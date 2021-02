Kreis Bad Dürkheim, Neustadt: Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Grundschulen – Coronavirus-Testmöglichkeiten nutzen

Bad Dürkheim – Bereits seit Ende Januar 2021 kann sich das Kita-Personal in Rheinland-Pfalz jederzeit freiwillig und kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Dieses Angebot der anlasslosen Testung mittels Antigen-Schnelltest weitet das Land vor dem Hintergrund des anstehenden Starts des Präsenzunterrichts an Grundschulen am 22. Februar nun auch auf Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulen aus. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld befürwortet dieses Vorgehen und ruft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen dazu auf, dieses Angebot zu nutzen.

„Es ist eine gute Entwicklung für Kinder und Familien, dass die Grundschulen wieder mit dem Präsenzunterricht im Wechselmodel starten können. Es ist wichtig, dass die Öffnungen mit Bedacht und so sicher wie möglich erfolgen. Darum möchte ich an die Testmöglichkeiten für das Personal erinnern, damit wir Infektionen früh in den Griff bekommen können“, so Ihlenfeld.

Wichtig: Die kostenlosen Schnelltests auf freiwilliger Basis werden bis zum 31. März 2021 unter Vorlage eines Berechtigungsscheins vorgenommen. Der Berechtigungsschein wird von der jeweiligen Einrichtungsleitung ausgestellt.

Die Testmöglichkeiten für Antigen-Schnelltests im Landkreis Bad Dürkheim und in der Stadt Neustadt im Kurzüberblick:

Testzentrum Evangelisches Krankenhaus Bad Dürkheim

Dr.-Kaufmann-Str. 2, 67098 Bad Dürkheim

Tel.: 06322 6076716

Praxis Dr. Sabine Rahmann

Wasserhohl 19, 67098 Bad Dürkheim

Tel.: 06322 8680

Praxis Dr. Karl Deibel

Am Nussbaum 9, 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353 9597930

Dr. Ayasse

Neugasse 20a, 67169 Kallstadt

Tel.: 06322 94490

DRK Kreisverband Bad Dürkheim e.V.

Katastrophenschutz-Halle, Am Schwabenbach 20, 67159 Friedelsheim

Tel.: 06322 94460

Dr. Müller

Färberstrasse (Verkehrsverein), 67466 Lambrecht

Tel.: 0175 6979284

Praxis Dr. Seifert

Möllbachstraße 14, 67471 Elmstein

Tel.: 06328 431

Praxis Dr. Rommel

Hauptstraße 74, 67150 Niederkirchen

Tel.: 06326 989081

Zahnarztpraxis Mulitze

Langgasse 64, 67454 Haßloch

Tel.: 06324 2618

Praxis Goldner & Seufzer

Vorstadt 3, 67269 Grünstadt

Tel.: 0635982088

Praxis Regina Kemp

Vorstadt 3, 67269 Grünstadt

Tel.: 06359 9610234

Schwanen Apotheke

Hauptstraße 16, 67269 Grünstadt

Tel:: 06359 919237, E-Mail: info@schwanen-apotheke-gruenstadt.de

Dr. med. Jens Galan

Hochgewanne 19, 67269 Grünstadt

E-Mail: mail@galan.info

Praxis Raabe/Blattner

Hauptstr. 20, 67310 Hettenleidelheim

Tel.: 06351 7468

Corona Mobil Leiningerland

Leininger Pfad 15, 67271 Mertesheim

Tel.: 0176 31487694, E-Mail: blatner.covid19@gmail.com

Hausarztpraxis Kirchheim

Bissersheimerstr. 27, 67281 Kirchheim an der Weinstraße

Tel.: 06359 2236

Praxis Dr. Dino Schlamp und Dr. Sabine Franke-Busch

Pfarrgasse 15, 67280 Ebertsheim

Tel.: 06359 961196

Dr. Hebgen

Storchengasse 7, 67435 Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 06321 7800

Allgemeinarztpraxis Heider

Spitalbachstr. 47, Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 06321 14071

Zahnarztpraxis Dr. Wilfried Woop

Konrad-Adenauer-Str. 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 06321 32012

Praxisklinik Michel

Konrad-Adenauer-Str.1, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 06321 32100

Dr. med. Volker Aldinger Praxis für Innere Medizin

Maconring 95A, 67434 Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 0171 4208542

DRK-Stadtverband Neustadt an der Weinstraße e.V.

Speyerdorfer Straße 10, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel.: 06321 8608-400, E-Mail: testcenter@drk-neustadt.de

Die Auflistung stellt einen Überblick über die Testmöglichkeiten in Kreis und Stadt dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Über den Link https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/eden/org/facility/summary können darüber hinaus tagesaktuell Testeinrichtungen in Wohnortnähe gefunden werden.

Ebenso finden sich hier weitere Informationen: https://www.kv-rlp.de/patienten/wegweiser-coronavirus/corona-anlaufstellen/