Weinbergsmauern beschmiert,

Wiesbaden, Neroberg und Rüdesheim, Tatzeit unbekannt,

Innerhalb der vergangenen Tage haben Unbekannte in Wiesbaden auf dem Neroberg

und bei Rüdesheim jeweils eine Weinbergsmauer in großen Buchstaben mit einem

Schriftzug beschmiert. Dieser ist aufgrund seiner Position und Größe in beiden

Fällen von weitem hin sichtbar. Der durch die aufgebrachte Farbe entstandene

Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Es wurden Strafanzeigen

gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet und die Ermittlungen

aufgenommen. Wegen der Größe und der Art der beiden Schriftzüge ist es

wahrscheinlich, dass die Vorbereitung der Tat und das Aufbringen der Farbe mit

einigem Aufwand und Vorbereitung verbunden waren. Zeugen und Hinweisgeber, die

diesbezüglich Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Brand eines Funkmastes – Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden,

Wiesbaden-Kloppenheim, Hockenberger Höhe, Mittwoch, 17.02.2021, 15:40 Uhr,

(jka) Am Mittwoch wurde gegen 15:40 Uhr der Brand eines Mobilfunkmastes im

Bereich von Kloppenheim festgestellt. Der Mast ist rechtsseitig von der aus

Wiesbaden-Kloppenheim führenden Straße „Hockenberger Höhe“ auf einer Obstwiese

errichtet. Während der Löscharbeiten durch die Wiesbadener Feuerwehr musste die

Straße kurzfristig gesperrt werden. Durch den Brand, dessen Ursache bislang

ungeklärt ist, entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die

Ermittlungen dauern an. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter 0611 /

3450 bei den Brandursachenermittlern der Wiesbadener Kriminalpolizei.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen,

Wiesbaden-Erbenheim, Oberfeld, Montag, 15.02.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 18.02.2021, 12:00 Uhr,

(jka) Unbekannte verschafften sich zwischen Montagabend und gestern Mittag

unberechtigt Zutritt zum Laderaum eines Kleintransporters und entwenden

Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro. Als der

Geschädigte am Donnerstag zu seinem in der Straße „Am Oberfeld“ in Erbenheim

abgestellten Transporter kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter

gewaltsam die Hecktür des Fahrzeugs aufgebrochen hatten. Es wurden Werkzeuge und

Baumaterialien mit einem geschätzten Gesamtwert von 4.500 Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter 0611 / 345-0 entgegen.

Graffiti-Sprayer unterwegs – Zwei Täter festgenommen,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Kaiser-Friedrich-Ring, Montag 15.02.2021 bis

Freitag, 19.02.2021,

(jka) In dieser Woche waren nachts schon mehrfach Graffiti-Sprayer im

Stadtgebiet Wiesbaden unterwegs und verursachten Sachschäden von mehreren

Hundert Euro. In der Zeit von Montagabend bis Donnerstagmorgen wurde ein in der

Goerdelerstraße abgestellter Autoanhänger auf allen vier Seiten großflächig mit

schwarzer Farbe besprüht. Von diesen Tätern fehlt noch jede Spur. In der

vergangenen Nacht fielen einer Funkstreife der Wiesbadener Polizei drei

verdächtige Personen im Kaiser-Friedrich-Ring auf. Die drei jungen Männer im

Alter von 16 bis 24 Jahren hatten vermutlich kurz zuvor eine Hausfassade mit

silberner Farbe besprüht. Beim Erblicken des Polizeiautos flüchteten sie. Nach

kurzer Verfolgung durch mehrere Polizeiwagen konnten zwei mutmaßliche

Graffiti-Sprayer festgenommen werden. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen

Dritten dauern an. Alle drei müssen sich am Ende in einem Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung verantworten. Hinweisgeber und Zeugen, sowie weitere

Geschädigte melden sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter 0611 / 3452340.

Verkehrskontrollen in Wiesbaden,

Wiesbaden, B455 Nauroder Straße, Donnerstag, 18.02.2021, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr,

(jka) Am Donnerstagvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der

Polizeidirektion Wiesbaden wieder Verkehrskontrollen durch. Die Kontrollkräfte

richteten am Vormittag im Bereich Nauroder Straße / Rheinlandstraße eine

Kontrollstelle ein. Es wurden 18 Fahrzeuge und 23 Personen kontrolliert, wobei

18 Verstöße festgestellt wurden. Zwei Autofahrer telefonierten während der Fahrt

und zehn waren nicht angeschnallt. An einem PKW waren die Reifen abgefahren.

Neben diesen Ordnungswidrigkeiten wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen des

Besitzes von Betäubungsmitten eingeleitet.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Montag: A3, Fahrtrichtung Frankfurt

Dienstag: Bundesstraße 417

Mittwoch: A66, Fahrtrichtung Rüdesheim

Freitag: A3, Fahrtrichtung Köln

Sonntag: A3, Fahrtrichtung Köln

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Seniorin von Trickdieben heimgesucht – Eintreffender Enkel verhindert Diebstahl

Rüdesheim, 18.02.2021, 15.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin aus Rüdesheim zu Hause von zwei

Trickdieben aufgesucht. Das diebische Pärchen, ein Mann und eine Frau, wurde

gegen 15.45 Uhr von der über 80 Jahre alten Frau ins Haus gelassen, indem sie

vorgaben, der Seniorin beim Ausfüllen der Unterlagen für die Corona-Impfung

helfen zu wollen. Als die beiden dann im Haus waren, verwickelte die weibliche

Täterin die Geschädigte geschickt in ein Gespräch, so dass der Komplize

unbemerkt die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchen konnte.

