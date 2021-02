Polizei warnt – Mehrere Glätte-Unfälle am Freitagmorgen

Gießen (ots) – Am frühen Freitagmorgen 19.02.2021 kam es auf verschiedenen Strecken in Gießen und im Gießener Umland zur Bildung von Glatteis. Offenbar überrascht vom plötzlich eintretenden Glatteis waren am Freitagmorgen Autofahrer in Gießen und im Gießener Umland. Innerhalb von etwa 2 Stunden kam es zu mindestens 10 solcher Unfälle. Neben Unfällen, die mit einem eher geringen “Blechschaden” endeten, kam es noch zu folgenden Unfällen innerhalb etwa 2 Stunden:

Eine 22-jährige Frau aus Pohlheim befuhr gegen 06.10 Uhr in einem Seat die Landstraße 3133 von Holzheim nach Langgöns. Aufgrund von Glatteis verlor die Pohlheimerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Gegen 06.45 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Lollar die Landstraße 3093 von Launsbach nach Wißmar. Auf glatter Fahrbahn geriet die Lollarerin auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Mann aus Wettenberg, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Das Fahrzeug des Wettenbergers landete seitlich liegend im Straßengraben und war nicht mehr fahrbereit.

An der Unfallstelle lief Öl aus. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

In Fernwald-Steinbach fuhr eine 24-jährige Frau gegen 07.00 Uhr in einem Suzuki die Hauptstraße in Richtung Kreisstraße 156. Offenbar aufgrund der vereisten Fahrbahn verlor die Suzuki-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr durch den Straßengraben. Dort prallte sie gegen den Holzstamm eines Zauns. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Ins Schlittern geriet eine 19-jährige Frau aus Langgöns in einem Ford auf der Landstraße 3133. Gegen 07.40 Uhr fuhr die Ford-Fahrerin von Niederkleen nach Langgöns als sie aufgrund von vereister Fahrbahn von der Straße abkam und das Fahrzeug sich drehte. Eine 63-jährige Frau aus Langgöns, die hinter dem Ford fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug der 19-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.500 Euro.

15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls gegen 07.40 Uhr in der Wetzlarer Straße in Klein-Linden. Ein 28-jähriger Gießener verlor offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Der Gießener kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Mauer mit Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen 08.00 Uhr befuhren eine 53-jährige Frau aus Gießen in einem VW und ein

33-jähriger Mann aus Gießen in einem Ford hintereinander die Alten-Busecker-Straße stadtauswärts. Die VW-Fahrerin bremste kurz vor der Einmündung zur Greizer Straße. Offenbar aufgrund von winterglatter Fahrbahn kam der 33-Jährige nicht zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Auf der Kreisstraße 163 zwischen Grüningen und Dorf-Güll kam eine 53-jährige Frau vermutlich aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Dabei verletzte sich die 53-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Gießen: Kontrollen in der Grünberger und in der Marburger Straße

(ots) – Am Donnerstagvormittag 18.02.2021 haben Beamte des Gießener Verkehrsdienstes und der Stadt Gießen Kontrollen durchgeführt. In der Grünberger Straße hatten die Beamten dabei Personen, die am Steuer das Handy nutzten oder nicht angeschnallt waren, im Visier. Etwas über 30 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Sieben Autofahrer waren nicht angeschnallt, während drei Autofahrer ein Handy nutzten.

Darüber hinaus stellte es sich heraus, dass einige Lasterfahrer es nicht so genau mit der Ladungssicherung nahmen. Auf einen Fahrer eines PKW kommt ein Strafverfahren zu.

Er hatte keinen Führerschein.

Nachmittags wurden in der Marburger Straße mehrere Fahrzeuge von Beamten der Polizeistation Gießen Nord ins Visier genommen.

Die Beamten hatten dabei etwa 40 Personen kontrolliert.

Auch hier müssen 10 der Kontrollierten mit Bußgeldverfahren rechnen.

Linden: Blutentnahme und Sicherstellung eines PKW

(ots) – Gleich “doppelt Pech” hatte ein 24-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag 18.02.2021 im breiter Weg in Linden. Er war mit einem Auto unterwegs und konnte den Beamten bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Dazu stellte es sich heraus, dass er zuvor offenbar Drogen zu sich genommen hatte. Ein erster Test verlief positiv. Auch der PKW wurde sichergestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Pflasterstein Scheibe eingeschlagen

(ots) – Am späten Donnerstagvormittag haben unbekannte in der Ferniestraße mittels Pflasterstein die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Der PKW war geparkt vor einem Lebensmittelmarkt. Aus dem Innenraum wurde aber nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Koffer aufgeschnitten

(ots) – Im Burggraben in Gießen hatten es Langfinger zwischen Montag und Donnerstag auf einen Koffer abgesehen. Die Diebe kamen in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und suchten den Keller auf.

Dort hebelten sie einen Kellerverschlag auf und nahmen einen Koffer mit.

Der Koffer, der aufgeschnitten wurde, konnte wenig später in der Nähe gefunden werden. Von den Unterlagen, die sich darin befanden, fehlt aber jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Falsches Rezept vorgelegt

(ots) – Mit einem gefälschten Rezept wollte ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, in der Plockstraße offenbar Medikamente erlangen. Der unbekannte Mann, der zwischen 180 und 185 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt sein soll, flüchtete ohne Medikamente.

