Ubstadt-Weiher – Polizei sucht nach Straßenverkehrsgefährdung Zeugen und geschädigten BMW-Fahrer

Karlsruhe (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am frühen

Mittwochabend auf der Kreisstraße 3575, in Fahrtrichtung Norden, kommend vom

Kreisverkehr in Ubstadt.

Nach Angaben eines 30 Jahre alten Geschädigten fuhr dieser, gegen 17:40 Uhr, auf

der K3575 in Fahrtrichtung Norden. Kurz nach dem Kreisverkehr in Ubstadt kann

der Geschädigte beobachten wie rechtsseitig aus einem Feldweg ein Skoda auf die

bevorrechtigte Kreisstraße rausfährt, ohne auf den sich nähernden Verkehr zu

achten.

Durch das Verhalten des Skoda-Fahrers muss der vor dem 30-jährigen fahrende BMW

nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem Fahrzeug

des Beschuldigten zu verhindern.

Auch der 30-jährige Ford-Fahrer musste sein Fahrzeug bis zum absoluten

Stillstand abbremsen und auf die Gegenfahrbahn ausweichen, damit es zu keinem

Verkehrsunfall mit dem vorausfahrenden BMW kommt. Zu diesem Zeitpunkt befand

sich glücklicherweise kein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn.

Das Polizeirevier Bad Schönborn ist nun auf der Suche nach dem geschädigten

BMW-Fahrer oder weiteren Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Sie

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07253 8026 0 zu melden.

Graben – Neudorf – Größerer Polizeieinsatz wegen vermutlicher Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Diebstahl

Karlsruhe (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend in

Neudorf, da ein 46-jähriger Mann über den Polizeinotruf mitteilte entführt,

eingesperrt und geschlagen worden zu sein.

Gegen 22 Uhr verständigte der Geschädigte die Polizei. Aufgrund der

Schilderungen wurde das Wohnanwesen in der Schwetzinger Straße mit zahlreichen

Streifenwagenbesatzungen der Polizei angefahren. Nachdem die Tatwohnung im

Erdgeschoss lokalisiert werden konnte, sollte der mutmaßliche Geschädigte über

eine Leiter aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Aufgrund seiner Körperfülle

war für ihn allerdings die Benutzung der Leiter nicht möglich. In der Folge

stiegen Notzugriffskräfte über die Leiter in die Wohnung im Erdgeschoss. Durch

einen wach gewordenen Mitbewohner wurde die Zimmertüre des 46-Jährigen geöffnet,

wodurch eine Festnahme der drei im Alter von 30, 35 und 48 Jahre alten

Tatverdächtigen in der Wohnung erfolgen konnte.

Warum der 46-Jährige im Zimmer eingesperrt wurde bedarf der weiteren

Abklärungen, da alle Beteiligten widersprüchliche Angaben machten. Während die

drei Tatverdächtige nicht alkoholisiert waren, hatte der Geschädigte einen

Atemalkoholwert von über drei Promille. Die drei Männer wurden zunächst für

erkennungsdienstliche Maßnahmen in die Gewahrsamsräumlichkeiten des

Polizeipräsidiums Karlsruhe verbracht. Nach Abschluss der strafprozessualen

Maßnahmen, konnte sie die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – Unfallflüchtiger verursachte hohen Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte in

Karlsruhe einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von geschätzten 25.000

Euro entstand und flüchtete anschließend. Der Unbekannte beschädigte, vermutlich

beim Vorbeifahren zwischen Montag, 18.45 Uhr und Dienstag, 07.00 Uhr einen am

Fahrbahnrand in der Holbeinstraße, Höhe Unterfeldstraße geparkten Mercedes.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes teilweise auf den Gehweg

geschoben. Er nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der

Unfallstelle konnten diverse Fahrzeugteile des Verursachers aufgefunden werden.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können,

werden gebeten sich mit Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Fußballtraining in Lagerhalle

Karlsruhe (ots) – Ein Fußballtraining für Kinder musste die Polizei am

Mittwochnachmittag in Ettlingen beenden. Nach einem Hinweis, dass in einer

Lagerhalle im Industriegebiet von Ettlingen zu bestimmten Zeiten

Fußballtrainings für Kinder abgehalten werden, wurde die Halle am

Mittwochnachmittag, mit Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt

Ettlingen, überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass in der Halle ein

Fußballfeld aufgebaut worden war. Während 12 Kinder Fußball spielten, standen

die Eltern, die einen Mund-Nasen-Schutz trugen, am Spielfeldrand. Einer der

Erwachsenen trainierte die Kinder. Das Training wurde beendet. Die anwesenden

Erwachsenen müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Waghäusel – 18-Jähriger muss sich wegen drei Straftaten verantworten

Karlsruhe (ots) – Der junge Mann lag zunächst gegen 21:35 Uhr mit über zwei

Promille auf dem Gehweg in der Lindenallee, als ein Busfahrer pflichtbewusst

anhielt um sich nach dem Wohlbefinden des 18-Jährigen zu erkundigen. Plötzlich

und unvermittelt schlug der junge Mann dem Busfahrer mehrfach ins Gesicht und

bedrohte ihn. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Fahrrad.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 18-Jährige in der

Bruchsaler Straße mit seinem Fahrrad festgestellt werden. Nach einer kurzen

Verfolgung zu Fuß wurde der Beschuldigte gestellt und vorläufig festgenommen.

Aufgrund seiner Widersetzlichkeit mussten ihm Handschließen angelegt werden. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,2

Promille. Der junge Mann musste die Beamten mit auf das Revier begleiten. Dort

wurde ihm eine Blutprobe entnommen und im Anschluss von seiner Mutter abgeholt.

