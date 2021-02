Drei Drogen-Funde bei Polizeikontrollen

Kaiserslautern (ots) – Weil sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen

haben, hat die Polizei am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag Strafverfahren

gegen drei Männer aus dem Stadtgebiet eingeleitet. Alle drei fielen bei

Polizeikontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten auf.

In der Nacht zu Freitag wurden Polizeibeamte im Stadtteil Einsiedlerhof auf

einen Mann aufmerksam und unterzogen ihn einer Kontrolle. Bei sich hatte der

47-Jährige ein Tabakpäckchen, in dem die Beamten auch ein kleines Tütchen mit

einer anderen Substanz fanden. Dabei dürfte es sich um Haschisch handeln. Das

Rauschgift wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Kurz zuvor hatte eine andere Polizeistreife im westlichen Stadtgebiet einen

ähnlichen „Fund“ gemacht. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes stellten

die Einsatzkräfte zwei kleine Beutel mit unterschiedlichen Substanzen sicher,

die der Mann in seiner Hosentasche hatte. Angaben zum Inhalt und zur Herkunft

der Substanzen wollte der 24-Jährige nicht machen. Weil der Verdacht bestand,

dass es sich um Amphetamin und Haschisch handelt, wurden beide sichergestellt;

spätere Schnelltests bestätigten die Vermutung.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag war ein 21-Jähriger in der Slevogtstraße

aufgefallen. Weil sein Verhalten darauf hindeutete, dass er unter Drogen steht,

fragten die Polizisten den Mann, ob er Betäubungsmittel bei sich hat. Der

21-Jährige bejahte die Frage, nahm anschließend etwas aus seiner Jackentasche,

zerbröselte es und zertrat es am Boden. Bei der Substanz dürfte es sich um

Marihuana gehandelt haben. Nähere Angaben wollte der Mann nicht dazu machen.

Weitere Drogen wurden bei ihm nicht gefunden. |cri

Erst angepöbelt, dann attackiert

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die

Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 22-Jährigen wird

vorgeworfen, am Donnerstagabend in der Pirmasenser Straße einen Jugendlichen

zunächst angepöbelt und dann auch körperlich attackiert zu haben, so dass der

Junge stürzte. Der 17-Jährige klagte anschließend über Kopfschmerzen und

Schmerzen am Steißbein; äußere Verletzungen waren nicht ersichtlich.

Der Jugendliche stand erheblich unter Alkoholeinfluss (laut Schnelltest 2,54

Promille) und konnte nicht weiter vernommen werden. Zeugen bestätigten

allerdings seine ersten Angaben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Drei Autos beschädigt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Gleich drei Autos haben unbekannte Täter am Donnerstag in

der Kurt-Schumacher-Straße mutwillig beschädigt. Betroffen sind ein Kia, ein

Audi und ein Toyota. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die

Polizei sucht Zeugen.

Am späten Abend meldete eine 21-jährige Frau, dass sie gerade zu ihrem geparkten

Pkw gekommen sei und einen langen Kratzer quer über die Motorhaube festgestellt

habe. Der Wagen stand seit dem Morgen in Höhe des Hauses Nummer 3. Die Tatzeit

liegt demnach zwischen 8 und 22 Uhr.

Vor Ort wurden zwei weitere Fahrzeuge mit ähnlichen Beschädigungen entdeckt. Die

jeweiligen Halter konnten telefonisch nicht erreicht werden. Ihnen wurden

Nachrichten hinterlassen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen

Zeitraum etwas beobachtet haben, können dies unter der Nummer 0631 / 369 – 2250

der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße melden. |cri

Sturzbetrunkenen Mann vom Autofahren abgehalten

Kaiserslautern (ots) – Einen sturzbetrunkenen Mann hat die Polizei am

Donnerstagabend davon abgehalten, in sein Auto zu steigen und am Straßenverkehr

teilzunehmen. Der 38-Jährige war während eines Einsatzes in anderer Sache im

Stadtteil Siegelbach aufgefallen, weil er intensiv nach Alkohol roch und den

Beamten – mit dem Fahrzeugschlüssel in der Hand – erklärte, dass er „unbedingt

weg muss“.