Er soll einen grauen Kapuzenpulli und eine graue Jogginghose getragen haben. Auffällig soll eine Mütze mit Neonfärbung gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Prügelei in Erstaufnahmeeinrichtung

(ots) – Zwei Algerier sollen am Donnerstagabend 18.02.2021 in der Rödgener Straße auf einen afghanischen Asylbewerber losgegangen sein. Offenbar hatte sich der 26-Jährige zunächst das Handy des 21-Jährigen genommen.

Als der Afghane sich das Handy zurückholte, wurde er von dem 26-Jährigen und einem algerischen Landsmann attackiert. Dabei schlugen und traten sie auf den 21-Jährigen ein.

Gießen: Auto aufgebrochen

(ots) – In der Grünberger Straße haben Unbekannte zwischen Dienstag und Donnerstag einen VW Polo aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Innenraum eine RayBan Brille und geringe Mengen Kleingeld.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Tablet entwendet

(ots) – In der Wiesenstraße hatten es Langfinger auf ein Tablet abgesehen. Die Täter hatten einen Kleinlaster aufgebrochen, in dem sie die Seitenscheibe einschlugen und zugriffen. Das Tablet lag auf dem Beifahrersitz.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

(ots) – In der Rödgener Straße haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh die beiden Kennzeichen GI-HS 743 entwendet.

Die Schilder befanden sich an einem Toyota.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Garagentor beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag (11.Februar) 15.30 Uhr und Freitag (12.Februar) 15.15 Uhr ein Garagentor in der Straße “Am Keßlersgarten” in Garbenteich auf bislang unbekannte Art. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag (18.Februar) gegen 11.20 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Biebertal in einem Daimler die Landstraße 3474 von Königsberg nach Biebertal. Dabei kam der Daimler-Fahrerin ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Seat bei Parkmanöver beschädigt

Offenbar bei einem Parkmanöver in einem Parkhaus in der Gaffkystraße beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag (18.Februar) zwischen 12.10 Uhr und 14.00 Uhr einen geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Leon zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Fußgängerin angefahren

Donnerstagnachmittag (18.Februar) gegen 16.05 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter rückwärts von einem Parkplatz in der Uhlandstraße in Watzenborn-Steinberg. Dabei übersah der Unbekannte vermutlich eine 54-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte erkundigte sich nach der Fußgängerin, hinterließ jedoch keine Personalien und fuhr davon. Die 54-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Zusammenstoß mit Reh

Ein 59-jähriger Mann aus Hungen befuhr am Donnerstag (18.Februar) gegen 06.45 Uhr die Landstraße 3345 von Bettenhausen nach Bellersheim als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von 750 Euro entstand. Das Reh überlebt den Aufprall nicht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß mit Bus

4.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (18.Februar) gegen 17.05 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 29-jähriger Mann aus Buseck in einem Nissan beabsichtigte von einem Parkplatz über die Zufahrtstraße zum Busbahnhof in die Bahnhofstraße zu fahren. Dabei übersah der Busecker offenbar einen Linienbus und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Wildunfall

Donnerstagabend (18.Februar) gegen 19.40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Rabenau in einem VW die Landstraße 3127 von Grünberg nach Geilshausen. Dabei kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Reh zusammen. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß in den Wald. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel.06401/91430.

B457/Fernwald: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 61-jähriger Mann aus Gießen und eine 71-jährige Frau aus Laubach befuhren am Donnerstag (18.Februar) gegen 14.00 Uhr die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Lich. Aufgrund einer roten Ampel bremste der Gießener. Vermutlich bemerkte die 71-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des Gießeners auf.

Der 61-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige Frau aus Pohlheim befuhr Donnerstagabend (18.Februar) gegen 19.20 Uhr in einem Opel die Straße “Am Erlenhof” in Richtung Fortweg. Vermutlich übersah die Opel-Fahrerin an der Kreuzung eine 29-jährige Frau aus Langgöns in einem Mazda, die den Fortweg in Richtung Hausen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Opel von der Fahrbahn abkam, eine Böschung runter rutschte und nach 30 Metern zum Stehen kam. Die 18-Jährige, ein 19-jähriger Mitfahrer und der Mazda-Fahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Am Donnerstag (18.Februar) gegen 16.10 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den linken Fahrstreifen des Schiffenberger Weg und beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln.

Dabei übersah der LKW-Fahrer vermutlich einen 51-jährigen Mann in einem Audi und touchierte das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Grünberg: Reifenplatzer führt zu Unfall

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (18.Februar) auf der Autobahn 5 bei Grünberg. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel als ein Reifen des LKW platzte, die Reifendecke sich löste und auf dem linken Fahrstreifen liegen blieb.

Ein 35-jähriger Mann in einem Opel, der den linken Fahrstreifen befuhr, erkannte das Hindernis in der Dunkelheit erst spät und bremste daraufhin stark ab.

Ein 61-jähriger Mann in einem VW, der sich hinter dem Opel-Fahrer befand, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Opel auf. Beide Fahrzeuge kamen auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich bei dem Zusammenstoß und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Acht weitere Fahrzeuge konnten dem Hindernis nicht ausweichen und überfuhren es. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 37.300 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Auffahrunfall in der Rödgener Straße

Ein 21-jähriger Mann aus Grünberg in einem Mercedes und ein 33-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel befuhren am Freitag (19.Februar) gegen 07.40 Uhr die Rödgener Straße stadteinwärts. Als der Grünberger verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der Opel-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

