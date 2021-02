Trunkenheitsfahrt

Bingen, 18.02., Fruchtmarkt, 20:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde im Bereich des Stadtbahnhofs ein BMW kontrolliert und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittel-Konsums. Er wurde daraufhin auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 18.02., Schloßbergstraße, 18:30 Uhr. Ein E-Klasse Mercedes stand ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand. Beim Ausfahren aus der Hofeinfahrt fuhr eine junge Fahrerin mit der rechten Heckstoßstange eine Delle an die Fahrertür der E-Klasse. Sie fuhr erst weiter, hielt dann aber doch an, um beide PKW zu begutachten. Anschließend verließ sie unerlaubterweise die Örtlichkeit. Durch Hilfe von Zeugen konnte die Täterin ermittelt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen-Weiler, 18.02., Stromberger Straße, 16:20 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle wurde der 53-jährige Fahrer eines Yamaha-Supermotos kontrolliert. Er gab zunächst an, keinerlei Papiere mit sich zu führen. Er habe allerdings einen alten Führerschein der Klasse 3. Auf Hinweis der Beamten, dass dieser nicht berechtigt sei, das Motorrad zu fahren, gab er an, einen Zusatz-Führerschein gemacht zu haben. Er führe aber keine Papiere mit sich. Nach Androhung einer Durchsuchung händigte er endlich die Geldbörse aus und gab zu, überhaupt keinen Führerschein zu besitzen. Bei einer Halter-Abfrage stellte sich eine aktuelle Führerschein-Sperre heraus. Im Portemonnaie des Mannes fand sich der Führerschein einer bereits verstorbenen Person. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 18.02., Mainzer Straße, 09:55 Uhr. Beamten kam auf einer Streifenfahrt ein Fiat einer Autowerkstatt mit beschädigtem Fahrerspiegel entgegen. Auf der Mainzer Straße fanden die Beamten dann Spiegelteile von dem besagten Fiat sowie von einem Ford-Kastenwagen. Nach Aufsammeln der Teile konnte der 20-jährige Mitarbeiter der Werkstatt samt Fiat noch angetroffen werden. Laut seiner Aussage hatte der weiße Ford Kastenwagen vorher auf der Mainzer Straße gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen, war gegen den Spiegel des Werkstattautos gestoßen und hatte sich unerlaubt entfernt. Er hatte noch versucht, das Auto einzuholen, brach die Nachfahrt in Kempten aber ab. Gesucht wird neben dem Flüchtigen auch der Fahrer eines 5er BMW, der kurz Kontakt zu dem Fiat-Fahrer hatte und als Zeuge benötigt wird!

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG)

1)Bingen, 17.02., Saarlandstraße, 10:00 Uhr. Bei einer Standkontrolle wurde eine 34-Jährige kontrolliert. Sie fuhr das Fahrzeug ihres Vaters, welcher es ihr seit Weihnachten 2020 überlassen hatte und ins Ausland zurückgegangen war. Da die Frau seit 2011 in Deutschland wohnhaft ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das KraftStG eingeleitet.

2)Bingen, 17.02., Vorstadt, 14:00 Uhr. Ein 21-Jähriger, der ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen führte, wurde kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug auf ihn zugelassen war, er aber seit Dezember einen festen deutschen Wohnsitz hat.

Verkehrsunfall mit Linienbus

Mainz (ots) – Donnerstag, 18.02.2021, 18:10 Uhr

Am Donnerstagabend befährt ein Linienbus die Mainzer Straße aus Richtung

Budenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Am Fort Gonsenheim. Eine 43-jährige

Motorradfahrerin befährt die Weser Straße aus Richtung Elbestraße kommend in

Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision

zwischen den beiden. Am Bus und am Motorrad entstehen leichte Sachschäden. Die

43-Jährige wird in ein Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang ist noch

unklar.

Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Mainz (ots) – Donnerstag, 18.02.2021, 21:05 Uhr

Am Donnerstagabend befährt ein 57-jähriger Autofahrer die Mombacher Straße in

Richtung Uniklinik. Als eine 33-jährige Fahrradfahrerin aus Richtung

Fritz-Kohl-Straße kommend verbotswidrig die Mombacher Straße überquert, muss der

Autofahrer stark abbremsen. Trotz Vollbremsung des Autofahrers kommt es zur

Kollision, so dass die Radfahrerin stürzt. Die 33-Jährige wird in ein

Krankenhaus verbracht. Am Auto entsteht ein Sachschaden.

PKW mit Anhänger überholen im Überholverbot

Rheinhessen/Alzey (ots) – Gleich drei PKW-Fahrer, die einen Anhänger nachführten

müssen mit Anzeigen rechnen, da sie am 18.2.2021 zwischen 8:15 Uhr und 9:50 Uhr

auf der A 61 bei Alzey im Überholverbot LKW überholten. Sie wurden durch Beamte

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim jeweils beim Überholmanöver

festgestellt und anschließend zur Kontrolle angehalten.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Armsheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle eines 38-jährigen

PKW-Fahrers am 18.2.2021 gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A 61

bei Armsheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem

Mann Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Ein Vortest zeigte dann auch ein

positives Ergebnis an und bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt für den Mann

war natürlich beendet und der 38-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm

eine Blutprobe entnommen wurde. In seinem Rucksack fanden die Polizisten auch

noch eine kleinere Menge Drogen. Diese wurde sichergestellt. Da der 38-Jährige

möglicherweise auch über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, sind hier noch

Folgeermittlungen bei der zuständigen Führerscheinstelle erforderlich. Dem Mann

drohen nun zumindest Anzeigen wegen Drogenbesitz und der Fahrt unter

Drogeneinfluss.