Der daraufhin angebotene Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von

erschreckenden 3,51 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde deshalb sofort

sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. |cri

Subwoofer mitgenommen

Kaiserslautern (ots) – Ein 58-Jähriger wird verdächtigt, am Donnerstag einen

Subwoofer gestohlen zu haben. Das Gerät hatte eine 42-Jährige kurz im Flur eines

Mehrfamilienhauses im Asternweg abgestellt. Diesen unbeaufsichtigten Moment

nutze der mutmaßliche Dieb und nahm den Subwoofer mit. Durch Zeugenhinweise kam

die Polizei dem Mann auf die Spur. Der Verdächtige und die Geschädigte kennen

sich flüchtig. Mit beiden hat die Polizei gesprochen. Der mutmaßliche Dieb will

den Subwoofer zurückgeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn

ein. |erf

Wer hat die Fahrräder gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrraddiebstähle sind der Polizei am Donnerstag

gemeldet worden – beide im Bereich Königstraße/Pfaffplatz. In einem Fall wurde

der mutmaßliche Dieb sogar noch gesehen, allerdings nur noch von hinten.

Wie der betroffene 29-Jährige berichtet, hatte er sein Fahrrad am

Donnerstagmittag unverschlossen in der Königstraße in Höhe des Hauses Nummer 19

abgestellt. Als er gegen 13 Uhr vor die Tür kam, sah er nur noch eine männliche

Person mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, die mit dem Rad davonfuhr. Eine

nähere Beschreibung des Täters war leider nicht möglich. Vom gestohlenen Fahrrad

ist derzeit auch nur bekannt, dass es einen weiß-blauen Rahmen hat.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wohin der Dieb mit dem Rad fuhr,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden.

Ebenso verschwand in den vergangenen Tagen ein Mountainbike am Pfaffplatz. Der

22-jährige Eigentümer teilte am Donnerstag mit, dass er am Abend zuvor den

Diebstahl bemerkt habe. Wann genau das grau-weiße Rad der Marke „Trek“ gestohlen

wurde, ist unklar, denn es stand mehrere Tage am Pfaffplatz und war mit einem

Fahrradschloss gesichert.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben

können, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu melden. |cri

Türöffnung: Seniorin im Bad gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Weil noch das Essen eines Lieferdienstes vor der Tür

einer Seniorin stand, alarmierte am Donnerstagabend eine Angehörige die Polizei.

Sie konnte ihre Schwiegermutter nicht erreichen und befürchtete, dass der

85-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

rückten zur Wohnanschrift der Seniorin aus. Die Wehrleute öffneten die

Wohnungstür. Im Bad fanden die Rettungskräfte die Frau. Sie war gestürzt. Die

Rentnerin hatte sich alleine nicht aus ihrer hilflosen Lage befreien können. Wie

lange sie schon im Bad lag, das konnte die Frau nicht beantworten. Die

85-Jährige war wohlauf, eine Einweisung ins Krankenhaus war nach Einschätzung

des Rettungsdienstes nicht erforderlich. Ein Angehöriger kümmerte sich um die

Frau. |erf

Täterin kehrt zum Tatort zurück

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein gutes Gedächtnis hat ein

Mitarbeiter eines Supermarktes in Weilerbach am Donnerstag bewiesen. In einer

Kundin, die am Nachmittag das Geschäft betrat, erkannte er eine Betrügerin

wieder, die vor über einem Jahr den Markt „übers Ohr gehauen“ hatte.

Der Mann war sich sicher, dass es sich um die Frau handelte, die seinerzeit

zunächst Kosmetikartikel gestohlen hatte, um diese wenig später an der Kasse

wieder zurückzugeben und sich den Warenwert in Bargeld auszahlen zu lassen. Den

Kassenzettel hatte sie angeblich „verloren“. Erst im Nachhinein flog der Betrug

auf.

Zwar waren die Personalien der Täterin nicht festgehalten worden, aber das

Gesicht hatte sich der Mitarbeiter gemerkt. Als die Frau jetzt wieder im Markt

auftauchte, verständigte er die Polizei.