Als diese ihren Sohn im Auto hatte und losfahren wollte, sprang der 18-Jährige

aus dem bereits rollenden Fahrzeug und rannte fußläufig davon. Unmittelbar

darauf konnte er erneut durch eine Streife festgenommen werden. Er verbrachte

daraufhin die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Während der gesamten Einsatzdauer und während der Blutentnahme wurden die

eingesetzten Beamten durch den Beschuldigten mit diversen Kraftausdrücken

beleidigt.

Hambrücken – Leicht verletzt bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich eine 22-jährige Pkw-Fahrerin bei

einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der Hauptstraße zu. Eine

32-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung

Wiesental unterwegs. Beim dortigen Kreisverkehr fuhr sie auf den Pkw der

22-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde deren Pkw auf ein davor wartendes

Fahrzeug aufgeschoben. Alle Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Sachschaden

wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Ettlingen – Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus

Karlsruhe (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem

35-jährigen Fahrgast und dem 56-jährigen Busfahrer kam es am Mittwochabend in

Ettlingen. Der 35-Jährige wollte gegen 20.30 Uhr mit dem Bus nach

Ettlingen-Oberweier fahren. Bereits vor Fahrtantritt kam es zu verbalen

Streitigkeiten mit dem Busfahrer. An der Haltestelle Oberfeld in Bruchhausen kam

es dann nochmals zu Streitigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung

mündeten. Hierbei zog sich der 56-Jährige eine blutende Nasenverletzung zu.

Daraufhin verständigte er die Polizei über Notruf, fuhr mit dem Bus nach

Ettlingen zurück und stellte diesen in Höhe der Haltestelle Erbprinz ab. Dort

kam es dann zur erneuten körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer

und dem 35-Jährigen. In diesen Streit soll sich ein Unbekannter eingemischt und

den an Boden liegenden Busfahrer geschlagen und getreten haben. Noch vor dem

Eintreffen der Streife entfernte sich der Unbekannte. Eine Fahndung blieb

erfolglos. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Der 35-Jährige wurde zur Wache gebracht. Er konnte nach Durchführung der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

Hoher Sachschaden bei Unfall nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von

insgesamt rund 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am

Mittwochmorgen in Rheinstetten ereignete.

Ein 57-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen 08:15 Uhr die Bundesstraße 36 in

Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Kreuzung zur Industriestraße missachtete er das

Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem

bei Grünlicht querenden Kleinlaster eines 23-Jährigen kam. Durch den starken

Aufprall verletzten sich beide Autofahrer leicht und wurden vom Rettungsdienst

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden.

Ettlingen – Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6.100 Euro war das

Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Ettlingen ereignete.

Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 11:00 Uhr mit seinem Ford Transit auf der

Hohewiesenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Mörscher Straße missachtete er

die Vorfahrt einer 71-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Glücklicherweise wurde durch den Aufprall niemand verletzt.

Karlsruhe- Handtaschen meist aus Fahrradkörben entwendet

Karlsruhe (ots) – Gleich zu vier Diebstählen von Handtaschen kam es am Mittwoch

im Stadtgebiet von Karlsruhe. In drei der vier Fällen waren die Taschen der

geschädigten Frauen in einem Fahrradkorb abgelegt.

Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 11:55 Uhr vermutlich auf der südlichen

Hildapromenade. Dort war die 21-Jährige zuvor mit ihrem Fahrrad unterwegs. Als

sie sich nach geraum Zeit nach ihrem Rucksack ihm Fahrradkorb umschaute,

bemerkte sie den Diebstahl.

Gegen 13:30 Uhr kam es dann erneut zu einem Taschendiebstahl. Hier war die

57-Jährige in der Rotteckstraße unterwegs und entwendete. In einem

unbeaufsichtigten Augenblick nahm der Dieb die Handtasche der 57-Jährigen samt

Inhalt an sich.

Ein weiterer Taschendiebstahl aus einem Fahrradkorb wurde gegen 15:30 Uhr in der

Günther-Klotz-Anlage angezeigt. Auch hier bemerkte die 61-Jährige Radlerin das

Fehlen der Handtasche erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Auch in der Eggensteiner Allee wurde zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr eine

Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen. Der Verlust der Tasche wurde auch

hier erst zu einem Späteren Zeitpunkt durch die 56-Jährige festgestellt.

Ob es sich hier um einen oder mehrere Täter handelt, bedarf den weiteren

Ermittlungen. Die Polizei Karlsruhe ist nun auf der Suche nach Zeugen die

gebeten werden sich mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu

setzen.

Bretten – Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Bretten (ots) – Beim Brand in einem Einfamilienhaus im Heberweg in Bretten

wurden am Mittwochnachmittag ein 55 Jahre alter Mann und dessen 12-jähriger Sohn

schwer verletzt.

Kurz nach 15.10 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr aus

Bretten rückte mit rund 25 Mann aus und begann sofort mit Löscharbeiten. Bei

eigenen Löschversuchen wurde der 55-jährige Wohnungsinhaber durch Brand- und

Raucheinwirkung schwer verletzt. Er kam unter Einsatz eines

Rettungshubschraubers in eine Klinik. Sein Sohn kam wohl mit leichteren

Brandeinwirkungen davon, musste aber vorsorglich auch zur stationären Behandlung

per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die gleichfalls im Haus

anwesende Mutter blieb offenbar unverletzt.

Im Einsatz waren neben der Hubschrauberbesatzung zwei Rettungsteams und zwei

weitere Fahrzeugbesatzungen der örtlichen Rettungsdienste.

Warum das Feuer im Kinderzimmer des Obergeschosses ausbrach ist noch unklar und

Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe

lässt sich derzeit noch nicht verlässlich einschätzen. Sie könnte sich aber

durchaus im sechsstelligen Eurobereich bewegen.