Währenddessen traf jedoch glücklicherweise der Enkel im Haus der Seniorin ein,

so dass die beiden Trickdiebe die Tat abbrachen und flüchteten, bevor sie etwas

entwenden konnten. Der Trickdieb soll 20- 25 Jahre alt, ca. 1,70- 1,75 Meter

groß gewesen sein und eine Baseballmütze mit goldenen Applikationen getragen

haben. Die Komplizin sei etwa genauso alt, ca. 1,65 Meter groß, habe blonde,

schulterlange Haare und einen Faltenrock mit einem weißen T-Shirt getragen.

Mögliche weitere Geschädigte der beiden Trickdiebe oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 oder aber bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Die Maschen, mit denen die Trickdiebe vorgehen, entsprechen meist dem gleichen

Muster und sind gleichermaßen kaltschnäuzig wie skrupellos. Unter Vortäuschen

von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen

Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung ihrer meist

älteren Opfer zu verschaffen. Bedenken Sie, dass Trickdiebe erfinderisch und

schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue

Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Aktuell nutzen sie dafür auch die

Situation rund um die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Impfungen

aus. Die Polizei rät deshalb, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder Verwandte hinzu.

Sechs fahruntüchtige Fahrzeugführer innerhalb eines Tages gestoppt,

Rheingau-Taunus-Kreis, 18.02.2021,

Im Rheingau-Taunus-Kreis wurden innerhalb eines Tages sogleich sechs

fahruntüchtige Fahrzeugführer von der Polizei gestoppt. Durch eine Streife der

Polizei Idstein wurde am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer, der unter dem

Einfluss von Drogen unterwegs war, angehalten. Die Serie setzte sich durch

aufmerksame Streifen in Rüdesheim mit einem alkoholisierten Fahrzeugführer und

dann im Bereich der Polizei Bad Schwalbach mit zwei alkoholisierten Fahrern und

zwei weiteren unter Drogeneinfluss fort. Bei allen sechs angehaltenen

Autofahrern wurden Blutentnahmen angeordnet. Führerscheine wurden sichergestellt

mit Ausnahme eines Fahrers, der gar nicht erst im Besitz einer Fahrerlaubnis

war. Den männlichen Fahrzeugführern zwischen 20 und 49 Jahren drohen nun

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, unerlaubten Besitz und

Konsum von Betäubungsmitteln sowie in einem Fall Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Mit dem Auto überschlagen,

Taunusstein, Landesstraße 3373, 18.02.2021, 07.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen hat sich eine 31-jährige Autofahrerin auf der L 3373

zwischen Wingsbach und Strinz-Margarethä mit ihrem Peugeot überschlagen. Die

31-Jährige war gegen 07.45 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als sie in einer

leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich

und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Die bei dem Unfall verletzte

Autofahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und der

erheblich beschädigte Unfallwagen abgeschleppt.

Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niedernhausen, Kreisstraße, 705, Donnerstag, 18.02.2021, 17:40 Uhr,

(jka) Donnerstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem

Seat die Kreisstraße 705 von Niedernhausen kommend in Richtung Niederseelbach.

Im Bereich einer Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Auto aus bislang

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte

mit einem Baum, geriet ins Schleudern und kam auf einer Grünfläche zum Stehen.

Während der Bergungsarbeiten des Unfallwagens musste die Fahrbahn kurzfristig

gesperrt werden. Der 20-Jährige verletzte sich nur leicht, wurde jedoch

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Seat entstand Totalschaden.

Fahrzeug überschlagen – Person verletzt, Waldems-Esch, Bundestraße 275,

Donnerstag, 19.02.2021, 05:50 Uhr, (jka) Ein 36-Jähriger befuhr am frühen

Freitagmorgen mit seinem Opel Corsa die Bundesstraße 275 aus Richtung Niederems

in Richtung Bundesstraße 8. Kurz vor dem Ortseingang Waldems Esch geriet sein

Auto ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem

Straßengraben zum Stillstand. An dem Pkw entstand Totalschaden. Er musste mit

einem Kran geborgen werden. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in

ein Krankenhaus gebracht.

Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Schwalbach, Bad Schwalbach, Emser Straße, 24.04.2021, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

Der regionale Verkehrsdienst Bad Schwalbach bietet Bürgerinnen und Bürgern am

Samstag, dem 24.04.2021, in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr an, ihre Fahrräder

kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet auf dem Parkplatz der

Polizeistation Bad Schwalbach bzw. des Finanzamtes in der Emser Straße statt.

Eine telefonische Anmeldung zur Vergabe eines Termins ist hierfür zwingend

erforderlich. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da die

zu vergebenen Plätze begrenzt sind. Die Aktion findet ausschließlich unter

Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften statt. Das heißt, es muss

zwingend eine medizinische Maske (OP-Maske oder Standard FFP2) getragen werden.

Außerdem gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln von 1,5 Meter pro Person.

Wir bitten darum, dass nur eine Person pro Fahrrad vorbeikommt. Sodass die

geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Zuordnung zum Eigentümer möglich

Bei der Codierung gravieren die Beamten eine individuelle

Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte

Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Fundbüros und

Polizeidienststellen können diese Nummer „übersetzen“, sodass das Rad bei einem

Auffinden eindeutig seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Neben

dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung

zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen

Besitzer wieder zurückzubringen. Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem

Carbonrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt

mit einem Nadelpräger, wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch

die Prägung mit dem Nadelträger kann die Garantie des Herstellers für das

Fahrrad erlöschen.

Was wird benötigt?

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein

Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie beispielsweise die Rechnung für

das zu codierende Fahrrad.

Terminvergabe am 05.03.2021 in der Zeit von 08.00 -13.00 Uhr, Regionaler

Verkehrsdienst Bad Schwalbach, Frau Glätzer, unter der Telefonnummer:

06124-7078230