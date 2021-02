Es ist nicht irgendein Turnier, das im Sommer 2021 ansteht, denn erstmals wird eine Fußball-Europameisterschaft in ganz Europa ausgetragen.

Gleichzeitig soll dies aber auch ein Einzelfall bleiben. Die Austragung im Jahr 2024 ist bereits 2018 nach Deutschland vergeben worden und Deutschland zählt auch im Juni und Juli 2021 zu den Gastgebern. In München werden drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale über die Bühne gehen. Doch was gilt es bei der EM im Sommer sonst noch zu beachten?

24 Teams – zwei Neulinge

Mit der Erweiterung des Teilnehmerfeldes an der Endrunde zum Turnier 2016 gab es damals schon einige Neulinge. 2021 werden es zwei Nationen sein, die erstmals an einer Endrunde vertreten sind. Finnland ist trotz einiger Ausnahmen wie Jari Litmanen oder Teemu Pukki nicht gerade als Fußballnation bekannt und schaffte die Qualifikation für das Turnier 2021 dennoch souverän. Nordmazedonien musste die Playoffs bestreiten, wo die Qualifikation für die Endrunde dank eines Auswärtssieges in Georgien gelang.

Die 24 Mannschaften starten in sechs Vierergruppen ins Turnier. Die wohl stärkste Gruppe ist dabei die Gruppe F, mit den letzten beiden Weltmeistern Frankreich und Deutschland sowie dem amtierenden Europameister Portugal. Die Portugiesen haben zudem 2019 die erste Austragung der UEFA Nations League für sich entscheiden können. Jeweils die ersten beiden Teams pro Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Ab dem Achtelfinale gilt das K.O.-System. Ein Spiel um den dritten Platz wird es wie auch bei den bisherigen Europameisterschaften nicht geben.

Viele Favoriten im Vorfeld

Wie es sich für eine Europameisterschaft gehört, ist die Dichte im Feld sehr groß. Es gibt nicht einen einzelnen Topfavoriten, sondern viele Mannschaften, die sich gute Chancen auf den Titel ausrechnen. Die bei Wettbonus.net vorgestellten Buchmacher von bet365 haben da für die EM Wetten schon wesentlich konkretere Ansichten. Sie sehen für die Euro 2020 England mit einer Quote von 6,50 am 15. Februar 2021 als Topfavoriten, gleichauf mit „Geheimfavorit“ Belgien sowie Weltmeister Frankreich.

Von den Außenseitern, die 2016 so bemerkenswert abgeschnitten haben, ist zum Beispiel Wales wieder mit dabei. In der Vorrundengruppe gegen das wieder erstarkte Italien, die unberechenbare Türkei und die für gewöhnlich gut organisiert auftretende Schweizer Mannschaft werden die Waliser allerdings gefordert sein. Gespannt darf man auf den Auftritt der Niederlande sein, die sich erstmals seit der WM 2014 wieder für einen Großanlass qualifizieren konnte.

Das richtige Timing bringt Erfolg

Der Erfolg der Portugiesen 2016 in Frankreich hat gezeigt, dass es wichtig ist, den Formhöhepunkt als Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen. Noch in der Gruppenphase spielten die Portugiesen unter ihrem Wert und erreichten gegen Island, Österreich und Ungarn drei Unentschieden. Im Lauf des Turniers steigerten sie sich allerdings und feierten so den größten Triumph ihrer Fußballgeschichte. Noch wesentlich überraschender kamen die Titel 2004 für Griechenland und 1992 für Dänemark. Sie zeigten allerdings, dass es vor allem darauf ankommt, im richtigen Moment bereit zu sein und alles zu geben. So lässt sich als Mannschaft in einem Turnier viel erreichen, auch wenn zu Beginn niemand auf einen Erfolg setzen würde.