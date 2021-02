Mitten auf der Straße mit Bier in der Hand

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer hat am Mittwochabend 17.02.2021 in der Slevogtstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Grund oder vielmehr die Gründe: Der Mann fuhr mitten auf der Straße, hatte trotz der Dunkelheit kein Licht angeschaltet und trank während der Fahrt aus einer Bierflasche.

Die Polizisten stoppten den Radler, sprachen ihn auf sein gefährliches Fahrverhalten an und baten ihn zum Atemalkoholtest. Das Ergebnis fiel mit 0,12 Promille zwar relativ gering aus, bei der Kontrolle des 33-Jährigen kam jedoch noch ein Tütchen Amphetamin zum Vorschein. Dieses hatte der Mann auf den Boden fallen lassen, als er von den Polizisten angehalten wurde – und anschließend behauptet, es gehöre nicht ihm.

Weil der 33-Jährige aber selbst deutlich “drogentypisches Verhalten” an den Tag legte, wurde er zu Koordinationstests gebeten und anschließend die Luft aus seinen Fahrradreifen abgelassen, um zu verhindern, dass er in seinem Zustand weiterfährt. Wegen des “Lichtverstoßes” erhielt der Mann eine Verwarnung, und wegen des Drogenbesitzes kommt auf ihn zudem eine Strafanzeige zu. |cri

Paketzusteller verfolgt mutmaßlichen Dieb

Kaiserslautern (ots) – Ein mutmaßlicher Dieb hat sich am Mittwoch 17.02.2021 im Benzinoring an einem Paketauto zu schaffen gemacht. Der Verdächtige nutzte einen Moment, in dem der Zusteller eine Sendung auslieferte und das Fahrzeug unverschlossen stehen ließ. Der Mann öffnete den Lieferwagen und schnappte sich zwei Päckchen. Noch bevor er sich unerkannt davonmachen konnte, wurde der Paketbote auf den mutmaßlichen Dieb aufmerksam. Der Mann flüchtete, verfolgt vom Paketzusteller. Auf der Flucht ließ er die beiden Päckchen fallen und entkam.

Zeugen beobachteten das Geschehen. Sie erkannten den mutmaßlichen Dieb. Die Polizei hatjetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen eingeleitet. |erf

Bierdose auf fahrendes Auto geworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine halbvolle Bierdose haben Unbekannte am Mittwochabend 17.02.2021 in der Stahlstraße auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Die Dose wurde kurz nach 20 Uhr aus dem Fenster eines Anwesens in der Stahlstraße geworfen. In dem Haus konnte die Polizei jedoch niemanden antreffen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Streit geklärt, Pulver sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen 2 Trinkkumpanen hat in der Nacht zu Mittwoch 17.02.2021 einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Einer der beiden Männer hatte gegen 01.30 Uhr die Polizei telefonisch verständigt. Der genaue Grund seines Anrufs konnte aber aufgrund seiner schlechten Aussprache nicht ermittelt werden.Um sicherzugehen, dass vor Ort alles in Ordnung ist, fuhr eine Streife zur genannten Adresse.

Dort fanden die Beamten den Anrufer sowie einen zweiten Mann, der auf der Couch lag und schlief. Er wurde geweckt. Beide Männer waren stark betrunken und konnten sich nur schlecht artikulieren. Dennoch fanden die Polizisten im Gespräch heraus, dass die beiden 30- und 35-jährigen Männer zusammen gezecht hatten. Anschließend legte sich der 35-Jährige zum Schlafen auf die Couch, was dem 30-jährigen Wohnungsinhaber aber nicht passte. Er wollte, dass sein Kumpel die Wohnung verlässt, was dieser aber vermutlich wegen der Kommunikationsprobleme einfach nicht verstand.

Die Streife half dem “Verständnis” auf die Sprünge, der 35-Jährige verließ umgehend das Haus und machte sich auf den Heimweg.

Allerdings war der Einsatz damit noch nicht beendet. Ein Behälter mit einer weißen pulvrigen Substanz war den Polizeibeamten in der Wohnung aufgefallen. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Betäubungsmittel handeln könnte, wurde das Behältnis samt Inhalt für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der 30-Jährige war mit der anschließenden Vernichtung der Substanz einverstanden. |cri

Geld und Unterlagen sind verschwunden

Kaiserslautern (ots) – Einen nicht alltäglichen Diebstahl aus seinem Auto hat ein Mann am Mittwoch 17.02.2021 der Polizei angezeigt. Wie der 43-Jährige berichtete, wurden ihm am Montagvormittag Geschäftsunterlagen und ein größerer Bargeldbetrag aus dem Wagen gestohlen. Wann und wo konnte er allerdings nicht genau sagen.

