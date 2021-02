Räuber gesucht und 200 Gramm Kokain gefunden

Kassel (ots) – Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen eines schweren Raubes in einer Kasseler Wohnung im Juni des vergangenen Jahres hat am Donnerstag 18.02.2021 zur Verhaftung von 2 tunesischen Männer. Sichergestellt wurden ca. 200 Gramm Kokain sowie ca. 9.000 Euro Bargeld.

Zuvor hatten sich während der zeitintensiven Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat 35 konkrete Hinweise darauf ergeben, dass einige der Tatverdächtigen des Raubes, auch regen Handel mit Kokain treiben. Aus diesem Grund stiegen die Beamten des Rauschgiftkommissariats 34 in die weiteren Ermittlungen mit ein. Gemeinsam gelang es den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft Kassel, Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen die beiden 32- und 35-jährigen Tunesier zu erwirken. Beide konnten durch gezielte Fahndungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden.

Am Donnerstag 18.02.2021 folgten nun an verschiedenen Orten in Kassel die Festnahmen der beiden Tunesier sowie eines 36-jährigen mutmaßlichen Drogenkäufers durch Fahnder des ZK 43, der Operativen Einheit der Kriminalpolizei.

Zudem erfolgten Durchsuchungen, unter anderem einer mutmaßlich für die Drogengeschäfte genutzten Wohnung im Stadtteil Kirchditmold.

Im Rahmen der Durchsuchungen fanden die Ermittler das Kokain, 7.700 Euro Bargeld und weitere Gegenstände, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Bei der Festnahme des 32-Jährigen konnte bei ihm ebenfalls eine größere Menge Bargeld aufgefunden werden. Die Beamten nahmen den 32- und 35-Jährigen wegen der bereits bestehenden U-Haftbefehle aufgrund des Raubdeliktes fest. Gegen den 35-Jährigen bestand zudem bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bautzen wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Er wurde dem zuständigen Gericht noch am Donnerstag vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Kassel verbracht.

Der 32-Jährige wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem schweren Raub, dauern derzeit noch an.

Autodiebe schlagen zu – Weißer Toyota RAV4 gestohlen

Kassel-Waldau (ots) – Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag 19.02.2021 einen weißen Toyota RAV4 in der Breslauer Straße im Kasseler Stadtteil Waldau gestohlen. Von dem Wagen mit den amtlichen Kennzeichen KS-VV 150 im Wert von ca. 18.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zu schlugen und wie sie genau vorgingen, ist momentan noch unklar.

Die am Morgen nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem drei Jahre alten Toyota brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei.

Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Parkplatzes in der Breslauer Straße, Ecke Vautswiesenweg, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Autofahrer erfasst Fußgängerin bei Fahrt über rote Ampel – 57-Jährige schwer verletzt

Kassel-Fasanenhof (ots) – Am Donnerstagabend 18.02.2021 ereignete sich auf der Ihringshäuser Straße/Ecke Koboldstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Der 19-jährige Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis war offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren und hatte mit seinem Mazda eine dort überquerende 57-Jährige aus Vellmar erfasst. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 19:15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte die aus der Koboldstraße kommende Fußgängerin bei Grün die dortige Ampel in Richtung Stifterstraße und wurde hierbei von dem stadtauswärts fahrenden Mazda erfasst.

Die 57-Jährige brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus. Der Schaden an der Windschutzscheibe des Mazda beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