Die Beamten erhoben die Personalien der 52-Jährigen und leiteten weitere

Ermittlungen ein. Im Einkaufsmarkt erhielt die Frau ein lebenslanges Hausverbot.

|cri

Randalierer fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 30-Jähriger hat am Donnerstag mehrmals randaliert und

eine Wohnungstür beschädigt. Zunächst war der Mann am Nachmittag in der

Donnersbergstraße aufgefallen. Angehörige alarmierten die Polizei, weil der

30-Jährige ausrastete und die Tür zur Wohnung seiner Mutter eintrat. Vor Ort

trafen Einsatzkräfte den Mann an. Er war alkoholisiert – 2,93 Promille lautete

das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Dem 30-Jährigen wurde ein Platzverweis

ausgesprochen. Ein Angehöriger kümmerte sich um den Mann und brachte ihn nach

Hause.

Am Abend ging bei der Polizei ein weiterer Notruf in Zusammenhang mit dem

30-Jährigen ein. Zu Hause hatte der Mann versucht die Tür seines Nachbarn

einzutreten, dann rannte er auf die Straße und schrie wahllos Passanten an.

Offensichtlich befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei

der Einlieferung in eine Fachklinik betrug seine Atemalkoholkonzentration

mittlerweile 3,13 Promille. Wegen der beschädigten Tür erwartet ihn ein

Strafverfahren. |erf

Spritze mit Heroin sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag auf dem Stiftsplatz während

einer Personenkontrolle Heroin sichergestellt. Eine Polizeistreife überprüfte

zur Mittagszeit die Personalien eines 42-Jährigen. Weil der Mann bereits wegen

Drogendelikten aufgefallen war, fragten die Einsatzkräfte, ob er

Betäubungsmittel einstecken hatte. Der 42-Jährige händigte den Polizisten eine

mit Heroin aufgezogene Spritze aus. Die Spritze mit dem Rauschgift wurde

sichergestellt. Den 42-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. |erf

An 16 Autos Reifen plattgestochen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum

Freitag mindestens 16 Fahrzeuge beschädigt. An den Autos stachen sie jeweils

einen, teilweise auch mehrere Reifen platt. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise.

Die Wagen parkten über Nacht auf der Straße. Der Polizei liegen Meldungen über

beschädigte Fahrzeuge aus der Blumenstraße, Ringstraße, Jakob-Mayer-Straße,

Talstraße und Färbergasse vor. Der verursachte Schaden dürfte mindestens 2.500

Euro betragen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fielen gegen 22 Uhr

zwei Männer in der Ringstraße auf, die sich an einem Kleintransport zu schaffen

machten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich hierbei um die Täter

handelt. Die Verdächtigen sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Sie

trugen beide schwarze Lederjacken und schwarze Hosen. Die Männer hatten jeweils

dunkle Haare. Einer der beiden hatte einen eigenartigen Gang. Die Polizei hat

ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und

bitten um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen die

Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gartenlaube niedergebrannt

Kaiserslautern (ots) – Ein Gartenhaus ist am frühen Freitagmorgen in der

Ebertstraße niedergebrannt. Um halb fünf rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei zum Unglücksort aus. Zeugen hatten über Notruf den

Brand gemeldet. Eine Gartenlaube stand in Flammen. Die Wehrleute löschten das

Feuer. Der Besitzer der Hütte erlitt einen Schock. Sanitäter kümmerten sich um

den Mann. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der fahrlässige Umgang

mit offenem Feuer für den Brand verantwortlich. Die Schadenshöhe steht aktuell

nicht fest. |erf

Bundespolizei sucht Steinewerfer – Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots) – Am 15. Februar 2021 gegen 19:10 Uhr beschädigten, bislang

unbekannte Täter, auf der Bahnstrecke Mainz-Worms, ca. 500 – 800 Meter vor dem

HBF Worms, auf Höhe der Talstraße die gerade aus Mainz kommende S6, durch den

Wurf eines Gegenstandes (vermutlich ein Stein) in Richtung der Frontscheibe des

Zuges.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Ermittlungen der Bundespolizei

Kaiserslautern ergaben, dass es in den letzten beiden Wochen zu mehreren

weiteren ähnlichen Vorfällen im oben genannten Bereich gekommen war.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern sucht Zeugen, die Hinweise auf

Personen geben können, welche sich in den letzten beiden Wochen abends zwischen

19 Uhr und 19:30 Uhr zwischen Nordendstraße und Talstraße bzw. der dortigen

Kleingartenanlage auffällig verhielten. Zeugen werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 0631-34073-0 zu melden.