Demnach hatte er Geld und Unterlagen in einem anderen Behältnis im Kofferraum “versteckt”. Auf seinem Weg aus dem Rhein-Neckar-Raum in Richtung Kaiserslautern habe er lediglich einen kurzen Zwischenstopp auf einem Waldparkplatz bei Hochspeyer sowie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße eingelegt.

Als er anschließend das Geld zur Bank bringen wollte, stellte der Mann fest, dass sowohl das Geld als auch die Unterlagen nicht mehr im Kofferraum sind. Hinweise auf mögliche Täter konnte der 43-Jährige nicht geben und an seinem Auto wurden keine Aufbruchspuren gefunden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den schwarzen VW-Kombi gesehen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochnachmittag in der Merkurstraße unterwegs waren und denen ein schwarzer VW-Kombi mit französischen Kennzeichen aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen.

Gegen 15.15 Uhr waren der Polizei “betrügerische Bettler” auf dem Parkplatz des Globus-Marktes gemeldet worden. Als Mitarbeiter des Marktes die beiden unbekannten Männer ansprachen, flüchteten diese mit ihrem Fahrzeug. Dabei touchierten sie noch einen anderen geparkten Pkw und hinterließen Sachschaden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Fahrerflucht. An dem schwarzen VW-Kombi dürfte ebenfalls ein leichter Unfallschaden auf der Fahrerseite entstanden sein.

Von den Männern ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 25 und 30 Jahre alt sind, südländisches Aussehen hatten und dunkle Kleidung sowie Wollmützen trugen.

Zeugen, denen die Männer und/oder das Fahrzeug aufgefallen sind, oder die wissen, wo der beschädigte Pkw jetzt ist, werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer zu melden. |cri

Zu schnell auf der Autobahn – Haftbefehl vollstreckt (FOTO)

Kaiserslautern/A6/A63 (ots) – Am Mittwochabend 17.02.2021 kontrollierten Beamte der Zentralen Verkehrsüberwachung der Polizeidirektion Kaiserslautern den Verkehr auf der A6 und der A63. In Höhe Kaiserslautern wurde das mit einer Videomessanlage ausgestattete Fahrzeug der Spezialisten von einem Ford Mondeo mit hoher Geschwindigkeit überholt. Beim Nachfahren im Bereich von Geschwindigkeitsbeschränkungen von 130 km/h staunten die Beamten nicht schlecht.

Die durchgeführten Messungen ergaben Werte von 160 und 182 km/h. Daraufhin wurde der 51 jährige Fahrer angehalten und mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten weiterhin fest, dass der Mann mit einem Haftbefahl gesucht wurde. Neben der vorläufigen Festnahme muss er auch mit hohen Bußgeldern und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.|zvd

Geschnitten und ausgebremst – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat eine junge Frau am Mittwochabend einen anderen Autofahrer angezeigt. Wie die 22-Jährige berichtete, war sie kurz vor halb 10 mit ihrem BMW in der Pariser Straße unterwegs, als sie von dem anderen Pkw beim Spurwechsel mehrmals derart geschnitten wurde, dass sie beinahe von der Fahrbahn abgekommen sei, um eine Kollision zu vermeiden. Außerdem habe der Fahrer des anderen Wagens sie mehrmals ausgebremst.

Ihr Beifahrer bestätigte die Angaben. Ein Grund für das Verhalten des anderen Fahrers war für beide nicht ersichtlich.

Das andere Fahrzeug beschrieb die 22-Jährige als Seat Leon Sportstourer mit KL-Kennzeichen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen der Pkw möglicherweise ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Ladendieb hat es auf Whisk(e)y abgesehen

Kaiserslautern (ots) – Gleich eine ganze Reihe von Flaschen mit hochwertigem Whiskey hat ein Ladendieb am Mittwochmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße mitgehen lassen. Der Unbekannte hatte den Markt gleich nach Ladenöffnung um 8 Uhr betreten und die Flaschen in seinem Rucksack verstaut. Es gelang ihm, die Kasse zu passieren und den Markt zu verlassen, ohne den Whiskey zu bezahlen.

Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Der Hausdetektiv folgte dem Mann noch, verlor ihn aber in Höhe des benachbarten Gartenmarktes aus den Augen.

Der Unbekannte trug blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine dunkle Wollmütze. Das Fahrrad, das er zur Flucht benutzte, hatte einen auffälligen gelben Rahmen.

Aufgrund der Beobachtung des Hausdetektivs und der Beschreibung des Täters kommt derselbe Mann auch für zwei weitere Ladendiebstähle in diesem Monat in Betracht: Vor einer Woche wurden mittwochs (10. Februar) zwischen 8.40 und 8.50 Uhr in einem Supermarkt in der Zollamtstraße auf dieselbe Art und Weise mehrere Flaschen Whisky geklaut. Und am 1. Februar ließ der Dieb im selben Markt morgens kurz nach 8 Uhr ebenfalls mehrere Flaschen Whisky mitgehen, allerdings eine andere Sorte. |cri

Flex und Kreissäge gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Mainzer Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus einem Kellerabteil stahlen die Diebe zwei Flex und eine Handkreissäge. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Teil eines Spielautomaten gefunden

Kaiserslautern (ots) – In der Europaallee hat am Mittwoch eine Verkehrsteilnehmerin ein Bauteil eines Spielautomaten gefunden. In der Nähe eines Möbelmarkts lag das Gerät auf dem Gehweg. Aktuell kann die Polizei nicht ausschließen, dass das Bauteil aus einem Einbruch oder Diebstahl stammt. Das Gerät wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem ist in den vergangenen Tagen Verdächtiges in der Europaallee aufgefallen? Wer kann Hinweise auf Fahrzeuge oder Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrugsversuche scheitern

Kreis und Stadt Kaiserslautern (ots) – Indem er einfach auflegte, hat ein Mann aus Sembach einen Betrugsversuch beendet. Wie der 68-Jährige am Montagmittag 15.02.2021 anzeigte, hatte er einen Anruf erhalten. Der Anruf erklärte in einer Bandansage, dass es sich um die Staatsanwaltschaft Stuttgart handeln würde und es um einen Vollstreckungsbescheid gehen würde. Er, so die Bandansage weiter, solle die “1” auf seinem Telefon drücken, um näheres zu erfahren.

Geistesgegenwärtig legte der Mann auf und rief selbst die Staatsanwaltschaft an. Dort erklärte man ihm, dass es sich um eine Betrugsmasche handele. Der 68-Jährige hat komplett richtig gehandelt. Bei Zweifeln auflegen, sich die Nummer des Anrufenden selbst heraussuchen, anrufen, nachfragen.

Einen weiteren Betrugsversuch an einer 90-jährigen Frau aus dem Stadtgebiet konnte durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert werden.

Unbekannte riefen die 90-Jährige am Mittwoch an und gaukelten ihr als falscher Polizist und Staatsanwalt vor, dass ihre Nichte einen Verkehrsunfall hatte. Die Nichte müsse eine Kaution von 50.000 Euro bezahlen, um nicht in Haft zu kommen. Die Seniorin gab an nur einen geringeren Betrag auf der Bank zu haben, woraufhin die Anrufer in diesen einwilligten und ihr ein Taxi vorbeischickten. Durch die Mitarbeiterin bei der Bank wurde die Betrugsmasche erkannt und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen dauern an.

Wenn auch Sie solche Anrufe erhalten, machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Familienverhältnissen oder zu Ihrer finanziellen Situation. Notieren Sie sich – falls möglich – die im Display angezeigte Rufnummer und beenden Sie das Gespräch einfach. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und in der Familie über die Tipps der Polizei. Weitere Infos und hilfreiche Tipps finden Sie im Internet auch auf der Seite www.polizei-beratung.de |elz

Verkehrsunfallbilanz 2020 mit erfreulicher Entwicklung liegt vor

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Die positive Entwicklung der Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2020 ist auch auf die mit der Corona-Pandemie verbundenen Lockdown-Phasen und die damit einhergehenden Mobilitätsbeschränkungen zurückzuführen. Sie kann aufgrund dieser besonderen Lage nicht repräsentativ sein.

