Mannheim-Seckenheim: 33-jähriger Mann wegen Kellereinbruchs in Untersuchungshaft

Mannheim-Seckenheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 33-jährigen polnischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, in der Zeit zwischen dem 29.01.2021 und dem

31.01.2021 in mehrere Kellerräume im Stadtteil Mannheim-Seckenheim eingebrochen

zu sein.

Der Mann soll zunächst am Kellerfenster eines Anwesens in der Ettlinger Straße

das Schutzgitter entfernt und anschließend durch das Fenster in das Gebäude

eingestiegen sein. Aus mehreren unverschlossenen Kellerräumen soll er

unterschiedliche Gegenstände entwendet haben. Zudem soll er in den

verschlossenen Keller des Hauseigentümers eingebrochen sein und dort zwei

Stahlschränke aufgebrochen haben. Aus diesen soll er eine doppelläufige Flinte

nebst Munition und weiterem Jagdzubehör sowie ein Nachtsichtgerät im Wert von

ca. 8.000 EUR entwendet haben.

Der Mann wurde am Mittwochvormittag, 17.02.2021, von einer Polizeistreife im

Stadtteil Hochstätt kontrolliert. Dabei soll er deutlich unter Drogeneinfluss

gestanden haben. Zur Einsichtnahme seiner Personalpapiere wurde die Wohnung des

33-Jährigen aufgesucht, wo die Polizeibeamten auf zahlreiches Diebesgut und

Einbruchswerkzeug aufmerksam wurden. Der Mann wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und die Wohnung durchsucht. Letztlich konnte ihm die Tat anhand

eines DNA-Treffers nachgewiesen werden.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagvormittag (18.02.2021) beim Haft- und

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim zur Eröffnung des Haftbefehls wegen

Fluchtgefahr vorgeführt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Straftaten in Betracht

kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim

und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall auf Supermarkt-Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch zwischen

15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Durlacher

Straße, bei dem der Verusacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen auf dem

Kundenparkplatz geparkten Mitsubishi und entfernte sich danach einfach vom

Unfallort, ohne seinen Festellungspflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Mannheim-Rheinau, unter der Telefonnummer 0621-876820, zu melden.

Mannheim (Stadtteile): Falsche Polizeibeamte – Neun Geschädigte – Tipps ihrer Polizei

Mannheim (ots) – Am 16.02.2021 kam es in der Zeit zwischen 20:45 Uhr und 23:30

Uhr in der Innenstadt sowie weiteren Stadtteilen Mannheims zu insgesamt neun

Fällen von Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Masche war in allen Fällen

nahezu die gleiche. Die Anrufer gaben sich den (zumeist lebensälteren)

Geschädigten gegenüber als Beamte der Kriminalpolizei aus. Dann teilten sie

diesen mit, dass in ihrer Nachbarschaft Täter festgenommen worden waren und man

bei diesen Listen mit ihren Namen aufgefunden hat. Hiernach erkundigten sich die

Betrüger, ob die Geschädigten Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause haben und

vereinbarten einen Termin, bei dem diese durch einen „Kollegen“

sicherheitshalber abgeholt werden.

In allen Fällen gingen die Geschädigten jedoch nicht auf die Forderungen ein,

sondern beendeten das jeweilige Gespräch oder stellten gezielte Rückfragen

woraufhin das Gespräch seitens der Betrüger beendet wurde.

Was sie in solchen Fällen machen können:

Rufen sie bei geringstem Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson kommt.

angebliche Amtsperson kommt. Suchen sie sich hierbei die Telefonnummer selbst heraus.

Die Polizei bittet sie niemals um Geldbeträge

Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern

legen sie einfach auf

legen sie einfach auf Übergeben sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen

Personen Melden sie den Betrugsversuch bei der Polizei, im Notfall auch

unter der 110

Mannheim: 18-Jähriger auf dem Nachhauseweg überfallen; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend wurde ein 18-Jähriger auf dem Nachhauseweg von

einem unbekannten Täter überfallen. Der junge Mann hatte kurz nach 22 Uhr die

Windsoranlage im Herzogenried durchquert, als ein Mann auf ihn zukam, mit einem

Messer bedrohte und Bargeld forderte. Nachdem er einen geringen Geldbetrag

erbeutet hatte, stieß der Unbekannte den 18-Jährigen zu Boden und flüchtete.

Dabei erlitt er eine leichte Kopfverletzung, die in einer Klinik behandelt

wurde.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis. Er wird wie folgt

beschrieben: ca. 185 cm; schlanke, durchtrainierte Figur; dunkle Kleidung;

sprach Deutsch mit Akzent.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarau: Unbekannter besprüht vorbeifahrendes Auto mit Feuerlöscher

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr besprühte in der

Oskar-Meixner-Straße kurz vor dem Neckarauer Übergang ein bislang unbekannter

Täter einen vorbeifahrenden BMW mit einem Schaumfeuerlöscher und flüchtete. Der

Täter traf das Auto im Bereich der Windschutzscheibe, sodass die Sicht des

28-jährigen Fahrers erheblich beeinträchtigt wurde. Die alarmierten

Polizeibeamten stellten fest, dass der Feuerlöscher aus einem nahegelegenen

Parkhaus entwendet wurde. Bereits am 13.12.2020 kam es in dem Parkhaus zu einem

Vorfall, bei welchem ein unbekannter Täter einen Feuerlöscher entwendete und

Schaum versprühte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Auto unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochabend war ein 22-jähriger Mann unter

Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Auto in der Mannheimer Innenstadt

unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 21 Uhr in der

Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof fahrend auf. Beim Linksabbiegen in die

Quadrate in Höhe L 8 würgte er den Ford Transit mehrmals ab. Er wurde daraufhin

gestoppt und kontrolliert. Dabei konnte er weder Führerschein noch

Ausweispapiere vorweisen. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen

wurde der 22-Jährige zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Hier konnte

die Identität des Mannes anhand einer in seiner Kleidung aufgefundenen

Versichertenkarte festgestellt werden. Die Personalien stimmten nicht mit den

vorher angegebenen überein. In seiner Kleidung wurde zudem eine Kleinmenge

Amphetamin aufgefunden.

Im Zuge der Ermittlungen bemerkten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen

für Drogenkonsum. Ein Urintest war jedoch nicht möglich. Ein Alkoholtest verlief

ohne Befund. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich zudem

heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Im weiteren Verlauf der Überprüfungen konnte ermittelt werden, dass das

Fahrzeug, mit dem der 22-Jährige unterwegs war, als gestohlen gemeldet war. Das

Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes, Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinflusses, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des

Diebstahls ermittelt. Zudem sieht er einer Anzeige wegen falscher Namensangabe

entgegen.