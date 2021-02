Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 19.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Älterer Dame Geldbeutel entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am 13.02.2021 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Bislang unbekannte Täter entwendeten in dieser Zeit den grünen Ledergeldbeutel der Dame, samt Bargeld, Personalausweis und Führerschein aus deren Umhängetasche. Diese Tasche befand sich in ihrem Einkaufskorb. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Werkzeugkisten aufgehebelt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 17.02.2021, 16:00 Uhr, bis 18.02.2021, 08:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Werkzeugen in einen Rohbau im Platanenring in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten durch eine vermutlich nicht ordnungsgemäß verschlossene Tür ins Gebäudeinnere. Dort hebelten sie die verschlossenen Werkzeugkisten der Handwerker auf und entwendeten das darin befindliche Werkzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt Nach Ruhestörung leistet 40Jähriger Widerstand

Grünstadt, Uhlandstraße – 18.02.2021, 21:30 Uhr (ots) – Nachbarn teilten gegen 20:50 Uhr mit, dass ein 40-Jähriger in seiner Wohnung laut herumschreit. Er wurde aufgesucht und von den Beamten zur Ruhe ermahnt. Um 21:30 Uhr gingen erneut Anrufe ein, weil es wieder zu Schreierei kam. Dies konnte von den Beamten so bestätigt werden. Zwischenzeitlich hatte der 40-Jährige in seiner Wohnung randaliert und Möbel klein geschlagen. Gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv und er konnte nicht beruhigt werden. Aufgrund seines Verhaltens musste eine Gewahrsamnahme/Unterbringung in der Psychiatrie erfolgen. Er wurde aus Gründen der Eigensicherung gefesselt. Gegen die Maßnahme sperrte sich der 40-Jährige massiv – er musste sogar zum RTW getragen werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):