinrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

Betrugsversuche

Kirchheimbolanden

Am 18.02.2021 kam es in den Vor-/Nachmittagsstunden zu insgesamt 3 Betrugsversuchen per Telefon im Donnersbergkreis.

In dem ersten Fall gab sich die Anruferin als angebliche Enkelin aus. Bei dem ersten Anruf gab sie vor 20 000 Euro für einen Immobilienkauf zu benötigen. Bei einem erneuten Anruf wurde die Summe auf 23 000 Euro erhöht. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher LKA-Mitarbeiter und erklärte, dass man auf der Spur von Betrügern sei. Der 89-jährige Geschädigte solle dabei helfen die Betrügerin zu fassen und das geforderte Geld von der Bank abheben und bis zur Festnahme der Enkelin bei sich zuhause aufzubewahren. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und beendete das Gespräch.

Bei dem zweiten Vorfall gab sich die Anruferin ebenfalls als angebliche Enkelin aus, indem sie die 72-Jährige Geschädigte mit den Worten „Hallo Oma“ ansprach. Die Geschädigte registrierte sofort die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

In dem letzten Fall des 18.02.21 meldete sich erneut eine angebliche Enkelin bei einer 87-jährigen Dame und forderte in mehreren Anrufen insgesamt 36 000 Euro Bargeld, alternativ auch Schmuck oder Münzen. Die Geschädigte stimmte schließlich der Forderung zu und begab sich zu ihrer Bank. Dort wurde die Auszahlung des Betrages verweigert und somit eine erfolgreiche Betrugsmasche verhindert.

Zu Vermögensschaden kam es in den drei geschilderten Fällen nicht.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ramsen

Am 18.02.2021, gegen 23:45Uhr, kam es auf der L 395, Gemarkung Ramsen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem PKW die L 395 von Ramsen kommend in Richtung Eisenberg. Aufgrund plötzlichen Wildwechsels wich der 24-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, steuerte die Böschung hinunter und kam in einem Acker zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Orbis

In der Zeit von 13.02.2021, 00:00Uhr, bis zum 16.02.2021, 10:30Uhr, ereignete sich im Rothenkircher Weg eine Sachbeschädigung. Der Kotflügel eines PKW wurde hierbei beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Kirchheimbolanden

In der Zeit vom 14.02.2021, 09:30Uhr, bis zum 15.02.2021, 09:30Uhr, kam es an einem Ehrendenkmal zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten das Denkmal mit schwarzer und orangener Farbe.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Diebstahl einer Geldbörse

Bad Sobernheim

Am heutigen Vormittag befand sich eine 73-jährige Dame in einem Supermarkt. Ihre Handtasche hatte sie geöffnet im Einkaufswagen abgestellt. Erst als sie Ihren Einkauf an der Kasse bezahlen möchte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war.

Die Polizei rät dringend von solchem Verhalten ab. Tragen Sie Wertgegenstände -nicht nur beim Einkauf- immer eng am Körper oder in einer geschlossenen Tasche.

Verkehrsunfall mit allein beteiligter verletzter Person

Bad Sobernheim – Steinhardt

Gegen 18:30 Uhr befährt eine 22-jährige Frau aus Kirn die L233 von Steinhardt in Richtung Bad Sobernheim. Vor einer Rechtskurve gerät sie mit dem rechten Rad gegen den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Bordstein wodurch der Reifen platzt. Im weiteren Verlauf verliert sie die Kontrolle über das Fahrzeug, gerät nach rechts in die aufsteigende Böschung und kommt nach einem Überschlag auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrzeugführerin wird mit Verdacht auf Halswirbel- und Bauchtrauma in ein Krankenhaus verbracht.