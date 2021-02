Heidelberg (ots) – Betrunken war ein 44-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads am

Dienstagmittag, kurz nach 13 Uhr, in der Lessingstraße unterwegs. Bei einer

Verkehrskontrolle war Alkoholgeruch bemerkt worden, ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,2 Promille. Auf dem Revier wurde von einem Arzt eine Blutprobe

entnommen, der Führerschein wurde einbehalten.

Heidelberg-Neuenheim: 73-jährige Frau fällt auf Betrugsmasche herein

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Eine 73-jährige Frau fiel am Mittwoch im Stadtteil

Neuenheim auf die Betrugsmasche angeblicher Bankmitarbeiter und Polizeibeamter

herein. Die Frau erhielt am Dienstagnachmittag den Anruf eines angeblichen

Bankmitarbeiters ihres Geldinstituts, der sie aufforderte, die Polizei unter

einer bestimmten Rufnummer zu verständigen. Vorher solle sie aber mit einem

Bankmitarbeiter Kontakt aufnehmen und ihr Geld auf ein angeblich neu

eingerichtetes „Sicherheitskonto“ zu transferieren. Dieser bekam nun mittels

Fernsteuerungssoftware Zugang zum PC der Dame und überwies via Homebanking das

Geld des Opfers auf dieses angebliche „Sicherheitskonto“.

Der Betrug fiel erst auf, als die 73-Jährige ihrer Tochter den Vorfall erzählte,

die dann sofort die Polizei verständigte. Zunächst musste davon ausgegangen

werden, dass der Frau ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden

war, jedoch gelang es den Beamten in Zusammenarbeit mit dem Geldinstitut, den

Geldtransfer noch zu stoppen.

Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an.

Im Zusammenhang mit dem genannten Sachverhalt weist die Polizei eindrücklich auf

nachfolgendes hin: