Worms – 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Worms (ots)

Gestern wurde ein 12-jähriger Junge in der Rheinstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Eine 50-jährige Wormserin fuhr um 14:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Ludwigstraße in Richtung Barbarossaplatz, als das Kind vom rechten Fahrbahnrand unmittelbar vor den PKW auf die Fahrbahn lief. Bei der Kollision mit der rechten Fahrzeugfront verletzte sich der Junge schwer und wurde mit einer Kopfverletzung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

Worms – Unfall unter Alkoholeinfluss (FOTO)

Worms (ots) – Gestern Abend, gegen 22:00 Uhr kam es in der Floßhafenstraße zu

einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin die Kurve schnitt und mit

dem entgegenkommenden PKW zusammenprallte. Die 43-jährige Wormserin fuhr aus

Süden kommend in Richtung Festplatz. In einer Linkskurve steuerte sie ihr

Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW.

Der 18-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht

verletzt. Bei der Wormserin wird 1,2 Promille Atemalkohol festgestellt, weswegen

die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und eine Ermittlungsverfahren

eingeleitet wurde.