Auf den Straßen in der Westpfalz gab es im vergangenen Jahr 2.954 weniger Verkehrsunfälle als im Jahr 2019. Mit insgesamt 15.683 Verkehrsunfällen verzeichnete das Polizeipräsidium Westpfalz einen Rückgang von knapp 16 Prozent und damit die niedrigste Zahl in der Fünfjahresbetrachtung.

Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Menschen schwer verletzt wurden, ging um 14,2 Prozent von 309 auf 265 auf zurück. Bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang konnte ein Rückgang von 13 auf elf verzeichnet werden. Leichte Verletzungen erlitten Verkehrsteilnehmer bei 1.107 Unfällen. Das sind 105 weniger als 2019.

Unfälle, bei denen Kinder verletzt wurden, verringerten sich von 148 auf 134. Ein Rückgang um knapp zehn Prozent. Die Zahlen waren zuvor seit 2017 gestiegen.

Die Risikogruppe der jungen Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren bildet seit Jahren einen Schwerpunkt polizeilicher Prävention und Überwachung. Ein deutlicher Rückgang der Verkehrsunfälle ist bereits seit 2016 zu verzeichnen. Die Zahl verringerte sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 703 auf insgesamt 3.262. Das ist ein Rückgang um 17,7 Prozent.

Neben der Geschwindigkeit sind Drogen eine wesentliche Ursache für Unfälle mit jungen Fahrern. Mit 17 von 46 drogenbeeinflussten Verkehrsunfällen hatten die jungen Fahrer einen Anteil von 37 Prozent. Die Alkoholisierungsgrade lagen bei mehr als der Hälfte der Unfälle im Bereich über 1,1 Promille.

Auch die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Senioren sank deutlich. Von 3.505 auf 2.827. Ein Minus von knapp 20 Prozent.

Bei der Betrachtung der Hauptunfallursachen waren auch 2020 Geschwindigkeit und Abstand bestehende Konstanten. Auch wenn bei der Ursache Geschwindigkeit ein Rückgang um 18,4 Prozent und beim Abstand um 18,9 Prozent vorlag, blieben die beiden Parameter Hauptunfallursachen bei Unfällen mit Personenschäden.

Nach dem Höchststand der Zahlen bei unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle im Jahr 2018 und einem leichten Rückgang in 2019, wurde im Jahr 2020 der Tiefststand in der Fünfjahresbetrachtung erreicht. So war im Jahr 2020 ein Rückgang von 604 Fällen (-16,1 Prozent) auf 3.143 Unfallfluchten zu verzeichnen. Damit machte sich bei fast jedem fünften Unfall der Verursacher aus dem Staub. Die Aufklärungsquote betrug 44 Prozent, zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

Zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen führte die Polizei unter anderem folgende Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch:

Mit 22.841 Messstunden wurden die mobilen und semi-mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte des Polizeipräsidiums Westpfalz intensiv eingesetzt, um insbesondere an unfallauffälligen Strecken und Gefahrenstellen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überwachen.

Abstandsmessungen, speziell mit Zielrichtung Lastkraftwagen, erfolgten an 263 Stunden, wobei 4.279 Verstöße geahndet wurden.

Kontrollen zur Bekämpfung alkohol- und drogenbedingter Fahruntüchtigkeit im Straßenverkehr führten zu insgesamt 2.550 Ahndungen durch die Polizei. Im Vorjahr waren es 2.618. Dabei ließ die Polizei in 1.384 Fällen Blutproben entnehmen und leitete Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Einsatzkräfte verhinderten 958 Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

In 803 Fällen führten Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren wegen Drogenbeeinflussung von Verkehrsteilnehmern und veranlassten Blutentnahmen.

Deutlich gestiegen ist 2020 die Anzahl an Aggressionsdelikten im Verkehr. Die Polizei erstattete gegen 295 Fahrzeugführer Strafanzeige wegen Nötigung. 2019 waren es 234. Hauptgrund war zu geringer Abstand.

Die Polizei wird auch in diesem Jahr durch Verkehrsprävention und Verkehrssicherheitsberatung für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen in der Westpfalz sorgen. Die Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch einen hohen Überwachungsdruck wird fortgesetzt.

Hintergrundinformationen und weitere Details zur Verkehrsunfallbilanz 2020 des Polizeipräsidiums Westpfalz können Sie im Internet unter https://s.rlp.de/hRg oder in der angehängten PDF-Datei nachlesen. |mhm