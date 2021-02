Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wertstoffbehälter in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde,

wurde bereits am vergangenen Donnerstag (11.02.2021) gegen 16 Uhr in der

Kolberger Straße ein grüner 120-l-Wertstoffbehälter durch Unbekannte in Brand

gesetzt. Durch das rechtzeitige Einschreiten eines Nachbarn konnte der Brand

gelöscht werden, bevor das Feuer auf drei daneben zur Müllentsorgung

bereitgestellten Behälter übergreifen konnte. Dabei wurde bekannt, dass bereits

am 30.12.2020 gegen 14 Uhr, in unmittelbarer Nähe ebenfalls ein

Wertstoffbehälter durch einen Brand völlig zerstört worden war. Auch damals war

es einem Nachbarn gelungen ein Übergreifen zu verhindern. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten sich unter Telefon 06201/71207 beim Polizeiposten Hemsbach zu

melden.

MA-Neckarau: Zwei Pkw-Fahrer begegnen sich auf der Casterfeldstraße, beim zweiten Mal kommt es zum Zusammenstoß- Unfall mit hohem Sachschaden, keine Verletzte

Mannheim (ots) – Ein 63-jähriger BMW-Fahrer und ein 50-jähriger Nissan-Fahrer

begegneten sich am 17.02.2021 gleich zwei Mal auf der Casterfeldstraße im

Mannheimer Stadtteil Neckarau. Die erste Begegnung ereignete sich auf Höhe eines

Motorradfachhändlers in Fahrtrichtung Neckarauer Straße als der Nissan-Fahrer

einen unachtsamen Fahrstreifenwechsel vornahm, woraufhin der BMW-Fahrer eine

Gefahrenbremsung machen musste.

Bei der zweiten Begegnung, nur kurze Zeit später, wechselte der BMW-Fahrer auf

Höhe der Einmündung Morchfeldstraße vom rechten auf den linken Fahrstreifen und

stieß hierbei gegen den seitlich in gleicher Richtung fahrenden Nissan-Fahrer.

Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Verletzt

wurde glücklicherweise keiner von beiden.

Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Neckarau aufgenommen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrunfall kam es zwischen

Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in der Straße „Königswiese“. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte einen am Straßenrand geparkten VW und fuhr

anschließend einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der

Sachschaden beträgt rund 3.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßliche Giftköder ausgelegt – Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch meldete sich ein Hundebesitzer bei

der Polizei in Brühl, nachdem sein Hund gegen 5.10 Uhr beim Gassi gehen im

Bereich des Promenadenweges/Am Altpörtel/Staufferstraße ein Wurststück aufnahm

und fraß. Der Hundehalter fand auf dem Gehweg und auf dem Grünstreifen mehrere

Wurststücke, sammelte diese auf und übergab diese der Polizei. Mit dem Tier

begab er sich in einer Tierklinik, wo der Hund behandelt wurde und die

Wurststücke ausbrach, wonach er keine Krankheitssymptome zeigte. Bei einer

späteren gründlichen Absuche des Bereichs durch die Polizei wurden keine

weiteren Wurststücke aufgefunden. Die Fachleute der Abteilung Gewerbe und Umwelt

des Polizeipräsidiums Mannheim haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

die Wurststücke zur Untersuchung an ein Labor weitergeleitet. Die Ergebnisse

hierzu stehen noch aus.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

Telefon 06202/71282 beim Polizeiposten in Brühl zu melden.

Leimen/Nußloch: Auto prallt gegen Baum; Fahrer verletzt; Zeugen gesucht

Leimen/Nußloch (ots) – Am Donnerstagmorgen, kurz vor 07.30 Uhr, war ein

57-jähriger Audi-Fahrer auf der L 594 von Nußloch in Richtung Leimen unterwegs,

als er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet, über die

Gegenfahrbahn schlitterte und neben der Fahrbahn, unterhalb der Landesstraße,

gegen einen Baum prallte.

Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort wurde der Mann mit einem

Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen

Kenntnisstand erlitt der 57-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen.

Sein Fahrzeug, an dem Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand,

wurde abgeschleppt.

Die freiwillige Feuerwehr Nußloch war zur Sicherung der Unfallstelle, zur

Bergung des Verletzten und dessen Fahrzeug im Einsatz.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Treppenwand eines Mehrfamilienhauses mit großflächigen Graffitis beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht vom 15.02.2021 auf den

16.02.2021 beschmutzte ein bislang unbekannter Täter die Treppenwand eines

Mehrfamilienhauses in der Klingenstraße durch Graffiti. Auf einer Fläche von

etwa 10 qm sind mehrere TAG’s in den Farben Pink und Schwarz aufgesprüht. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in

der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jähriger Autofahrer fährt gegen offenstehende Fahrertüre und fährt weiter – 53-jährige Fahrerin leicht verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch um 10.20 Uhr fuhr ein

77-jähriger Autofahrer auf der Wiesenbacher Straße in Richtung Wiesenbach und

fuhr dabei gegen die geöffnete Fahrertür eines Renault. Dabei streifte er die

53-jähige Fahrerin, die gerade ausgestiegen war, die dadurch leicht verletzt

wurde. Der 77-Jährige fuhr danach einfach weiter. Mithilfe aufmerksamer Zeugen

konnte der Unfallverursacher in der Straße Am Kalkbrunnen ausfindig gemacht

werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von

der Unfallstelle und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.