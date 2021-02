Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Keine präparierten Holzscheite gefunden

Fischbach/Otterberg (ots) – Die Polizei hat Donnerstagmorgen 18.02.2021 wegen des am Freitag 12.2.2021 in Otterberg explodierten Holzscheits einen Brennholzstapel in Fischbach untersucht. Sämtliche Holzstücke wurden durchleuchtet. Dabei kam ein mobiles Röntgengerät des Bundeskriminalamts zum Einsatz. Weitere manipulierte Holzscheite oder andere verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden.

Eine Verbindung zu dem verstorbenen Landschaftsgärtner aus Mehlingen, der vor 2 Jahren einzelne Sprengfallen ausgelegte, kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Diese Verbindung kann aktuell aber auch nicht bestätigt werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Die Ermittlungen dauern an.|erf

Vorherige Meldung 09.30 Uhr:

(ots) – Im Kaminofen eines Wohnauses in Otterberg explodierte am Freitag 12.02.2021 ein Holzscheit. Ein Spezialhund hatte den Brennholzstapel in den vergangenen Tagen bereits abgesucht, aber nichts Verdächtiges gefunden. Nun soll vorsorglich jedes Holzscheit mit dem Röntgengerät des BKA durchleuchtet werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stammte das in Otterberg explodierte Holzstück von dem Brennholzstapel in Fischbach. Einem verstorbenen Angehörigen der betroffenen Eheleute gehörte der Stapel. Sie durften über das Brennholz verfügen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass auf diesem Weg das präparierte Holzscheit von Fischbach in den Kaminofen nach Otterberg gelangte.

Ob eine Verbindung zu dem vor 2 Jahren verstorbenen Landschaftsgärtners aus Mehlingen besteht, kann die Polizei weiterhin nicht ausschließen. Der damals 59-jährige Gartenbauunternehmer hatte einzelne Sprengfallen bei Personen ausgelegt, mit denen er im Clinch lag. Außerdem tötete er einen 64-jährigen Arzt.

Die Ermittlungen zur Explosion in Otterberg und hierbei auch insbesondere die kriminaltechnische Untersuchung der Überreste des präparierten Holzstücks dauern an. |erf

Handtasche aus Pkw gestohlen

Landstuhl (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 17.02.2021 machten Diebe Beute in einem Pkw. Wie die Geschädigte mitteilte, habe sie ihr Fahrzeug am Dienstagabend auf dem Parkplatz in der Berliner Straße abgestellt.

Am Mittwochmorgen musste sie dann feststellen, dass eine Tasche samt Geldbeutel fehlte. Da keine Aufbruchspuren zu erkennen waren, ist “derzeit nicht klar wie die Täter ins das Fahrzeuge gelangten”. Die Polizei bitte darum keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen und diese Autos auch sorgfältig abzuschließen.|pilan-Robi

Rohrbruch verursacht erheblichen Wasserschaden

Otterberg (ots) – Zu einem unbewohnten Anwesen mussten am Mittwochabend 17.02.2021 Feuerwehr, Stadtwerke und Polizei ausrücken. In dem Haus war ein Wasserrohr leckgeschlagen. Eine Nachbarin hatte die Polizei informiert, weil sie Wasserrauschen aus dem Anwesen hörte. Möglicherweise aufgrund der Witterung war ein Rohr geplatzt.

Das Wasser scheint über eine längere Zeit ausgeströmt zusein. Der Keller war überflutet, sämtliche Wände des Hauses waren feucht. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Mitarbeiter der Stadtwerke stellten die Wasserzuleitung zum Anwesen ab.

Die Hauseigentümer wurden von der Polizei informiert. |erf