Geldautomat angegangen – Explosion hinterlässt hohen Schaden, Eschborn, Berliner Straße, Freitag, 19.02.2021, 03:04 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben Unbekannte beim Versuch, an das Geld in einem Geldautomaten in Eschborn zu gelangen, einen erheblichen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Um kurz nach 03:00 Uhr wurden Anwohner der Berliner Straße durch einen lauten Knall geweckt, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Zeugenaussagen zufolge sah man noch zwei Personen – möglicherweise ein Mann und eine Frau – die vom Standort eines außenstehenden Geldautomaten weg und in Richtung Lilienthalstraße rannten. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei, im Rahmen derer auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb diesbezüglich ohne Erfolg. Erste Ermittlungen am Tatort zeigten, dass die Unbekannten eine Explosion an dem Geldautomaten in der Berliner Straße herbeigeführt hatten, wobei beträchtlicher Sachschaden an mindestens einem benachbarten Gebäude sowie einem geparkten Kraftfahrzeug entstanden war. Dieser Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im gut sechsstelligen Bereich liegen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Kriminellen mit leeren Händen flüchteten. Es ist nicht auszuschließen, dass an der Tat weitere Unbekannte beteiligt waren.

Die zwei Flüchtigen, die eine dunkle Tasche sowie einen dunklen Beutel bei sich hatten, wurden wie folgt beschrieben.

Person: Männlich, ca. 1,90 Meter groß, schlank, dunkel bekleidet

Person: Möglicherweise weiblich, ca. 1,70 Meter groß, kräftig gebaut, dunkel bekleidet

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Hofheim übernommen. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Opel Corsa entwendet,

Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, Dienstag, 16.02.2021, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 18.02.2021, 12:25 Uhr

(jn)Auf einen schwarzen Opel Corsa hatten es Autodiebe im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag in Schwalbach abgesehen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen GI-FB 189 parkte zur Tatzeit in der Julius-Brecht-Straße, als die Unbekannten ihn entdeckten und in der Folge auf unbekannte Art und Weise entwendeten. Der Restwert des Opel dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen.

Hinweise zu der Tat oder dem Wagen nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Falscher Spendensammler stiehlt Geldbeutel, Kelkheim (Taunus), Hornau, Luisenstraße, Donnerstag, 18.02.2021, 11:40 Uhr

(jn)In Kelkheim, Hornau hat ein Trickdieb am Donnerstagvormittag einem Senior das Portemonnaie gestohlen. Zunächst sprach der Unbekannte den 85-Jährigen in einem Geschäft in der Luisenstraße an. Dabei soll der Täter den späteren Geschädigten gebeten haben, sich in eine Spendenliste einzutragen, was dieser ablehnte. Im weiteren Verlauf sei er dann erneut angesprochen worden, wobei der Dieb nun in seine Jackentasche gegriffen, den Geldbeutel des 85-Jährigen herausgeholt und dann Richtung Bahnhof geflüchtet sei. Später erstattete der Senior dann Anzeige gegen unbekannt. Eine genauere Beschreibung des Täters liegt nicht vor.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Darüber hinaus gibt die Polizei folgende Tipps, wie in solchen Situationen reagiert werden sollte:

Händigen Sie niemals Geld an Personen aus, die Sie nicht kennen

Erkundigen Sie sich, für welche Institution gespendet werden

soll

soll Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei

Lassen Sie Ihre Wertgegenstände niemals unbeobachtet

Falls fremde Personen Sie in ein Gespräch verwickeln, sollten

Sie das Umfeld weiter beobachten und sich nicht ablenken lassen

Sie das Umfeld weiter beobachten und sich nicht ablenken lassen Wenn Sie sich während des Gespräches unwohl fühlen, beenden Sie

das Gespräch und gehen Sie weiter

Kontrollen im östlichen Kreisgebiet,

Schwalbach am Taunus, Eschborn, Bad Soden am Taunus, Sulzbach, Donnerstag, 18.02.2021

(jn)Gemeinsam mit den Ordnungsämtern aus Schwalbach, Eschborn, Bad Soden und Sulzbach hat die Eschborner Polizei am Donnerstag vier Verkehrskontrollen in den jeweiligen Kommunen durchgeführt. Bei pandemiebedingt deutlich reduziertem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt etwa 70 Fahrzeuge überprüft und knapp 30 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Höhepunkt der Maßnahmen war ein 31 Jahre alter Opel-Fahrer aus Frankfurt, der um 15:30 Uhr in der Eschborner Straße in Sulzbach angehalten werden sollte. Zunächst versuchte der 31-Jährige, die Kontrolle über einen Parkplatz zu umfahren, konnte dann jedoch zeitnah einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss und führte eine geringe Menge Marihuana mit sich.

Bei zwei weiteren Kontrollen in der Nacht zum Freitag in Schwalbach und Eschborn fielen Eschborner Polizeibeamten ein 26-jähriger Audi-Fahrer und ein 48-jähriger VW-Fahrer auf. Während der Jüngere allem Anschein nach unter dem Einfluss von Drogen stand, ergab ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille. Beide Männer wurden zwecks Blutentnahmen und weiterer Maßnahmen zur Eschborner Wache verbracht.

Frau unter Drogeneinfluss am Steuer,

Hattersheim am Main, Weilbach, Donnerstag, 18.02.2021, 23:00 Uhr bis Freitag, 19.02.2021, 01:30 Uhr

(jn)Polizisten aus Flörsheim und Hofheim haben in der vergangenen Nacht Verkehrsteilnehmer in Hattersheim und in Weilbach überprüft. Zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr richteten die Beamten eine Kontrollstelle in der Hofheimer Straße in Hattersheim ein und stellten dabei knapp zehn Ordnungswidrigkeiten fest. Um 23:30 Uhr fuhr eine 37-jährige Hofheimerin in die Kontrolle, die nachweislich eines Drogenvortests unter dem Einfluss von gleich zwei berauschenden Mitteln stand. Nach einer Blutentnahme in Hofheim musste die Frau ihr Fahrzeug stehen lassen. Im Anschluss wurde eine weitere Verkehrskontrolle auf der B 519 bei Weilbach betrieben, bei der die Polizei bis 01:30 Uhr nichts zu beanstanden hatte.

Fußgänger beim Wenden angefahren,

Kelkheim, Langstraße, Donnerstag, 18.02.2021, 07:27 Uhr

(jn)Ein 57-jähriger Kelkheimer ist am Donnerstagmorgen von einem Auto angefahren und anschließend schwerverletzt in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Um 07:27 Uhr hatte ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Frankfurt den 57-Jährigen übersehen, als dieser die Langstraße überquerte. Zuvor hatte der Frankfurter beabsichtigt, seinen Daimler unter Verwendung des Zu-/ und Ausfahrtsbereiches des P+R Parkplatzes in der Langstraße zu wenden. Hierfür bog er zunächst nach rechts in den Zufahrtsbereich ein, um dann rückwärts wieder auf die Langstraße einzufahren und seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortzusetzen. Beim Zurücksetzen kam es dann zu der Kollision mit dem Fußgänger, welcher zu Boden stürzte und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: Bad Soden, Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.