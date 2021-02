Heidelberg: Stadtnotizen 18.02.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Alle Bürgerämter ab Montag, 22. Februar, geöffnet

Die Stadt Heidelberg öffnet ab Montag, 22. Februar 2021, wieder alle Bürgerämter in den Stadtteilen und im Rathaus. Der Zugang wird durch eine Einlasskontrolle geregelt, um die Hygienemaßnahmen zu wahren. Abweichend von den regulären Öffnungszeiten unter www.heidelberg.de/buergeramt werden die Bürgerämter von 12 bis 13 Uhr geschlossen sein. Um den Zugang zum Bürgeramt Altstadt zu gewährleisten, wird der Haupteingang des Rathauses ebenfalls wieder geöffnet. Das restliche Rathaus bleibt für Bürgerinnen und Bürger geschlossen.

Es muss in den Bürgerämtern mit Wartezeiten gerechnet werden. Bürgerinnen und Bürger sollten nur für Anliegen vorsprechen, wenn das persönliche Erscheinen für die Dienstleistung unbedingt erforderlich ist. Sie werden dringend gebeten, ansonsten weiterhin die postalischen und digitalen Antrags- und Kommunikationswege zu nutzen. Dies gilt insbesondere auch für die Beantragung von Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl.

Neubauvorhaben im Bereich Hebelstraße / Römerstraße in der Südstadt – Online-Beteiligungsveranstaltung am 25. Februar

Die Firma Erhard & Stern aus Heidelberg hat die beiden Anwesen Hebelstraße 1 (ehemals Autohaus Joncker) sowie Römerstraße 92-94 in der Südstadt erworben und plant dort eine mehrgeschossige Neubebauung vorwiegend mit Wohnungen. Hierfür ist die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlich. Bereits im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses durch den Gemeinderat will die Vorhabenträgerin das Projekt öffentlich vorstellen. Entsprechend den „Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung“ der Stadt Heidelberg findet hierfür am Donnerstag, 25. Februar 2021, ab 17 Uhr eine Online-Beteiligungsveranstaltung statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. In der Veranstaltung werden die Vorhabenträgerin und das Architekturbüro happarchitecture aus Frankfurt, das im Rahmen eines Architektenwettbewerbs ausgewählt wurde, die Planung für das Areal vorstellen. Anschließend besteht die Gelegenheit, im Chat Fragen zu stellen. Die Online-Veranstaltung ist über den Link unter www.event.erhardstern.com erreichbar. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.