Polizei Eschwege

Brand eines Fachwerkhauses

Wanfried (ots) – In der Nacht zu Freitag 19.02.2021 ereignete sich ein Wohnhausbrand in der Klauskirchstraße in Wanfried. Um 00:10 Uhr werden Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert, nachdem es in dem Fachwerkhaus im Wohnbereich einer 78-Jährigen Bewohnerin zum Brandausbruch kam. Die 78-Jährige selbst informierte daraufhin ihre im Haus lebende Tochter im 1. Stock. Gemeinsam mit ihrer Mutter stellten sie fest zu, dass sich das Feuer bereits zu weit ausgebreitet hatte. Sofort alarmierten die Tochter die Feuerwehr und verließ mit der Mutter das Haus.

Die alarmierten Feuerwehren aus Wanfried und den Ortsteilen sowie Eschwege und Bad Sooden-Allendorf (jeweils mit Drehleitern), bekämpften das Feuer des mittlerweile in Vollbrand stehenden Fachwerkhauses. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei zur Brandursache, ist nach derzeitigen Stand von einer fahrlässigen Handlung, welche durch Überhitzung und unsachgemäßen Umgang mit einem Kirschkissen auszugehen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen der Eschweger Kripo noch an.

Die beiden Bewohnerinnen wurden in der Nacht in der Rettungswache in Wanfried durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 120.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) – Um 08:35 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Auffahrunfall. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf beabsichtigte auf die B 27 aufzufahren, musste verkehrsbdingt jedoch abstoppen. Dies bemerkte der nachfolgende 35-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben.

Um 07:35 Uhr befuhr heute früh ein 42-Jähriger aus Marburg mit seinem Pkw von der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau kommend den Parkplatz des dortigen Getränkemarktes, um die angrenzende Friedrichsbrücker Straße zu erreichen. Dabei plante er die querenden Bahnschienen zu überfahren, übersah aber den hohen Bordstein, der an die Schienen angrenzt. Der Pkw hing dadurch fest und mit den Vorderreifen über den Bahnsteig.

Dadurch kam es zu Beinträchtigung des Bahnverkehrs, wodurch die an der Haltestelle stehende Tram 45 Minuten an der Weiterfahrt gehindert wurde.

Der Pkw musste abgeschleppt werden; Sachschaden: ca. 700 EUR.

Wildunfall

Um 03:50 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw die L 3403 von Reichensachsen in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

Unfall beim Ausparken

Um 12:18 Uhr parkte gestern Mittag eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29-Jährigen aus Eschwege.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Unfall beim Einfahren

Um 13:59 Uhr fuhr gestern Mittag eine 25-Jährige aus Schwarzenborn in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand an, um sich in den Verkehr einzuordnen. Dabei übersah sie den herannahenden Pkw, der von einem 60-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Schaden: ca. 2.000 EUR.

Unfall beim Rangieren

Um 11:35 Uhr rangierte gestern Vormittag eine 32-Jährige aus Ershausen mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz eines Küchenstudios in Sontra-Donnershag. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Pkw Volvo, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 17.02.21, 16:30 Uhr und dem 18.02.21, 12:00 Uhr wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Opel Meriva, der in Höhe Haus-Nr. 27 geparkt war, beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Lack an mehreren Stellen.

Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

